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US-Wahl - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Präsidentschaftswahl in den USA

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Am 5. November 2024 haben die Menschen in den USA zum 60. Mal ihren Präsidenten gewählt. Sieger wurde der Republikaner Donald Trump mit seinem Vize-Kandidaten J.D. Vance. Trump ist damit der 47. Präsident der USA. Nach dem Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Wahlkampf war seine Vize Kamala Harris für die Demokraten angetreten. Die nächste Wahl wird voraussichtlich im November 2028 stattfinden. Aktuelle News und Hintergründe zur US-Präsidentschaftswahl.

Wahlen in den USA: Aktuelle Nachrichten

  1. US-Präsident Donald Trump empfängt den Bürgermeister von New York City, Zohran Mamdani im Oval Office im Weißen Haus. (Archiv)

    Sozialisten gewinnen in Vorwahlen:Die "hardcore, gottlosen Kommunisten", die Trump fürchtet

    Julian Schmidt-Farrent, Washington, D.C.
    mit Video1:50
  2. Die US-amerikanische Flagge weht im Vordergrund, weiter hinten ist das Kapitol in Washington zu sehen.

    Nach Mega-Events im Sommer:Wie stark sind die USA jetzt in der Welt?

    von Elmar Theveßen
    mit Video14:28
  3. US-Präsident Donald Trump hält eine Rede im East Room des Weißen Hauses.

    Nach Rede an die Nation:Wie US-Präsident Trump Zweifel an den Zwischenwahlen sät

    von Jan Fritsche
    mit Video55:58
  4. US-Präsident Donald Trump
    Analyse

    Manipulations- und Betrugsvorwürfe:Warum Trump jetzt wieder Zweifel am US-Wahlsystem sät

    mit Video11:45
  5. Der demokratische Kandidat für den US-Senat, Graham Platner, hält eine Rede bei seiner Wahlkampfveranstaltung

    Hoffnungsträger bei den Zwischenwahlen:Missbrauchsvorwürfe: US-Demokrat zieht Kandidatur zurück

    mit Video1:51
  6. Congress Continues To Work Towards Deal To Fund DHS

    Kampf um US-Wahlbezirke:Das Schachspiel um die Midterms hat längst begonnen

    Julian Schmidt-Farrent, Washington, D.C.
    mit Video0:28
  7. Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf der Jahreskonferenz der Organisation National Action Network.

    Ex-US-Vizepräsidentin:Tritt Kamala Harris zur US-Wahl 2028 an?

    Video0:49
  8. Eine Frau gibt ihre Stimme bei der vorzeitigen Stimmabgabe für die US-Präsidentschaftswahlen in einem Wahllokal der Ottawa Hills High School in Grand Rapids, Michigan, ab.
    Analyse

    Trumps Republikaner im US-Kongress:"SAVE America Act": Neuer Angriff auf das US-Wahlsystem?

    Katharina Schuster, Washington D.C.
    mit Video2:15
  9. Das State Capitol in Austin, Texas

    Niederlage für Trump:US-Gericht verbietet Texas Neuzuschnitt der Wahlkreise

    mit Video0:28
  10. US-Präsident Trump

    Ein Jahr nach den US-Wahlen 2024:Regierung vs. Justiz: Uneingeschränkte Macht für Trump?

    Beatrice Steineke, Washington, D.C.
    mit Video4:37
  11. US-Präsident Donald Trump

    Verfassungsänderung nötig:Trump zu dritter Amtszeit: "Ich würde es gern machen"

    mit Video1:30
  12. Das Repräsentantenhaus versucht, zusammenzutreten, kann dies jedoch nicht, da die texanischen Demokraten am Dienstag, den 12. 8. 2025, im Texas Capitol in Austin das Quorum gebrochen haben.
    FAQ

    Machtmissbrauch durch Trump?:In Texas eskaliert ein Streit um Wahlkreise

    Katharina Schuster, Washington D.C.
    mit Video0:30
  13. Ein Wahlschild und eine amerikanische Flagge sind vor einem Vorwahlbüro in Dearborn, Michigan zu sehen

    US-Demokratie:Trump will Wahlrecht in den USA verschärfen

  14. Das Bild zeigt eine Vorstellung des Textbots ChatGPT

    Erfinder-Firma von ChatGPT:Kaufangebot: OpenAI lässt Musk abblitzen

  15. Robert F. Kennedy Jr. und Donald Trump

    Hegseth, Rubio, Kennedy und Co.:Trump-Regierung: Das sind die Mitglieder

    mit Video1:39
  16. US-Präsident Donald Trump spricht zu Reportern an Bord der Air Force One auf seinem Flug von Las Vegas nach Miami

    Nach Lieferstopp unter Biden:Trump will schwere Bomben für Israel freigeben

Trumps Amerika

Die US-amerikanische Flagge weht im Vordergrund, weiter hinten ist das Kapitol in Washington zu sehen.

Wie stark sind die USA jetzt in der Welt?

die doku
Amerika unter Trump

Vor den Zwischenwahlen

  1. US-Präsident Donald Trump
    Analyse

    Manipulations- und Betrugsvorwürfe:Warum Trump jetzt wieder Zweifel am US-Wahlsystem sät

    mit Video11:45
  2. Büro für Wählerregistrierung am 26. 5. 2026 in Columbia, South Carolina.

    Vor Zwischenwahlen in den USA :Wahlkreis-Neuzuschnitte in USA: Doppel-Niederlage für Trump

    mit Video0:46
  3. Congress Continues To Work Towards Deal To Fund DHS

    Kampf um US-Wahlbezirke:Das Schachspiel um die Midterms hat längst begonnen

    Julian Schmidt-Farrent, Washington, D.C.
    mit Video0:28

ZDF Podcast

US-Präsident Donald Trump mit erhobener Faust als Schatten vor US-Flagge in Weltkugel-Form

der Podcast: Der Trump Effekt

US-Wahl erklärt

  1. Typical: Weißes Haus in Washington

    US-Wahl erklärt:Wie viel Macht hat der US-Präsident?

    von Christina Wolson
    mit Video15:46
  2. Donald Trump und sein Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance begrüßen sich bei einer Wahlkampfveranstaltung.

    US-Wahl erklärt:Was genau macht der US-Vizepräsident?

    von Christina Wolson
    mit Video1:56
  3. Es ist ein Mann zu sehen, wie er seinen Wahl-Zettel einwirft.

    US-Wahl erklärt:Warum das Electoral College so mächtig ist

    Caroline Drees, Washington D.C.
    mit Video64:00
  4. Stickerrolle mit "I Voted" Aufkleber

    US-Präsidentschaftswahl erklärt:Wie in den USA das Wählen erschwert wird

    von Caroline Drees
    mit Video29:58

Die US-Wahl in einfacher Sprache

  1. Donald Trump ist neuer Präsident in den USA
    Einfache News
    USA-Wahlen einfach erklärt
  2. Donald Trump gewinnt die Wahl in den USA
    Einfache News
    USA-Wahlen einfach erklärt
  3. Wichtige Begriffe zu den USA-Wahlen
    Einfache News
    USA-Wahlen einfach erklärt
  4. Wen können die Menschen in den USA wählen?
    Einfache News
    USA-Wahlen einfach erklärt
  5. Wie wählen die Menschen in den USA?
    Einfache News
    USA-Wahlen einfach erklärt
  6. Was den Republikanern wichtig ist
    Einfache News
    USA-Wahlen einfach erklärt
  7. Was den Demokraten wichtig ist
    Einfache News
    USA-Wahlen einfach erklärt
  8. Warum die USA-Wahl für die Welt wichtig ist
    Einfache News
    USA-Wahlen einfach erklärt
Ein Mann steht auf einer Bühne und spricht an einem Pult, vor ihm sind amerikanische Flaggen und im Hintergrund wird das Symbol der republikanischen Partei (der Elefant) angestrahlt.
Thema

Republikanische Partei

Nachrichten und Hintergründe
Eine Menschenmenge jubelt bei einem Parteitag der US-Demokraten in Denver
Thema

Demokratische Partei

Nachrichten und Hintergründe

Wahl und Aufgaben des US-Kongresses

Der US-Kongress, das Zweikammerparlament der USA, besteht aus dem Senat und dem Repräsentantenhaus.
  • Der US-Senat ist das Organ, in dem die 50 US-Bundesstaaten vertreten sind. Dem Senat gehören 100 auf sechs Jahre gewählte Mitglieder an. Alle zwei Jahre wird ein Drittel von ihnen neu gewählt.
  • Das US-Repräsentantenhaus ist die Vertretung der US-Bevölkerung. Seine 435 Mitglieder werden nach relativem Mehrheitswahlrecht alle zwei Jahre gewählt.
Beide Kammern sind in etwa gleichberechtigt, Gesetzesvorlagen bedürfen der Zustimmung beider Häuser. Der Senat hat Vorrechte in personellen Fragen und in der Außenpolitik; das Repräsentantenhaus hat innenpolitische Bedeutung. Das Veto des Präsidenten gegen Gesetzentwürfe kann mit Zweidrittel-Mehrheit beider Häuser überstimmt werden.

Weitere USA-News

  1. US-Präsident Donald Trump spricht beim Empfang der Baseballmannschaft Los Angeles Dodgers im Weißen Haus.

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  4. David McCraw (rechts), Leiter der Rechtsabteilung der New York Times, und Douglas Zolkind (links), Anwalt der New York Times, verlassen am Donnerstag, dem 23. Juli 2026, das Bundesgericht in Manhattan in New York.

    Streit um Pressefreiheit:USA ziehen Vorladungen gegen "Times" zurück

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    Wahl zum UN-Generalsekreatär:Gesucht: Ein Chef für den Weltfrieden

    von Armin Coerper
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  6. US-Präsident Donald Trump spricht beim Empfang der Baseballmannschaft Los Angeles Dodgers im Weißen Haus.

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  7. David Sauer | ZDF-Korrespondent in Washington

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Atomdeal: Trump stellt Bedingungen

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  8. Atomdeal

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Atomdeal mit Riad unter Druck

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  9. Armin Laschet bei "maybrit illner" am 23. Juli 2026

    CDU-Politiker bei "illner":Laschet: "Die AfD will eine schwache EU"

    von Torben Schröder
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  10. Google Parent Company Alphabet Reports Quarterly Earnings

    EU verhängt Strafe gegen Google:Expertin: Verbraucher müssen auch online Wahlfreiheit haben

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  11. SGS Börse

    Nachrichten | heute journal:"Energiemarkt dürfte angespannt bleiben"

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  12. Philippines ASEAN

    Nachrichten | heute journal:Atomabkommen zwischen USA und Saudi-Arabien

    von Heike Slansky
    Video2:00
  13. US-Präsident Donald Trump empfängt den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Weißen Haus.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Atomabkommen zwischen USA und Saudi-Arabien

    von Golineh Atai
    Video1:47
  14. ZDF-Korrespondent ordnet die Hintergründe des neuen Atomabkommens zwischen den USA und Saudi-Arabien ein.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Völlig unrealistisch"

    Video1:25
  15. Es sind mehrere Hochhäuser in Raid zu sehen. Davor führt ein gepflasterter Weg an den Gebäuden entlang.

    Abkommen mit den USA:Ziviles Atomprogramm für Saudi-Arabien

    Video0:26
  16. Der US-Präsident Donald Trump und der Kronprinz Saudi-Arabiens, Mohammed bin Salman, bei einem Besuch im Weißen Haus im November 2025. (Archiv)

    Experten warnen vor Folgen:US-Atomdeal mit Saudis ein "Spiel mit dem Feuer"

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