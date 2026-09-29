  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

FDP - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

FDP

|
Die FDP (Freie Demokratische Partei) war neben SPD und Grünen Teil der ersten Ampel-Koalition auf Bundesebene. Der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner wurde Anfang November 2024 von Bundeskanzler Olaf Scholz aus dem Amt entlassen. Dies markierte das Ende der Koalition. Bei der Bundestagswahl 2025 scheiterte die FDP dann an der Fünf-Prozent-Hürde. Ihr Spitzenkandidat Christian Lindner kündigte daraufhin seinen Rücktritt an. ZDFheute informiert über die FDP: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zur FDP

  1. Marie-Agnes Strack-Zimmermann FDP | Vorsitzende Verteidigungsausschuss EU-Parlament

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Ukraine-Krieg: "Müssen aufhören naiv zu sein"

    Video5:56
  2. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer:Zweifel an Fortsetzung des Reformkurses von Kanzler Merz

    mit Video5:48
  3. Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin: Im Plenarsaal läuft eine Sitzung des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Archivbild
    Liveblog

    Wahl in Mecklenburg-Vorpommern & Berlin:Zweimal Sondierungen für Rot-Rot-Grün geplant

  4. Bundestag Bundeshaushalt
    Liveblog

    Wahl in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern:AfD gewinnt im Nordosten, Linke in Berlin: die Ergebnisse

    von Katrin Meyer
  5. CDU-Anhänger reagieren betrübt auf die Prognose zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern bei der Wahlparty im Tanzstudio Schlebusch.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Gedämpfte Stimmung bei Wahlverlierern in MV

    von Anja Kapinos
    Video1:43
  6. Gegner der AfD protestieren in Schwerin.
    Liveblog

    Wahl in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern:Proteste gegen AfD in Schwerin: Gegen die "blaue Welle"

    mit Video2:13
  7. Jakob Schirmer FDP | Spitzenkandidat Mecklenburg-Vorpommern

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:moma vor der wahl in MV: FDP

    Video8:09
  8. Wahlplakate in Berlin
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer Extra:Wahl in Berlin: Linke liegt knapp vor CDU

  9. Der Plenarraum des Berliner Abgeordnetenhaus während einer Plenarsitzung. An der Wand hängen drei Flaggen: Deutschland, das Land Berlin und die EU.

    Abgeordnetenhauswahl in Berlin:Mit welchen Programmen die Parteien in Berlin antreten

    von Michael Kniess
    mit Video1:48
  10. Kommunalwahl in Niedersachsen - Auszählung

    AfD auf Platz drei:CDU gewinnt Kommunalwahlen in Niedersachsen vor SPD

    mit Video0:27
  11. Leif-Erik Holm (2.v.l) , Ministerpräsidentenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und Landesvorsitzender der Partei in Mecklenburg-Vorpommern, spricht an einem Informationsstand der Partei mit Passanten. Im Vordergrund ist ein Wahlplakat der SPD zu sehen.
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer Extra:Kopf-an-Kopf-Rennen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern

    mit Video2:31
  12. Landtagswahl in Sachsen-Anhalt - Wahlparty AfD
    Liveblog

    Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt:Bundesregierung irritiert über Trump-Lob für AfD-Wahlerfolg

  13. Sven Schulze und Ulrich Siegmund
    Liveblog

    Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Ergebnisse und Reaktionen: AfD gewinnt mit großem Vorsprung

  14. Ulrich Siegmund

    Belastungsprobe auch für Bundespolitik:Sachsen-Anhalt: Schwierige Regierungsbildung nach AfD-Erfolg

    von Carsten Hauptmeier
    mit Video2:37
  15. Landtagssitzung im Landtag von Sachsen-Anhalt in Magdeburg
    FAQ

    Kandidaten, Umfragen, Parteien:Was Sie zur Wahl in Sachsen-Anhalt wissen müssen

    mit Video2:36
  16. Symbolbild: Waehler wirft Wahlumschlag, Stimme in eine Wahlurne,
    Liveblog

    Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. September:Sachsen-Anhalt im Wahlkampf-Endspurt - enges Rennen erwartet

    mit Video2:36
  17. moma vor der Wahl: Lydia Hüskens (FDP)

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:moma vor der Wahl: Lydia Hüskens

    Video8:27
  18. Wahlplakate für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, und Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer Extra:Sachsen-Anhalt: AfD deutlich stärker als CDU

    mit Video4:11
  19. Ulrich Siegmund
    Liveblog

    Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. September:Wahl in Sachsen-Anhalt: Siegmund will Briefwahl nur in Ausnahmen

  20. Wahlplakate zur Landtagswahl von Claudia Wittig (BSW), Thomas Schulze (BSW), Susan Sziborra-Seidlitz (Grüne), Armin Willingmann (SPD), Eva von Angern (Linke), Lydia Hüskens (FDP) und Sven Schulze (CDU)

    Sachsen-Anhalt wählt neuen Landtag:Wer steht wofür? 15 Parteien, eine Machtfrage

    von Michael Kniess
    mit Video1:21
  21. Wahlplakate für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, und Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt
    Analyse

    Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Drei Szenarien: Wie es nach der Wahl weitergehen könnte

    von Luisa Houben
    mit Video1:49
  22. ahlplakate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Landtagswahlen Sachsen-Anhalt: Die Regierungsparteien

    von Thomas Bärsch
    Video2:41
  23. Sitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer Extra:Sachsen-Anhalt: AfD klar stärkste Partei vor CDU

    mit Video0:29
  24. Wahl-O-Mat 2026 Mecklenburg-Vorpommern

    Wahl-O-Mat zur Landtagswahl:Wahl in Mecklenburg-Vorpommern: Wer vertritt Ihre Position?

    von Katrin Meyer
    mit Video2:44

FDP in der Krise

  1. 77. Bundesparteitag der FDP

    Nach Führungswechsel:Mit Kubicki als Parteichef: FDP gewinnt neue Parteimitglieder

    mit Video0:19
  2. Wolfgang Kubicki (FDP) steht vor der Pressekonferenz in der Bundeszentrale der FDP dem Hans Dietrich Genscher Haus nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz.
    Analyse

    Vor dem Parteitag:Wie Kubicki die FDP retten will

    von Anselm Stern
    mit Video2:47
  3. Berlin: Handwerker demontieren einen Aufsteller der FDP im Bundestag.
    Analyse

    Merz: "Wird keine Rolle mehr spielen":Ist die FDP tot?

    von Dominik Rzepka
    mit Video5:21
  4. Karl Lauterbach, Robin Alexander, Bernd Raffelhüschen und Schalte: Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei "Markus Lanz".

    "Lanz"-Debatte über FDP-Vorsitz:Strack-Zimmermann fürchtet Annäherung der FDP an AfD

    von Bernd Bachran
    mit Video76:34

Zehn Jahre nach Westerwelles Tod

Guido Westerwelle, Archivbild

Was Guido Westerwelle der FDP hinterlässt

Vor zehn Jahren starb der FDP-Politiker
Als Westerwelle ganz oben war

Reaktion der FDP auf Ampel-Aus

  1. Lindners Rede nach seinem Rauswurf aus der Ampel

    Ampel-Aus:Lindner: Scholz schuld an Scheitern der "Ampel"

    Video4:01
  2. FDP-Chef Christian Lindner läuft mit seinen Parteikollegen zu einer Pressekonferenz im Reichstag.

    Reaktion auf Lindner-Entlassung:FDP zieht alle Minister aus Regierung zurück

  3. FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle spricht mit Markus Lanz.

    Ampel-Aus bei "Markus Lanz":Kuhle: "Bin froh, dass es Klarheit gibt"

    von Michael C. Starke
    mit Video77:18
  4. FDP und Grüne zu Ampel-Aus: Von "Beifall im Stehen" bis "wütend"

    FDP und Grüne zu Ampel-Aus:Von "Beifall im Stehen" bis "wütend"

    Video21:35

Koalitionsbruch: Ein Blick in die Geschichte

Bundespräsident Karl Carstens überreicht den FDP-Ministern 1982 die Entlassungsurkunden.

FDP ließ schon zweimal Koalitionen platzen

Die Granden der FDP

  1. Hans-Dietrich Genscher

    Doku | Zeugen des Jahrhunderts:Hans-Dietrich Genscher - der Außenminister

    Video44:12
  2. Thomas Dehler

    Doku | Zur Person:Thomas Dehler - Jurist und Gründer der FDP

    Video57:48
  3. Erich Mende

    Doku | Zur Person:Erich Mende - erfolgreicher FDP-Chef

    Video54:08

Parteien im Bundestag

SPD-Schriftzug

Nachrichten | Thema :SPD

Logo der CDU vor Konrad-Adenauer-Platz

Nachrichten | Thema :CDU

FDP Logo

Nachrichten | Thema :FDP

Archiv: Das Logo der AfD

Nachrichten | Thema :AfD

Das Logo der CSU.

Nachrichten | Thema :CSU