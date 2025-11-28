  3. Merkliste
Herbst in Deutschland wärmer als früher: Machen Sie den Vergleich

vor 20 Minuten
Grafiken

Temperatur und Regen bei Ihnen vor Ort:War der Herbst bei Ihnen zu warm? Machen Sie den Vergleich

von Moritz Zajonz

Der Herbst in Deutschland war insgesamt mild und nass - und bei Ihnen vor Ort? Prüfen Sie mithilfe unserer interaktiven Grafiken, ob das Wetter bei Ihnen vor Ort normal war.

Mild, aber wärmer als früher - und nass. So fasst der Deutsche Wetterdienst (DWD) den diesjährigen Herbst zusammen. In Deutschland war es insgesamt 0,4 Grad wärmer als im Vergleichszeitraum zwischen 1991 und 2020. Das sei besonders in Norddeutschland zu spüren gewesen, wo es zeitweise über 30 Grad warm wurde.

Zudem hat es im Herbst mehr geregnet als üblich - etwa sieben Prozent mehr als im langjährigen Schnitt. Besonders der Nordwesten, Westen und Südwesten sei davon betroffen gewesen, so der DWD.

Temperatur und Regen vor Ort

Wie normal war dieser Herbst bei Ihnen vor Ort? Mithilfe unseres interaktiven Wettermonitors können Sie nach Ihrer Gemeinde suchen und den Test machen:

War der Sommer/Herbst/Winter/Frühling bei mir normal?

Die Daten stammen aus dem Netzwerk von Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

"Normal" bedeutet in diesem Zusammenhang: Das aktuelle Wetter weicht nicht stark ab vom aktuellen Klima. Als aktuelles Klima bezeichnen wir den Zeitraum von 1991 bis 2020. Diese Periode ist schon deutlich vom Klimawandel beeinflusst und wird für solche Vergleiche empfohlen.

Wetter in den letzten 30 Tagen

In dieser Tabelle können Sie nachschauen, wie normal das Wetter in den letzten 30 Tagen war. Mit dem Blick auf die gemessenen Werte können Sie ihr eigenes Gefühl im November abgleichen:

Ist das Wetter bei mir normal?

Falls Sie mehr zur Datengrundlage der Grafiken wissen wollen:

Redaktion: Robert Meyer, Kevin Schubert, Kathrin Wolff

