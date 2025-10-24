  3. Merkliste
J.D. Vance - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

J.D. Vance

|
James David Vance ist ein US-amerikanischer Autor und Politiker innerhalb der Republikanischen Partei. Seit Januar 2023 vertritt er den Bundesstaat Ohio im US-Senat. Am 15. Juli 2024 wurde der ehemalige Trump-Kritiker von Donald Trump zum Vizepräsidentschaftskandidaten für die Präsidentschaftswahl 2024 in den USA ernannt. Durch den Wahlsieg von Donald Trump ist Vance der 50. Vizepräsident der USA. ZDFheute informiert zu J.D. Vance aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu J.D. Vance

  1. US-Vizepräsident JD Vance (l) und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu treffen sich im Büro des Ministerpräsidenten.

    US-Vizepräsident in Israel:Vance: "Chance, etwas wirklich Historisches zu erreichen"

    mit Video
  2. US-Vizepräsident Vance steigt in einen Flugjet ein.

    Nahost-Friedensplan:Vance auf dem Weg nach Israel

    0:19 min
  3. App von TikTok auf einem Smartphone

    Frist für Verkauf verlängert:Trump ebnet Weg für TikTok-Verkauf in den USA

    mit Video
  4. US-Präsident Donald Trump und Erika Kirk, die Witwe von Charlie Kirk, während der Gedenkfeier für den rechten Aktivisten

    Trauerfeier für US-Aktivisten:Trump nennt Kirk "Märtyrer" - Witwe vergibt Täter

    mit Video
  5. Bei einer Mahnwache in Provo, Utah, hält ein Mann US-amerikanische Flaggen für den getöteten US-Aktivisten Charlie Kirk.
    Analyse

    Nach Attentat auf Charlie Kirk:Wen Trumps Regierung jetzt zur Gefahr erklärt

    Beatrice Steineke, Washington, D.C.
    mit Video
  6. J.D. Vance im Weißen Haus vor einem Mikrofon.

    Gedenken an US-Aktivist:Vance moderiert Kirk-Podcast nach Attentat

    mit Video
  7. Vizepräsident JD Vance sieht zu, wie Präsident Donald Trump am 22.08.2025, im Oval Office des Weißen Hauses in Washington, D.C., bekannt gibt, dass die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2026 im Dezember im Kennedy Center stattfinden wird.

    Friedensbedingungen in Ukraine:Vance: Moskau hat "erhebliche Zugeständnisse" gemacht

    mit Video
  8. Mitglieder der Nationalgarde patrouillieren am 18. August 2025 in der Union Station in Washington, D.C., USA.

    Nationalgarde in US-Hauptstadt:Warum Trump Soldaten patrouillieren lässt

    Katharina Schuster, Washington D.C.
    mit Video
  9. Proteste in Südwestengland

    US-Vizepräsident in den Cotswolds:Engländer protestieren gegen Urlaub von Vance

  10. US-Vizepräsident JD Vance

    Auf Antrag des Secret Service:Flusspegel für Kajak-Tour von J.D. Vance erhöht

    mit Video
  11. US-Vizepräsident JD Vance (rechts) und US-Präsident Donald Trump (links) beobachten die Unterzeichnungszeremonie einer Executive Order im Roosevelt Room des Weißen Hauses in Washington, D.C., USA, am 31. 7. 2025.

    US-Präsidentschaftswahl 2028:Trump favorisiert aktuell Vance als Nachfolger

    mit Video
  12. Porträtaufnahme aus Untersicht: J.D. Vance spricht in ein Mikrofon und gestikuliert mit der rechten Hand.

    Donald Trumps Vizepräsident:Woher kommt J.D. Vance - und wie weit?

    von Martin Jabs
    mit Video
  13. 22.02.2025, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock: Teilnehmer einer Demonstration und Kundgebung unter dem Motto "Solidarität statt Ausgrenzung" zeigen in der Innenstadt ein Plakat mit der Aufschrift "Demokratie lebt vom Mitmachen!".

    Repression statt Rechte:Zivilgesellschaft im Würgegriff von Autokraten

    von Marcel Burkhardt
    mit Video
  14. JD Vance

    Nach umstrittener Rede:US-Vize Vance: "USA und Europa im selben Team"

    mit Video
  15. J.D. Vance beim Munich Leaders Meeting in München.

    USA wollen Europa nicht aufgeben:"Wir gehören zur selben Mannschaft!"

    1:14 min
  16. Donald Trump verlässt das Weiße Haus.

    Nach Ende seiner zweiten Amtszeit:Über wen Donald Trump als Nachfolger sinniert

    mit Video

J.D. Vance im Portrait: Wer ist Trumps Vize?

Donald Trump und JD Vance bei der Wahlparty im Palm Beach Convention Center, aufgenommen am 06.11.2024

J.D. Vance - wer ist Trumps Vize?

Vizekandidat J.D. Vance
Der Mann, der Trump einst mit Hitler verglich
US-Wahl erklärt
Was genau macht der US-Vizepräsident?

Biografie

James David "J. D." Vance, geboren am 2. August 1984 in Middletown, Ohio, ist ein US-amerikanischer Autor und Politiker. Bekannt wurde er durch sein Buch "Hillbilly Elegy", das 2016 veröffentlicht wurde und die Herausforderungen der weißen Arbeiterklasse in den Appalachen thematisiert. Im Jahr 2020 veröffentlichte Netflix die gleichnamige Verfilmung zu dem Buch.

Vance studierte an der Ohio State University und der Yale Law School. Nach seinem Jurastudium arbeitete er erst für eine Anwaltskanzlei und später für verschiedene Investmentfirmen. Er gründete die Organisation "Our Ohio Renewal", die gegen Drogen, Arbeitslosigkeit, zerrüttete Familien vorgehen sollte. Wie Medien und zuletzt die New York Times berichteten, wurde diese vier Jahre später wieder eingestellt.

Neben seiner Karriere als Autor widmete sich J.D. Vance der Politik. Im Januar 2023 trat er sein Mandat als US-Senator für Ohio an. Seine Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidat von Donald Trump für die Präsidentschaftswahl 2024 am 15. Juli markierte einen bedeutenden Schritt in seiner politischen Karriere.

Selenskyj, Trump und Vance: Streit im Weißen Haus

  1. Selenskyj und Trump im weißen Haus

    Streit im Weißen Haus:Eklat in Washington

    49:40 min
  2. Trump empfängt Selenskyj im Weißen Haus in Washington

    Trump und Selenskyj streiten:Wie US-Medien den Eklat im Oval Office bewerten

    mit Video
  3. Donald Trump spricht zur Presse, bevor er das Weiße haus verlässt.
    Kommentar

    Eklat im Weißen Haus:Trumps neue, uralte Weltordnung

    von Elmar Theveßen
    mit Video

Vance zweifelt an der Meinungsfreiheit in Deutschland

Vizepräsident JD Vance spricht auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) im Gaylord National Resort & Convention Center

Vance zweifelt an deutscher Meinungsfreiheit

J. D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz

  1. JD Vance am 14.02.2025.

    Münchner Sicherheitskonferenz:Vance kritisiert Europa: "Gefahr von innen"

    mit Video
  2. J.D: Vance

    In München:Trump-Vize Vance trifft AfD-Chefin Weidel

    mit Video
  3. Olaf Scholz bei der Münchner Sicherheitskonferenz, aufgenommen am 15.02.2025

    Nach Rede über Europa:Scholz kritisiert US-Vizepräsident Vance scharf

    mit Video
  4. Friedrich Merz während der 61. Münchner Sicherheitskonferenz am 15.02.2025

    Kritik an Vance-Äußerungen:Merz warnt US-Regierung vor Einmischung

    mit Video

Rückblick auf Vize-Duell: Walz vs. Vance

  1. US-Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance und Tim Walz beim TV-Duell

    Wahlkampf in den USA:Vance vs. Walz: So lief das Vize-TV-Duell

    Katharina Schuster, Washington D.C.
    mit Video
  2. ZDFHeute Fallback Bild
    FAQ

    Clüver Ashbrook zieht Vergleich:Walz vs. Vance: Was die Vizes unterscheidet

    von Katharina Schuster
  3. US-Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance und Tim Walz beim TV-Duell am 02.10.2024

    TV-Duell Vance gegen Walz:Hart in der Sache, fair im Umgang

    von Heike Slansky
    mit Video

