Kirk-Attentat: Witwe Erika will Vermächtnis fortführen

Erstes Statement von Erika Kirk:Kirk-Witwe: Mein Weinen wird zum Schlachtruf
Nach dem Attentat auf Charlie Kirk verspricht seine Witwe Erika, seine Bewegung weiterzuführen. "Die Bewegung wird größer sein als je zuvor", betont sie in einem Statement.
In ihrer ersten öffentlichen Stellungnahme nach dem Tod des ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk hat sich seine Witwe Erika Kirk direkt an den Täter gewandt. Kirk sei ein "perfekter Vater und perfekter Ehemann" gewesen.
"Sie haben keine Ahnung, welches Feuer sie in dieser Frau entfacht haben. Das Weinen dieser Witwe wird in der ganzen Welt wie ein Schlachtruf widerhallen", sagte sie in einem vom Youtube-Kanal Turning Point USA ausgestrahlten hochemotionalen Statement. Die Bewegung ihres Mannes werde nicht nur überleben, sondern "größer sein als je zuvor".
Erika Kirk: "Vermächtnis niemals sterben lassen"
Kirk war Mitgründer der Organisation Turning Point USA (etwa: Wendepunkt USA). Er war am Mittwoch bei einem Auftritt auf dem Campus der Utah Valley University erschossen worden. Der 31-Jährige galt als einer der einflussreichsten rechten Aktivisten und Podcaster und als enger Unterstützer von Präsident Donald Trump. Mit Erika Kirk hatte er zwei Kinder.
Seine Witwe erklärte: "Charlie, ich verspreche dir, dass ich dein Vermächtnis niemals sterben lassen werde." In ihrer gut viertelstündigen Stellungnahme fügte sie hinzu:
Ehefrau will Bewegung von Charlie Kirk fortführen
Charlie Kirk richtete sich mit seinen Botschaften an ein jüngeres Publikum und wollte mit seiner Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA in den nächsten Wochen an vielen weiteren Unis auftreten - unter dem Motto "American Comeback".
Erika Kirk sagte, die geplante Tournee durch Universitäten werde fortgesetzt. "In den kommenden Jahren wird es noch mehr Tourneen geben", sagte sie. Auch die jährliche Konferenz von Turning Point USA werde weiterhin im Dezember in Phoenix im Bundesstaat Arizona stattfinden. Die Podcast-Show werde ebenfalls weitergehen.
Witwe dankt Trump: "Mein Mann hat Sie geliebt"
Sie wandte sich auch an US-Präsident Donald Trump und sagte mit tränenerstickter Stimme:
"Ihre Freundschaft war unglaublich. Sie haben ihn so gut unterstützt, genauso wie er Sie." Sie dankte auch Vizepräsident JD Vance und dessen Frau Usha. "Ihr habt meinen Mann so sehr geehrt, indem ihr ihn nach Hause gebracht habt. Ihr seid beide großartig", sagte sie.
