FDP-Parteitag: Strack-Zimmermann tritt gegen Kubicki an

Eigentlich sollte Wolfgang Kubicki der einzige Kandidat für den FDP-Vorsitz sein. Doch überraschend tritt auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann an. Eine Kampfabstimmung deutet sich an.

Sehen Sie hier den FDP-Bundesparteitag live. 09.05.2026

Beim Bundesparteitag der FDP zeichnet sich überraschend eine Kampfabstimmung um den Parteivorsitz ab. Marie-Agnes Strack-Zimmermann erklärte sich am Samstag bereit, gegen Wolfgang Kubicki anzutreten, der bislang der einzige Kandidat war. 33 Delegierte reichten schriftlich ihre Unterstützung für Strack-Zimmermanns Kandidatur ein, damit war laut FDP-Parteisatzung das Quorum für eine spontane Kandidatur auf dem Parteitag erfüllt.

Kubicki reagierte in der Einleitung seiner Bewerbungsrede nur knapp auf die unerwartete Kandidatur: "Meine erste Danksagung geht an Marie-Agnes Strack-Zimmermann, weil ich froh darüber bin, dass die beiden alten Schlachtrösser jetzt ins Geschirr gehen."

Strack-Zimmermann kritisiert Umgang mit Höne

In ihrer eigenen Bewerbungsrede, die zeitweise von Buhrufen aber auch von lauten Unterstützungsbekundungen begleitet wurde, kritisierte Strack-Zimmermann den Umgang mit Henning Höne. Dieser hatte zunächst angekündigt, gegen Kubicki antreten zu wollen, dann aber seine Kandidatur zurückgezogen.

Kubicki gilt in der FDP als Rechtsliberaler, die 68-jährige Strack-Zimmermann steht eher für eine sozialliberale Ausrichtung und ist im Europaparlament Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Die beiden gelten parteiintern seit langem als Kontrahenten.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.