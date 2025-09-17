Nach Attentat auf Charlie Kirk:Wen Trumps Regierung jetzt zur Gefahr erklärt
Der mutmaßliche Täter im Fall Charlie Kirk schweigt. Sein Motiv? Offen. US-Präsident Donald Trump und seine Regierung haben sich bereits auf ein Motiv festgelegt.
Ohne eine Regung zu zeigen, sitzt er vor einer weißen Wand und ist per Video aus dem Gefängnis zugeschaltet: Tyler Robinson. Die erste Anhörung des 22-jährigen Tatverdächtigen im Fall Charlie Kirk wird - wie in den USA oft - von Fernsehsendern live übertragen. Sieben Anklagepunkte werden vorgetragen, darunter Mord, Behinderung der Justiz und Zeugenbeeinflussung.
Die Staatsanwaltschaft fordert für Robinson die Todesstrafe. Sie wirft dem 22-Jährigen vor, dass er Kirk wegen dessen politischer Äußerungen erschossen habe. Robinson räumt laut Gerichtsakten den Mord ein. Mehr als seinen vollen Namen sagt er dem Richter nicht. Sein Motiv bleibt offen. US-Präsident Donald Trump und seine Regierung haben eine Antwort.
Vize Vance: "Zerstörerische Bewegung des Linksextremismus"
Am Montag nutzte US-Vizepräsident J.D. Vance den Podcast des ermordeten rechten US-Aktivisten, um deutlich zu machen, wer seiner Auffassung nach für die Tat verantwortlich sei: "Wir müssen über diese unglaublich zerstörerische Bewegung des Linksextremismus sprechen, die in den letzten Jahren gewachsen ist und meiner Meinung nach mit ein Grund dafür ist, dass Charlie durch die Kugel eines Attentäters getötet wurde."
Die Behörden gehen im Fall von Charlie Kirk bislang von einem Einzeltäter aus. Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, sprach von einer "riesigen inländischen Terrorbewegung", die für politische Gewalt verantwortlich sein soll. Beweise legte er nicht vor. In der Podcastfolge kündigte Miller an, alle Ressourcen der Regierung zu nutzen, um Netzwerke zu identifizieren und zu zerstören.
Demokratischer Gouverneur Shapiro: "Spaltet uns nur noch mehr"
Politische Gewalt ziele nicht nur darauf ab, zu verletzen, so Josh Shapiro. Sie wolle auch einschüchtern, terrorisieren und zum Schweigen bringen. Der demokratische Gouverneur von Pennsylvania wurde erst im Frühjahr selbst Opfer eines Brandanschlags. "Leider wollen einige, von den dunklen Ecken des Internets bis hin zum Oval Office, sich aussuchen, welche Fälle politischer Gewalt sie verurteilen wollen", meint Shapiro.
Kirk-Anhänger verfolgen kritische Stimmen
Im Netz häufen sich Posts und sogar ganze Listen mit Namen: Menschen, denen vorgeworfen wird, den Mord an Kirk herabzuwürdigen. Sie sollen ihre Jobs verlieren.
Ob in Behörden oder Privatunternehmen - Medienberichte schildern zahlreiche Fälle von Kündigungen und Anschuldigungen im ganzen Land. Auch US-Verteidigungsminister Pete Hegseth postet, er verfolge das in seinem Ministerium "sehr genau".
Und es wird wohl nicht nur US-Bürger treffen. Sollten in den USA lebende Ausländer im Zusammenhang mit Kirks Tod, "Gewalt und Hass verherrlichen", sollten sie gemeldet werden, dazu rief US-Vizeaußenminister Christopher Landau auf.
Auf die Frage, ob er auch Ausländern ihre Visa aberkennen würde, antwortete US-Außenminister Marco Rubio:
US-Journalist: "Sorge um freie und faire Wahlen"
Für ihn sei der Tatverdächtige ein Linker, der sich wohl über das Internet radikalisiert habe, erklärte Trump am Montag im Oval Office.
Trump und seine Berater nutzten die Gefühle der Anhänger von Charlie Kirk als Ressource, meint US-Journalist David Frum. Nicht gegen Kriminelle, sondern gegen diejenigen, die bei den nächsten Wahlen gegen sie stimmen könnten.
Doch vor den US-Zwischenwahlen im November 2026 ist eines entscheidend: Kann Donald Trump die vielen Anhänger auch nach Charlie Kirks Tod hinter sich und der republikanischen Partei vereinen? Täglich wachsen die Followerzahlen auf Kirks Social-Media-Kanälen weiter an. Es sind Millionen potenzielle, wichtige, junge Wählerstimmen.
Beatrice Steineke berichtet als Korrespondentin aus dem ZDF-Studio Washington, D.C.
