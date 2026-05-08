Klimawandel: Laut Copernicus drittwärmster April seit Messbeginn

Klimawandeldienst Copernicus:Global drittwärmster April seit Messbeginn
Weltweit war es der drittwärmste April seit Beginn der Aufzeichnungen, bilanziert der Klimawandeldienst Copernicus für April. Auch die Meere heizen sich weiter auf.
Der Monat April war der drittwärmste April seit Beginn der Aufzeichnungen weltweit - das hat der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus in Bonn mitgeteilt.
Auf der Nordhalbkugel gab es demnach erhebliche Temperaturunterschiede. So herrschten in Europa in weiten Teilen des Südwestens deutlich überdurchschnittliche Temperaturen, Spanien verzeichnete sogar den wärmsten April seit Beginn der Aufzeichnungen. In Osteuropa war es dagegen besonders kalt.
Der Monat war außerdem von extremen Wetterereignissen wie tropischen Wirbelstürmen im Pazifik, Überschwemmungen im Nahen Osten und Dürren im südlichen Afrika geprägt. Sturzfluten trafen Teile der Arabischen Halbinsel, während es in manchen Regionen Irans, Afghanistans, Saudi-Arabiens und Syriens zu Überschwemmungen und Erdrutschen kam.
Klimawandel - die wichtigsten Zahlen:
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Rekordtemperaturen im Pazifik
Zudem maßen die Forscher im April die zweithöchste Meeresoberflächentemperatur seit Beginn der Aufzeichnungen. Das gelte für alle Ozeane außerhalb der Polarregion. In weiten Teilen des tropischen Pazifiks wurden demnach Rekordtemperaturen gemessen, die mit starken maritimen Hitzewellen einhergingen.
In der Arktis lag die durchschnittliche Meereisausdehnung im April etwa fünf Prozent unter dem Durchschnitt. Sie war damit die zweitniedrigste für diesen Monat - knapp hinter dem im April 2019 aufgestellten Rekord von sechs Prozent unter dem Durchschnitt.
Expertin: Klima mit zunehmenden Extremen
Samantha Burgess vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage kommentierte:
"Die Meeresoberflächentemperaturen lagen nahe Rekordwerten mit weit verbreiteten Meereshitzewellen, das arktische Meereis blieb deutlich unter dem Durchschnitt, und in Europa gab es starke Kontraste bei Temperaturen und Niederschlägen" - für Burgess "allesamt Kennzeichen eines Klimas, das zunehmend von Extremen geprägt ist".
Der Klimawandeldienst Copernicus der Europäischen Union veröffentlicht regelmäßig Daten etwa zur Temperatur an der Erdoberfläche, zur Meereisdecke und zu Niederschlägen. Die Erkenntnisse beruhen auf computergenerierten Analysen, in die Milliarden von Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt einfließen.
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