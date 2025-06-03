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Die Linke - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Linke

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Die Linke ist eine demokratisch-sozialistische Partei, die 2007 aus PDS und WASG hervorging. Seit dem Bundesparteitag im Juni 2026 wird sie von Ines Schwerdtner und Luigi Pantisano geleitet. Inhaltlich setzt sich die Partei vor allem für soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und einen starken Sozialstaat ein. Weitere Schwerpunkte sind kostenfreie Bildung und Betreuung, die Gleichberechtigung verschiedener Familienformen, mehr Kontrolle über große Digitalkonzerne sowie die Förderung strukturschwacher Regionen und der neuen Bundesländer. Bei der Bundestagswahl 2025 feierte die Linke mit ihrer Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek einen Wahlerfolg und konnte wieder in den Bundestag einziehen. News, Videos und Hintergründe zur Linken in der Übersicht. 

Aktuelle Nachrichten zur Partei Die Linke

  1. Sitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer Extra:Sachsen-Anhalt: AfD klar stärkste Partei vor CDU

  2. Hamburg: Blick auf die Balkone von Mehrfamilienhäusern im Stadtteil Harvestehude.

    Fraktion stellt Gutachten vor:Mietendeckel: Linke macht Druck für neuen Anlauf

    von Jan Henrich
    mit Video0:29
  3. Altbau - Symbolbild zum Thema steigende Mieten

    Rechtsgutachten vorgestellt:Linke: Mietpreisdeckel rechtlich möglich

    von Jan Henrich
    Video0:29
  4. Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp spricht bei einer Kundgebung.

    Berlin-Wahl am 20. September:Kampf ums Rote Rathaus: Die Linke im Höhenflug

    von Markus Gross
    mit Video2:58
  5. Wahlkampf der Linken in Sangerhausen

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Straßenwahlkampf der Linken im Südharz

    von Katrin Lindner
    Video1:51
  6. Straßenwahlkampf der Linken in Sangerhausen

    Nachrichten | heute:Sachsen-Anhalt: Die Linke im Straßenwahlkampf

    von Katrin Lindner
    Video1:37
  7. Wahl-O-Mat 2026 Mecklenburg-Vorpommern

    Wahl-O-Mat zur Landtagswahl:Wahl in Mecklenburg-Vorpommern: Wer vertritt Ihre Position?

    von Katrin Meyer
    mit Video2:44
  8. Wahl-O-Mat 2026 Berlin

    Wahl-O-Mat zur Abgeordnetenhauswahl:Wahl in Berlin: Wer vertritt meine Interessen?

    von Katrin Meyer
    mit Video3:40
  9. Delegierte sitzen auf dem Bundesparteitag unter dem Logo der Partei Die Linke in Chemnitz.

    Nachrichten | heute journal:Die Linke im Berliner Wahlkampf

    von M. Gross/ R. Leskovar
    Video2:58
  10. Thüringen, Erfurt: Seniorenpaar trägt Einkauf
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer:Klare Mehrheit: Rente mit 63 soll bleiben

    mit Video1:24
  11. Dietmar Bartsch bei "Markus Lanz"

    Diskussion bei "Markus Lanz" vor Wahlen:Bartsch zur CDU: "Unvereinbarkeitsbeschluss großer Unsinn"

    von Bernd Bachran
    mit Video77:02
  12. Berlin direkt - Sommerinterview 2026 - Luigi Pantisano, Vorsitzender Die Linke, im Gespräch mit Diana Zimmermann

    Nachrichten | heute journal:Sommerinterview mit Linken-Chef Pantisano

    von Andreas Kynast
    Video2:37
  13. Berlin direkt - Sommerinterview 2026 - Luigi Pantisano, Vorsitzender Die Linke, im Gespräch mit Diana Zimmermann

    Politik | Berlin direkt:Pantisano: Übernehmen "Verantwortung"

    von Diana Zimmermann
    Video1:05
  14. Berlin direkt - Sommerinterview 2026 - Luigi Pantisano, Vorsitzender Die Linke, im Gespräch mit Diana Zimmermann

    Politik | Berlin direkt:Linken-Chef: "Recht auf bezahlbare Miete"

    von Diana Zimmermann
    Video1:45
  15. Berlin direkt - Sommerinterview 2026 - Luigi Pantisano, Vorsitzender Die Linke, im Gespräch mit Diana Zimmermann

    Politik | Berlin direkt:Pantisano untersützt linken Auto-Vorstoß

    von Diana Zimmermann
    Video1:30
  16. Berlin direkt - Sommerinterview 2026 - Luigi Pantisano, Vorsitzender Die Linke, im Gespräch mit Diana Zimmermann

    Politik | Berlin direkt:Pantisano mit Linksjugend "im Gespräch"

    von Diana Zimmermann
    Video1:38
  17. Der Linken-Chef will eine diplomatische Lösung finden und spricht sich gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine aus.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Pantisano im ZDF-Sommerinterview

    von Andreas Kynast
    Video1:32
  18. Berlin direkt - Sommerinterview 2026 - Luigi Pantisano, Vorsitzender Die Linke, im Gespräch mit Diana Zimmermann
    Faktencheck

    ZDF-Sommerinterview mit Luigi Pantisano:Die Aussagen des Linken-Chefs unter der Lupe

    von Katja Belousova und Miriam Strieker
    mit Video20:10
  19. Der Linken-Chef will eine diplomatische Lösung finden und spricht sich gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine aus.

    Nachrichten | heute:Pantisano im ZDF-Sommerinterview

    von Andreas Kynast
    Video1:32
  20. Berlin direkt - Sommerinterview 2026 - Luigi Pantisano, Vorsitzender Die Linke, im Gespräch mit Diana Zimmermann
    Exklusiv

    Linken-Chef im ZDF-Sommerinterview:Pantisano schließt Wahl von CDU-Ministerpräsident nicht aus

    von Johannes Lieber
    mit Video20:10
  21. Luigi Pantisano lenkt ein Auto.

    Vor dem ZDF-Sommerinterview:Linken-Chef Pantisano: Bin ein lernender Parteivorsitzender

    von Andreas Kynast
  22. Niedrigwasser im Rhein: Blick auf das Rheinufer bei Bad Honnef vom Drachenfels aus - große Sandbänke, kaum Schiffsverkehr

    Vorwürfe an Kanzler Merz:Linke und Grüne kritisieren Umgang mit Niedrigwasser-Lage

    mit Video1:51
  23. Wahl-O-Mat 2026 Sachsen-Anhalt

    Wahl-O-Mat zur Landtagswahl:Wahl in Sachsen-Anhalt: Welche Partei passt zu mir?

    von Katrin Meyer
    mit Video1:45
  24. Für den Fall, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, trifft die Bundesregierung auch Vorbereitungen zur Wiedereinführung des Zivildienstes.
    Interview

    Linken-Chefin Ines Schwerdtner:Linke zu Zivildienst: Junge Leute als billige Arbeitskräfte

    mit Video4:52

Die Linke im Wahlkampf

  1. Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp spricht bei einer Kundgebung.

    Berlin-Wahl am 20. September:Kampf ums Rote Rathaus: Die Linke im Höhenflug

    von Markus Gross
    mit Video2:58
  2. Wahlkampf der Linken in Sangerhausen

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Straßenwahlkampf der Linken im Südharz

    von Katrin Lindner
    Video1:51
  3. Bodo Ramelow spricht bei einem Politik-Talk.

    Sonst drohe "Erpressungspotenzial":Sachsen-Anhalt: Ramelow wirbt für Kooperation mit CDU

    mit Video20:10

Linken-Chef Pantisano im ZDF-Sommerinterview

Berlin direkt - Sommerinterview 2026 - Luigi Pantisano, Vorsitzender Die Linke, im Gespräch mit Diana Zimmermann

Pantisano schließt Wahl von CDU-Ministerpräsident nicht aus

Exklusiv
ZDF-Sommerinterview mit Luigi Pantisano
Die Aussagen des Linken-Chefs unter der Lupe
Vor dem ZDF-Sommerinterview
Linken-Chef Pantisano: Bin ein lernender Parteivorsitzender

Parteitag der Linken 2026

  1. Ines Schwerdtner von der Partei die Linke hebt auf dem Bundesparteitag der Linken die Faust.
    Analyse

    Potsdam:Nach Parteitag: Wie radikal will die Linke wirklich sein?

    von Dorthe Ferber
    mit Video0:19
  2. Die neuen Vorsitzenden der Links-Partei, Ines Schwerdtner und Jan van Aken, freuen sich nach ihrer Wahl.
    Analyse

    Parteitag in Potsdam:Israel-Debatte könnte zum Pulverfass für die Linke werden

    von Andrea Maurer
    mit Video1:50
  3. Eine Fahne mit dem Logo der Partei Die Linke weht im Wind bei einer Wahlkampfveranstaltung der Partei vor der Europawahl am Brandenburger Tor

    Leitantrag vor Parteitag in Potsdam:Linke plant soziale Offensive gegen SPD und AfD

    von Jordan Grawenhoff
    mit Video4:34

Die Linke hat neue Vorsitzende

Luigi Pantisano und Ines Schwerdtner feiern ihre Wahl zur neuen Doppelspitze

Neue Linken-Chefs gewählt - Pantisano nur knapp

Die Linke und die AfD

  1. Bundesparteitag der Partei Die Linke

    Parteitag in Halle:Linke will AfD-Verbotsverfahren unterstützen

  2. Wahl: Gewinne an den Rändern

    AfD und Linke:Sperrminorität: Die möglichen Nein-Sager

    von Johannes Lieber
    mit Video2:49
  3. Heidi Reichinnek (Mitte), Spitzenkandidatin der Partei "Die Linke, reagiert zusammen mit den beiden Vorsitzenden Jan van Aken (Mitte) und Ines Schwerdtner (2-L) auf erste Ergebnisse während der Wahlveranstaltung in Berlin

    Bundestagswahl 2025:Warum die Linke bei Jungen so durchstartet

    von Caroline Drees
    mit Video3:32

Was Linken-Wählern wichtig ist

Großes Schild mit Logo der Partei die Linke

Was Linken-Wählern wichtig ist

Der Erfolg bei der Bundestagswahl

  1. Die Spitzenkandidaten der Partei Die Linke, Heidi Reichinnek und Jan van Aken jubeln

    Linke sicher im Bundestag:Reichinnek jubelt über "fulminantes Erlebnis"

    mit Video0:35
  2. Heidi Reichinnek (Mitte), Spitzenkandidatin der Partei "Die Linke, reagiert zusammen mit den beiden Vorsitzenden Jan van Aken (Mitte) und Ines Schwerdtner (2-L) auf erste Ergebnisse während der Wahlveranstaltung in Berlin

    Bundestagswahl 2025:Warum die Linke bei Jungen so durchstartet

    von Caroline Drees
    mit Video3:32
  3. Der Linken-Vorsitz zum Ergebnis der Bundestagswahl

    Linken-Vorsitz zum Wahlerfolg:Die Linke feiert "politisches Comeback"

    Video7:13

Politiker der Linken

Weitere Parteien in der Übersicht

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Archiv: Das Logo der AfD

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