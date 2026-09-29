FDP - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

FDP
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Die FDP (Freie Demokratische Partei) war neben SPD und Grünen Teil der ersten Ampel-Koalition auf Bundesebene. Der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner wurde Anfang November 2024 von Bundeskanzler Olaf Scholz aus dem Amt entlassen. Dies markierte das Ende der Koalition. Bei der Bundestagswahl 2025 scheiterte die FDP dann an der Fünf-Prozent-Hürde. Ihr Spitzenkandidat Christian Lindner kündigte daraufhin seinen Rücktritt an. ZDFheute informiert über die FDP: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zur FDP
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Ukraine-Krieg: "Müssen aufhören naiv zu sein"Video5:56
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ZDF-Politbarometer:Zweifel an Fortsetzung des Reformkurses von Kanzler Merzmit Video5:48
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Wahl in Mecklenburg-Vorpommern & Berlin:Zweimal Sondierungen für Rot-Rot-Grün geplant
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Wahl in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern:AfD gewinnt im Nordosten, Linke in Berlin: die Ergebnissevon Katrin Meyer
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Gedämpfte Stimmung bei Wahlverlierern in MVvon Anja KapinosVideo1:43
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Wahl in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern:Proteste gegen AfD in Schwerin: Gegen die "blaue Welle"mit Video2:13
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:moma vor der wahl in MV: FDPVideo8:09
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ZDF-Politbarometer Extra:Wahl in Berlin: Linke liegt knapp vor CDU
Abgeordnetenhauswahl in Berlin:Mit welchen Programmen die Parteien in Berlin antretenvon Michael Kniessmit Video1:48
AfD auf Platz drei:CDU gewinnt Kommunalwahlen in Niedersachsen vor SPDmit Video0:27
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ZDF-Politbarometer Extra:Kopf-an-Kopf-Rennen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommernmit Video2:31
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Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt:Bundesregierung irritiert über Trump-Lob für AfD-Wahlerfolg
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Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Ergebnisse und Reaktionen: AfD gewinnt mit großem Vorsprung
Belastungsprobe auch für Bundespolitik:Sachsen-Anhalt: Schwierige Regierungsbildung nach AfD-Erfolgvon Carsten Hauptmeiermit Video2:37
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Kandidaten, Umfragen, Parteien:Was Sie zur Wahl in Sachsen-Anhalt wissen müssenmit Video2:36
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Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. September:Sachsen-Anhalt im Wahlkampf-Endspurt - enges Rennen erwartetmit Video2:36
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:moma vor der Wahl: Lydia HüskensVideo8:27
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ZDF-Politbarometer Extra:Sachsen-Anhalt: AfD deutlich stärker als CDUmit Video4:11
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Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. September:Wahl in Sachsen-Anhalt: Siegmund will Briefwahl nur in Ausnahmen
Sachsen-Anhalt wählt neuen Landtag:Wer steht wofür? 15 Parteien, eine Machtfragevon Michael Kniessmit Video1:21
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Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Drei Szenarien: Wie es nach der Wahl weitergehen könntevon Luisa Houbenmit Video1:49
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Landtagswahlen Sachsen-Anhalt: Die Regierungsparteienvon Thomas BärschVideo2:41
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ZDF-Politbarometer Extra:Sachsen-Anhalt: AfD klar stärkste Partei vor CDUmit Video0:29
Wahl-O-Mat zur Landtagswahl:Wahl in Mecklenburg-Vorpommern: Wer vertritt Ihre Position?von Katrin Meyermit Video2:44
FDP in der Krise
Nach Führungswechsel:Mit Kubicki als Parteichef: FDP gewinnt neue Parteimitgliedermit Video0:19
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Vor dem Parteitag:Wie Kubicki die FDP retten willvon Anselm Sternmit Video2:47
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Merz: "Wird keine Rolle mehr spielen":Ist die FDP tot?von Dominik Rzepkamit Video5:21
"Lanz"-Debatte über FDP-Vorsitz:Strack-Zimmermann fürchtet Annäherung der FDP an AfDvon Bernd Bachranmit Video76:34
Zehn Jahre nach Westerwelles Tod
Reaktion der FDP auf Ampel-Aus
Ampel-Aus:Lindner: Scholz schuld an Scheitern der "Ampel"Video4:01
Reaktion auf Lindner-Entlassung:FDP zieht alle Minister aus Regierung zurück
Ampel-Aus bei "Markus Lanz":Kuhle: "Bin froh, dass es Klarheit gibt"von Michael C. Starkemit Video77:18
FDP und Grüne zu Ampel-Aus:Von "Beifall im Stehen" bis "wütend"Video21:35
Koalitionsbruch: Ein Blick in die Geschichte
Die Granden der FDP
Doku | Zeugen des Jahrhunderts:Hans-Dietrich Genscher - der AußenministerVideo44:12
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