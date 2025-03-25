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Hitze - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Hitze

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Extreme Hitze sorgt in Deutschland immer häufiger für Hitzewarnungen und gefährliche Hitzewellen. Die Folgen: Dürre, Wasserknappheit und ein steigendes Risiko für Waldbrände. Der Klimawandel treibt die Temperaturen in die Höhe - mit spürbaren Auswirkungen auf Natur, Städte und Gesundheit. Wie geht Deutschland mit Hitze, Trockenperioden und Brandrisiken um? Aktuelle Entwicklungen, Hintergründe und Warnungen bei ZDFheute.

Aktuelle Nachrichten zu Hitze

  1. Eine Touristin macht ein Foto von Big Ben, während sie sich unter einem Union-Jack-Schirm auf der Westminster Bridge im Zentrum Londons vor der Hitze schützt, aufgenommen am 25.05.2026

    Wetter in Europa:Briten und Franzosen ächzen unter Hitze

    mit Video1:21
  2. Hitze - Symbolfoto

    Nachrichten | heute in Europa:Hitzerekorde in Europa

    Video1:21
  3. Großbritannien, London: Eine Touristin macht ein Foto von Big Ben (dem Elizabeth-Turm), während sie sich unter einem Union-Jack-Schirm auf der Westminster Bridge im Zentrum Londons vor der Hitze schützt.

    33,5 Grad bei London:Rekordtemperaturen in Großbritannien

    Video0:18
  4. Muslimische Pilger werfen sich nieder, während sie während der jährlichen Haddsch-Pilgerfahrt in der heiligen Stadt Mekka (Saudi-Arabien) rund um die Kaaba – die heiligste Stätte des Islam – ihre Abendgebete verrichten.

    Beginn des Hadsch:Millionen Muslime pilgern trotz Iran-Krieg nach Mekka

    mit Video0:26
  5. Ein junger Mann sucht hinter den Sonnenschirmen eines Ausflugslokales Abkühlung im Elbsee.

    Wettervorhersage:Neue Woche startet sommerlich mit bis zu 35 Grad

    mit Video1:18
  6. Ein Sibirischer Tiger schwimmt bei hohen Temperaturen

    Hohe Temperaturen in Europa:Tiger und Menschen suchen nasse Abkühlung

    Video0:35
  7. Menschen kämpfen gegen einen Waldbrand am 19.08.2025 in Portugal, nahe der spanischen Grenze.

    Hohe Waldbrandgefahr:Bevor das Feuer kommt: Portugals Militär im Einsatz

    Tilo Wagner, Lissabon
    mit Video2:12
  8. Baumsterben in Deutschen Wäldern (Symbolfoto)

    Folge von Trockenheit und Schädlingen:Zustand der Wälder: Nur jeder fünfte Baum ist gesund

    mit Video0:18

Gefahren bei Hitze

Frau hält sich Handtuch an die Stirn.

Mangelndes Wissen über Hitzeerkrankungen

Gesundheit, Schlaf, Abkühlung
Was man bei Hitze beachten sollte
Struktureller Gesundheitsschutz
Hitze: Warum Kinder besonders gefährdet sind

Extreme Hitze - Tipps und Tricks für zu Hause

  1. Ein junge isst ein Stück Wassermelone in der Sonne.

    Hitze und die richtige Ernährung:Diese Lebensmittel kühlen von innen

    von Christina-Maria Pfersdorf
    mit Video8:01
  2. Hand hält die Fernbedienung für eine Klimaanlage

    Monoblock, Splitgerät, Aircooler:Welches Klimagerät sich für zu Hause eignet

    von Ebba Petzsche
    mit Video6:31
  3. Apotheker nimmt Medikamentenverpackung aus Schublade

    Richtige Einnahme und Lagerung:Was bei Medikamenten und Hitze wichtig ist

    von Julia Tschakert
    mit Video5:22
  4. Sonnenschirme auf dem Balkon eines Plattenbaus, aufgenommen in Berlin, 07.08.2024.
    FAQ

    Hitze in der Wohnung:Welche Rechte haben Mieter?

    von Jan Henrich
    mit Video2:42

Sport trotz Hitze?

Frau joggt auf einer von Büschen gesäumten Straße in den Sonnenuntergang.

Sechs Tipps für Sport bei Hitze im Sommer

Extreme Temperaturen
Topsport bei Hitze: Experte fordert "rote Linie"

Hitzeschutz für Natur und Umwelt

Sachsen, Leipzig: Badespaß im Garten: Auch Vögel freuen sich im Sommer über eine Möglichkeit zur Abkühlung.

Was Tieren und Bäumen bei Hitze hilft

Klimawandel sorgt für Hitzewellen

  1. Pflanze wächst in ausgetrocknetem Boden

    Klimawandeldienst Copernicus:Global drittwärmster April seit Messbeginn

    mit Video0:26
  2. Klimabericht: Fast ganz Europa erlebt 2025 Extremwetter

    "European State of the Climate 2025":Sorge um Europas Klima: Rekordhitze von Meer bis Arktis

    mit Video1:37
  3. Ein Bauarbeiter steht mit einem Gasbrenner beim Bau eines Mehrfamilienhauses, als am Horizont die Sonne aufgeht

    Forscher warnen vor Folgen in Europa:Studie: Mehr Hitzetote und Tropenkrankheiten durch Klimawandel

    mit Video0:40
  4. Globus als Vorschaubild für die 3D-Story "Wie der Klimawandel die Erde verändert"

    Interaktive Grafik:Wie der Klimawandel die Erde verändert