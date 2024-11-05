US-Wahl - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Wahl und Aufgaben des US-Kongresses

Der US-Senat ist das Organ, in dem die 50 US-Bundesstaaten vertreten sind. Dem Senat gehören 100 auf sechs Jahre gewählte Mitglieder an. Alle zwei Jahre wird ein Drittel von ihnen neu gewählt.

ist das Organ, in dem die 50 US-Bundesstaaten vertreten sind. Dem Senat gehören 100 auf sechs Jahre gewählte Mitglieder an. Alle zwei Jahre wird ein Drittel von ihnen neu gewählt. Das US-Repräsentantenhaus ist die Vertretung der US-Bevölkerung. Seine 435 Mitglieder werden nach relativem Mehrheitswahlrecht alle zwei Jahre gewählt.

Der US-Kongress, das Zweikammerparlament der USA, besteht aus dem Senat und dem Repräsentantenhaus.Beide Kammern sind in etwa gleichberechtigt, Gesetzesvorlagen bedürfen der Zustimmung beider Häuser. Der Senat hat Vorrechte in personellen Fragen und in der Außenpolitik; das Repräsentantenhaus hat innenpolitische Bedeutung. Das Veto des Präsidenten gegen Gesetzentwürfe kann mit Zweidrittel-Mehrheit beider Häuser überstimmt werden.