Die Linke - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Linke
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Die Linke ist eine demokratisch-sozialistische Partei, die 2007 aus PDS und WASG hervorging. Seit dem Bundesparteitag im Juni 2026 wird sie von Ines Schwerdtner und Luigi Pantisano geleitet. Inhaltlich setzt sich die Partei vor allem für soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und einen starken Sozialstaat ein. Weitere Schwerpunkte sind kostenfreie Bildung und Betreuung, die Gleichberechtigung verschiedener Familienformen, mehr Kontrolle über große Digitalkonzerne sowie die Förderung strukturschwacher Regionen und der neuen Bundesländer. Bei der Bundestagswahl 2025 feierte die Linke mit ihrer Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek einen Wahlerfolg und konnte wieder in den Bundestag einziehen. News, Videos und Hintergründe zur Linken in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zur Partei Die Linke
- Exklusiv
ZDF-Politbarometer Extra:Sachsen-Anhalt: AfD klar stärkste Partei vor CDU
Fraktion stellt Gutachten vor:Mietendeckel: Linke macht Druck für neuen Anlaufvon Jan Henrichmit Video0:29
Rechtsgutachten vorgestellt:Linke: Mietpreisdeckel rechtlich möglichvon Jan HenrichVideo0:29
Berlin-Wahl am 20. September:Kampf ums Rote Rathaus: Die Linke im Höhenflugvon Markus Grossmit Video2:58
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Straßenwahlkampf der Linken im Südharzvon Katrin LindnerVideo1:51
Nachrichten | heute:Sachsen-Anhalt: Die Linke im Straßenwahlkampfvon Katrin LindnerVideo1:37
Wahl-O-Mat zur Landtagswahl:Wahl in Mecklenburg-Vorpommern: Wer vertritt Ihre Position?von Katrin Meyermit Video2:44
Wahl-O-Mat zur Abgeordnetenhauswahl:Wahl in Berlin: Wer vertritt meine Interessen?von Katrin Meyermit Video3:40
Nachrichten | heute journal:Die Linke im Berliner Wahlkampfvon M. Gross/ R. LeskovarVideo2:58
- Exklusiv
ZDF-Politbarometer:Klare Mehrheit: Rente mit 63 soll bleibenmit Video1:24
Diskussion bei "Markus Lanz" vor Wahlen:Bartsch zur CDU: "Unvereinbarkeitsbeschluss großer Unsinn"von Bernd Bachranmit Video77:02
Nachrichten | heute journal:Sommerinterview mit Linken-Chef Pantisanovon Andreas KynastVideo2:37
Politik | Berlin direkt:Pantisano: Übernehmen "Verantwortung"von Diana ZimmermannVideo1:05
Politik | Berlin direkt:Linken-Chef: "Recht auf bezahlbare Miete"von Diana ZimmermannVideo1:45
Politik | Berlin direkt:Pantisano untersützt linken Auto-Vorstoßvon Diana ZimmermannVideo1:30
Politik | Berlin direkt:Pantisano mit Linksjugend "im Gespräch"von Diana ZimmermannVideo1:38
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Pantisano im ZDF-Sommerinterviewvon Andreas KynastVideo1:32
- Faktencheck
ZDF-Sommerinterview mit Luigi Pantisano:Die Aussagen des Linken-Chefs unter der Lupevon Katja Belousova und Miriam Striekermit Video20:10
Nachrichten | heute:Pantisano im ZDF-Sommerinterviewvon Andreas KynastVideo1:32
- Exklusiv
Linken-Chef im ZDF-Sommerinterview:Pantisano schließt Wahl von CDU-Ministerpräsident nicht ausvon Johannes Liebermit Video20:10
Vor dem ZDF-Sommerinterview:Linken-Chef Pantisano: Bin ein lernender Parteivorsitzendervon Andreas Kynast
Vorwürfe an Kanzler Merz:Linke und Grüne kritisieren Umgang mit Niedrigwasser-Lagemit Video1:51
Wahl-O-Mat zur Landtagswahl:Wahl in Sachsen-Anhalt: Welche Partei passt zu mir?von Katrin Meyermit Video1:45
- Interview
Linken-Chefin Ines Schwerdtner:Linke zu Zivildienst: Junge Leute als billige Arbeitskräftemit Video4:52
Die Linke im Wahlkampf
Berlin-Wahl am 20. September:Kampf ums Rote Rathaus: Die Linke im Höhenflugvon Markus Grossmit Video2:58
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Straßenwahlkampf der Linken im Südharzvon Katrin LindnerVideo1:51
Sonst drohe "Erpressungspotenzial":Sachsen-Anhalt: Ramelow wirbt für Kooperation mit CDUmit Video20:10
Linken-Chef Pantisano im ZDF-Sommerinterview
ZDF-Sommerinterview mit Luigi PantisanoDie Aussagen des Linken-Chefs unter der Lupe
Vor dem ZDF-SommerinterviewLinken-Chef Pantisano: Bin ein lernender Parteivorsitzender
Parteitag der Linken 2026
- Analyse
Potsdam:Nach Parteitag: Wie radikal will die Linke wirklich sein?von Dorthe Ferbermit Video0:19
- Analyse
Parteitag in Potsdam:Israel-Debatte könnte zum Pulverfass für die Linke werdenvon Andrea Maurermit Video1:50
Leitantrag vor Parteitag in Potsdam:Linke plant soziale Offensive gegen SPD und AfDvon Jordan Grawenhoffmit Video4:34
Die Linke hat neue Vorsitzende
Die Linke und die AfD
Parteitag in Halle:Linke will AfD-Verbotsverfahren unterstützen
AfD und Linke:Sperrminorität: Die möglichen Nein-Sagervon Johannes Liebermit Video2:49
Bundestagswahl 2025:Warum die Linke bei Jungen so durchstartetvon Caroline Dreesmit Video3:32
Was Linken-Wählern wichtig ist
Der Erfolg bei der Bundestagswahl
Linke sicher im Bundestag:Reichinnek jubelt über "fulminantes Erlebnis"mit Video0:35
Bundestagswahl 2025:Warum die Linke bei Jungen so durchstartetvon Caroline Dreesmit Video3:32
Linken-Vorsitz zum Wahlerfolg:Die Linke feiert "politisches Comeback"Video7:13