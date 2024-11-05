US-Wahl - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Präsidentschaftswahl in den USA
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Am 5. November 2024 haben die Menschen in den USA zum 60. Mal ihren Präsidenten gewählt. Sieger wurde der Republikaner Donald Trump mit seinem Vize-Kandidaten J.D. Vance. Trump ist damit der 47. Präsident der USA. Nach dem Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Wahlkampf war seine Vize Kamala Harris für die Demokraten angetreten. Die nächste Wahl wird voraussichtlich im November 2028 stattfinden. Aktuelle News und Hintergründe zur US-Präsidentschaftswahl.
Wahlen in den USA: Aktuelle Nachrichten
Sozialisten gewinnen in Vorwahlen:Die "hardcore, gottlosen Kommunisten", die Trump fürchtetJulian Schmidt-Farrent, Washington, D.C.mit Video1:50
Nach Mega-Events im Sommer:Wie stark sind die USA jetzt in der Welt?von Elmar Theveßenmit Video14:28
Nach Rede an die Nation:Wie US-Präsident Trump Zweifel an den Zwischenwahlen sätvon Jan Fritschemit Video55:58
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Manipulations- und Betrugsvorwürfe:Warum Trump jetzt wieder Zweifel am US-Wahlsystem sätmit Video11:45
Hoffnungsträger bei den Zwischenwahlen:Missbrauchsvorwürfe: US-Demokrat zieht Kandidatur zurückmit Video1:51
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Ex-US-Vizepräsidentin:Tritt Kamala Harris zur US-Wahl 2028 an?Video0:49
- Analyse
Trumps Republikaner im US-Kongress:"SAVE America Act": Neuer Angriff auf das US-Wahlsystem?Katharina Schuster, Washington D.C.mit Video2:15
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Ein Jahr nach den US-Wahlen 2024:Regierung vs. Justiz: Uneingeschränkte Macht für Trump?Beatrice Steineke, Washington, D.C.mit Video4:37
Verfassungsänderung nötig:Trump zu dritter Amtszeit: "Ich würde es gern machen"mit Video1:30
- FAQ
Machtmissbrauch durch Trump?:In Texas eskaliert ein Streit um WahlkreiseKatharina Schuster, Washington D.C.mit Video0:30
US-Demokratie:Trump will Wahlrecht in den USA verschärfen
Erfinder-Firma von ChatGPT:Kaufangebot: OpenAI lässt Musk abblitzen
Hegseth, Rubio, Kennedy und Co.:Trump-Regierung: Das sind die Mitgliedermit Video1:39
Nach Lieferstopp unter Biden:Trump will schwere Bomben für Israel freigeben
Trumps Amerika
Vor den Zwischenwahlen
- Analyse
Manipulations- und Betrugsvorwürfe:Warum Trump jetzt wieder Zweifel am US-Wahlsystem sätmit Video11:45
Vor Zwischenwahlen in den USA :Wahlkreis-Neuzuschnitte in USA: Doppel-Niederlage für Trumpmit Video0:46
Kampf um US-Wahlbezirke:Das Schachspiel um die Midterms hat längst begonnenJulian Schmidt-Farrent, Washington, D.C.mit Video0:28
ZDF Podcast
US-Wahl erklärt
US-Wahl erklärt:Wie viel Macht hat der US-Präsident?von Christina Wolsonmit Video15:46
US-Wahl erklärt:Was genau macht der US-Vizepräsident?von Christina Wolsonmit Video1:56
US-Wahl erklärt:Warum das Electoral College so mächtig istCaroline Drees, Washington D.C.mit Video64:00
US-Präsidentschaftswahl erklärt:Wie in den USA das Wählen erschwert wirdvon Caroline Dreesmit Video29:58
Die US-Wahl in einfacher Sprache
- Donald Trump ist neuer Präsident in den USAEinfache NewsUSA-Wahlen einfach erklärt
- Donald Trump gewinnt die Wahl in den USAEinfache NewsUSA-Wahlen einfach erklärt
- Wichtige Begriffe zu den USA-WahlenEinfache NewsUSA-Wahlen einfach erklärt
- Wen können die Menschen in den USA wählen?Einfache NewsUSA-Wahlen einfach erklärt
- Wie wählen die Menschen in den USA?Einfache NewsUSA-Wahlen einfach erklärt
- Was den Republikanern wichtig istEinfache NewsUSA-Wahlen einfach erklärt
- Was den Demokraten wichtig istEinfache NewsUSA-Wahlen einfach erklärt
- Warum die USA-Wahl für die Welt wichtig istEinfache NewsUSA-Wahlen einfach erklärt
Wahl und Aufgaben des US-Kongresses
Der US-Kongress, das Zweikammerparlament der USA, besteht aus dem Senat und dem Repräsentantenhaus.
- Der US-Senat ist das Organ, in dem die 50 US-Bundesstaaten vertreten sind. Dem Senat gehören 100 auf sechs Jahre gewählte Mitglieder an. Alle zwei Jahre wird ein Drittel von ihnen neu gewählt.
- Das US-Repräsentantenhaus ist die Vertretung der US-Bevölkerung. Seine 435 Mitglieder werden nach relativem Mehrheitswahlrecht alle zwei Jahre gewählt.
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