Donald Trump - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Donald Trump ist der 45. und 47. Präsident der USA . Er gewann die US-Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 und folgt damit auf Joe Biden. Mit Trump wurde zum ersten Mal ein zweites Impeachment-Verfahren gegen einen US-Präsidenten eröffnet. Trump wurde in beiden Verfahren freigesprochen. Im Mai 2023 wurde er wegen sexueller Nötigung und Verleumdung zu fünf Millionen Dollar Entschädigung und Strafzahlung verurteilt. Am 13. Juli 2024 und 16. September 2024 wurden (versuchte) Attentate auf Trump verübt. Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe zu Donald Trump im Schwerpunkt bei ZDFheute.