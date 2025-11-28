Bundestag beschließt Haushalt 2026

Der Bundestag hat den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. 524,5 Milliarden Euro sind im Kernhaushalt vorgesehen. Den größten Zuwachs gab es beim Verteidigungs-Etat.

524,5 Milliarden Euro sind im Kernhaushalt für 2026 vorgesehen. Quelle: dpa

Der Bundestag hat den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. In namentlicher Abstimmung votierten 322 Abgeordnete für den Gesetzentwurf der schwarz-roten Koalition. 252 Parlamentarier stimmten dagegen. Enthaltungen gab es keine. Das nun verabschiedete Haushaltsgesetz legt die finanzielle Grundlage für alle staatlichen Ausgaben im kommenden Jahr. Nun muss sich noch der Bundesrat am 19. Dezember damit befassen.

Im Kernhaushalt sind Ausgaben von 524,5 Milliarden Euro verankert, dabei ist eine Nettokreditaufnahme von fast 98 Milliarden Euro vorgesehen. Mit dem Sondervermögen der Bundeswehr, dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) und dem allein aus neuen Krediten finanzierten 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) summieren sich die gesamten Ausgaben auf über 630 Milliarden Euro.

Die Neuverschuldung liegt bei 181,5 Milliarden Euro. Das ist der zweithöchste Wert in der Geschichte der Bundesrepublik.

Die Generaldebatte im Bundestag sorgt traditionell für Auseinandersetzungen zwischen den Parteien. Kanzler Merz warb für einen Generationenkonsens und appellierte an die Junge Union im Rentenstreit. 26.11.2025 | 3:15 min

Größter Haushaltsposten für Bundesarbeitsministerium

Der mit Abstand größte Haushaltsposten ist mit 197,34 Milliarden Euro der des Bundesarbeitsministeriums. Der größte Teil - 128 Milliarden Euro - entfällt auf die Rente. Ministerin Bärbel Bas (SPD) verteidigte am Freitagvormittag die Größe ihres Haushaltspostens. 99 Prozent der Ausgaben seien "gesetzlich gebundene Pflichtausgaben", sagte Bas mit Blick auf Leistungen des Sozialstaats.

Dieser gebe "sehr, sehr vielen Menschen im Land Sicherheit", betonte Bas. "Unser Sozialstaat sorgt für Stabilität und sozialen Frieden".

Haushaltsentwurf 2026 nach Ministerien ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Verteidigungsetat von Pistorius mit größtem Zuwachs

Zweitgrößter Etat ist der Verteidigungshaushalt mit 82,69 Milliarden Euro. Hier gibt es zugleich auch den größten Zuwachs, denn im laufenden Haushaltsjahr hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) noch 62,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Einschließlich der Gelder aus dem Sondervermögen Bundeswehr hat der Haushalt kommendes Jahr ein Gesamtvolumen von über 108 Milliarden Euro.

„Ich habe Respekt vor den Summen“, sagt Finanzminister Klingbeil (SPD) zum Haushalt 2026. Es handele sich jedoch um „gewaltige Investitionen“ und das sei „auch genau richtig“. 25.11.2025 | 6:42 min

Der drittgrößte Etat ist das Budget im Verkehrsministerium mit 27,9 Milliarden Euro. Der Bundestag hat mit dem Beschluss zum zweiten Mal in diesem Jahr einen Haushalt verabschiedet: Wegen des Regierungswechsels war der Etat für das laufende Jahr erst mit Verspätung im September beschlossen worden. Die Vorgängerregierung aus SPD, Grünen und FDP war vor gut einem Jahr über die Aufstellung des Haushalts für 2025 zerbrochen.

Die Spitzen der Koalition haben sich auf ein Rentenpaket geeinigt. Im Koalitionsausschuss beschlossen sie, den ursprünglichen Vorschlag, ohne Änderungen, auf den Weg zu bringen. 28.11.2025 | 1:32 min

Bundeshaushalt: Klingbeil rechnet mit Finanzierungslücken für 2027

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte am Dienstag bei der Beratung über den Etat seines Ministeriums vor den Herausforderungen gewarnt, die ab 2027 anstehen. Hier rechnet der Minister mit einer Finanzierungslücke von mehr als 30 Milliarden Euro. Der Vize-Kanzler betonte:

Die größten Aufgaben haben wir noch vor uns. „ Lars Klingbeil (SPD), Bundesfinanzminister

Die Aufstellung der Bundeshaushalte für 2025 und 2026 sei "für uns als Parlament ein Stück weit das Warm-up" gewesen.