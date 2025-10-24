J.D. Vance - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

J.D. Vance
James David Vance ist ein US-amerikanischer Autor und Politiker innerhalb der Republikanischen Partei. Seit Januar 2023 vertritt er den Bundesstaat Ohio im US-Senat. Am 15. Juli 2024 wurde der ehemalige Trump-Kritiker von Donald Trump zum Vizepräsidentschaftskandidaten für die Präsidentschaftswahl 2024 in den USA ernannt. Durch den Wahlsieg von Donald Trump ist Vance der 50. Vizepräsident der USA. ZDFheute informiert zu J.D. Vance aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu J.D. Vance
Biografie
James David "J. D." Vance, geboren am 2. August 1984 in Middletown, Ohio, ist ein US-amerikanischer Autor und Politiker. Bekannt wurde er durch sein Buch "Hillbilly Elegy", das 2016 veröffentlicht wurde und die Herausforderungen der weißen Arbeiterklasse in den Appalachen thematisiert. Im Jahr 2020 veröffentlichte Netflix die gleichnamige Verfilmung zu dem Buch.
Vance studierte an der Ohio State University und der Yale Law School. Nach seinem Jurastudium arbeitete er erst für eine Anwaltskanzlei und später für verschiedene Investmentfirmen. Er gründete die Organisation "Our Ohio Renewal", die gegen Drogen, Arbeitslosigkeit, zerrüttete Familien vorgehen sollte. Wie Medien und zuletzt die New York Times berichteten, wurde diese vier Jahre später wieder eingestellt.
Neben seiner Karriere als Autor widmete sich J.D. Vance der Politik. Im Januar 2023 trat er sein Mandat als US-Senator für Ohio an. Seine Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidat von Donald Trump für die Präsidentschaftswahl 2024 am 15. Juli markierte einen bedeutenden Schritt in seiner politischen Karriere.
