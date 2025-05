Olaf Scholz - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Olaf Scholz wurde 1958 in Osnabrück geboren und studierte Rechtswissenschaften in Hamburg. 1975 trat er der SPD bei. 1998 bis 2001 und 2002 bis 2011 war er Mitglied des Deutschen Bundestags; 2007 bis 2009 war er Bundesminister für Arbeit und Soziales. 2011 bis 2018 regierte er als Erster Bürgermeister (im Rang eines Ministerpräsidenten eines Bundeslandes) in Hamburg. Im Jahr 2018 wurde er Bundesminister der Finanzen und Vizekanzler der letzten Regierung von Angela Merkel CDU ). Am 8.12.2021 wurde Olaf Scholz vom Bundestag zum Bundeskanzler gewählt. Die Vertrauensfrage vom 16.12.2024 verlor er planmäßig. Dennoch trat er bei den vorgezogenen Neuwahlen erneut als Spitzenkandidat der SPD an. Am 06.05.2025 übergab Olaf Scholz das Amtsgeschäft an den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).