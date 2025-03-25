Hitze - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Hitze
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Extreme Hitze sorgt in Deutschland immer häufiger für Hitzewarnungen und gefährliche Hitzewellen. Die Folgen: Dürre, Wasserknappheit und ein steigendes Risiko für Waldbrände. Der Klimawandel treibt die Temperaturen in die Höhe - mit spürbaren Auswirkungen auf Natur, Städte und Gesundheit. Wie geht Deutschland mit Hitze, Trockenperioden und Brandrisiken um? Aktuelle Entwicklungen, Hintergründe und Warnungen bei ZDFheute.
Aktuelle Nachrichten zu Hitze
Wetter in Europa:Briten und Franzosen ächzen unter Hitzemit Video1:21
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33,5 Grad bei London:Rekordtemperaturen in GroßbritannienVideo0:18
Beginn des Hadsch:Millionen Muslime pilgern trotz Iran-Krieg nach Mekkamit Video0:26
Wettervorhersage:Neue Woche startet sommerlich mit bis zu 35 Gradmit Video1:18
Hohe Temperaturen in Europa:Tiger und Menschen suchen nasse AbkühlungVideo0:35
Hohe Waldbrandgefahr:Bevor das Feuer kommt: Portugals Militär im EinsatzTilo Wagner, Lissabonmit Video2:12
Folge von Trockenheit und Schädlingen:Zustand der Wälder: Nur jeder fünfte Baum ist gesundmit Video0:18
Gefahren bei Hitze
Gesundheit, Schlaf, AbkühlungWas man bei Hitze beachten sollte
Struktureller GesundheitsschutzHitze: Warum Kinder besonders gefährdet sind
Extreme Hitze - Tipps und Tricks für zu Hause
Hitze und die richtige Ernährung:Diese Lebensmittel kühlen von innenvon Christina-Maria Pfersdorfmit Video8:01
Monoblock, Splitgerät, Aircooler:Welches Klimagerät sich für zu Hause eignetvon Ebba Petzschemit Video6:31
Richtige Einnahme und Lagerung:Was bei Medikamenten und Hitze wichtig istvon Julia Tschakertmit Video5:22
- FAQ
Hitze in der Wohnung:Welche Rechte haben Mieter?von Jan Henrichmit Video2:42
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Hitzeschutz für Natur und Umwelt
Klimawandel sorgt für Hitzewellen
Klimawandeldienst Copernicus:Global drittwärmster April seit Messbeginnmit Video0:26
"European State of the Climate 2025":Sorge um Europas Klima: Rekordhitze von Meer bis Arktismit Video1:37
Forscher warnen vor Folgen in Europa:Studie: Mehr Hitzetote und Tropenkrankheiten durch Klimawandelmit Video0:40
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