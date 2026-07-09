USA: Missbrauchsvorwürfe - Demokrat zieht Senatskandidatur zurück

Graham Platner galt als wichtiger Kandidat der Demokraten für die US-Zwischenwahlen. Nach schweren Vorwürfen hat er nun seine Bewerbung für den US-Senat zurückgezogen.

Der demokratische Senatskandidat Graham Platner zieht seine Kandidatur für den US-Senat im Bundesstaat Maine zurück. Ihm werden Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe vorgeworfen. 09.07.2026 | 1:51 min

Er sollte entscheidend zu einem Sieg der US-Demokraten bei den Zwischenwahlen im November beitragen - nun steigt er aus dem Rennen aus: Graham Platner will seine Kandidatur für einen Sitz im US-Senat nach Vorwürfen der Vergewaltigung und aggressiver Übergriffe gegen Partnerinnen zurückziehen. Das teilte der politische Quereinsteiger in einem Video auf der Plattform X mit.

Platner hatte die Vorwahl im Bundesstaat Maine Anfang Juni deutlich gewonnen und galt als Schlüsselkandidat der Demokraten für die "Midterms" im November.

Die Bürger im US-Bundesstaat Virginia haben für einen Neuzuschnitt der Wahlkreise gestimmt. Die Chance auf eine demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus bei den Zwischenwahlen steigt damit. 22.04.2026 | 0:28 min

"In den letzten Tagen wurden mir einige sehr schwerwiegende Vorwürfe gemacht, und ich möchte nur klarstellen, dass all das falsch ist", betonte der 41-Jährige. Sein Rückzug sei kein Schuldeingeständnis.

X-Post von Platner Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Demokraten: Anschuldigungen überschatteten Wahlkampf

Bereits sein Wahlkampf für die Vorwahl war von Vorwürfen früherer Partnerinnen überschattet worden. In den vergangenen Tagen kamen neue, schwerere Anschuldigungen hinzu. So sagte eine 41-jährige frühere Bekanntschaft dem Portal "Politico", Platner habe sich vor rund fünf Jahren Zugang zu ihrem Haus verschafft und gegen ihren Willen Sex mit ihr gehabt.

Wie schon die vorherigen Vorwürfe wies Platner auch die neuen Anschuldigungen vor einigen Tagen zurück, kündigte jedoch an, den weiteren Kurs abzuwägen. In der Zwischenzeit hatten sich große Teile seiner Partei bereits gegen ihn gewandt. Führende Demokraten forderten ihn zum Rückzug auf und drohten mit dem Entzug von Wahlkampfgeldern.

Die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris erwägt eine erneute Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2028, wie sie auf einer Konferenz mitteilte. Bei der Wahl 2024 unterlag sie Donald Trump. 10.04.2026 | 0:49 min

Platner sollte am Montag offiziell Kandidat werden

Der Druck wurde besonders groß, weil Platner Montag offizieller Kandidat geworden wäre. Sein Rückzug öffnet nun die Chance für eine neue Nominierung. In Maine erwarten die Demokraten eines der entscheidenden Rennen der Midterms.

Bei den Zwischenwahlen am 3. November werden rund ein Drittel des Senats und das komplette Repräsentantenhaus neu gewählt. Wegen der aktuell knappen Mehrheit der Republikaner in beiden Parlamentskammern könnte jedes einzelne Mandat darüber entscheiden, wer am Ende die Macht im Kongress hat - und ob die Demokraten zentrale politische Vorhaben von Präsident Donald Trump künftig verhindern können.

Bei den Vorwahlen der Republikaner hat sich der von Trump unterstützte Kandidat in Texas durchgesetzt. Ob der sich aber auch bei den Wahlen im November auch durchsetzen kann, ist unsicher. 27.05.2026 | 2:00 min

Platner hatte Alkoholprobleme zugegeben

Platner war bereits zuvor wegen seines Umgangs mit Frauen in die Schlagzeilen geraten. Mehrere Ex-Partnerinnen warfen ihm laut der "New York Times" einschüchterndes und verstörendes Verhalten vor. Eine ehemalige Lebensgefährtin sprach auch von einer körperlichen Auseinandersetzung.

Der Armee-Veteran Platner gab zu, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und Alkoholmissbrauch zu kämpfen zu haben, wies Vorwürfe der Einschüchterung oder körperlicher Übergriffe jedoch stets zurück.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.