Kirk-Attentat: Witwe Erika will Vermächtnis fortführen

Nach dem Attentat auf Charlie Kirk verspricht seine Witwe Erika, seine Bewegung weiterzuführen. "Die Bewegung wird größer sein als je zuvor", betont sie in einem Statement.

Die Witwe des kürzlich ermordeten konservativen Aktivisten Charlie Kirk äußert sich zum ersten Mal zum Tod ihres Mannes. Sie wolle "sein Vermächtnis" weiterführen (engl. Originalfassung). 13.09.2025 | 4:23 min

In ihrer ersten öffentlichen Stellungnahme nach dem Tod des ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk hat sich seine Witwe Erika Kirk direkt an den Täter gewandt. Kirk sei ein "perfekter Vater und perfekter Ehemann" gewesen.

Die Übeltäter, die für die Ermordung meines Mannes verantwortlich sind, haben keine Ahnung, was sie getan haben. „ Erika Kirk, Ehefrau von Charlie Kirk

"Sie haben keine Ahnung, welches Feuer sie in dieser Frau entfacht haben. Das Weinen dieser Witwe wird in der ganzen Welt wie ein Schlachtruf widerhallen", sagte sie in einem vom Youtube-Kanal Turning Point USA ausgestrahlten hochemotionalen Statement. Die Bewegung ihres Mannes werde nicht nur überleben, sondern "größer sein als je zuvor".

Erika Kirk mit ihrem Ehemann Charlie Kirk. Quelle: AFP

Erika Kirk: "Vermächtnis niemals sterben lassen"

Kirk war Mitgründer der Organisation Turning Point USA (etwa: Wendepunkt USA). Er war am Mittwoch bei einem Auftritt auf dem Campus der Utah Valley University erschossen worden. Der 31-Jährige galt als einer der einflussreichsten rechten Aktivisten und Podcaster und als enger Unterstützer von Präsident Donald Trump. Mit Erika Kirk hatte er zwei Kinder.

Die jüngere US-Geschichte zeige, dass politische Gewalt immer mehr Gewalt provoziere, sagt US-Expertin Clüver Ashbrook. Auch der Mord an Charlie Kirk berge Eskalationspotenzial. 12.09.2025 | 11:18 min

Seine Witwe erklärte: "Charlie, ich verspreche dir, dass ich dein Vermächtnis niemals sterben lassen werde." In ihrer gut viertelstündigen Stellungnahme fügte sie hinzu:

Ich verspreche dir, dass ich Turning Point USA zur größten Organisation machen werde, die dieses Land je gesehen hat. „ Erika Kirk, Ehefrau von Charlie Kirk

Nach dem Attentat auf den rechtskonservativen Influencer Charlie Kirk haben die Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen. Es ist der 22-jährige Tyler Robinson aus Utah. 12.09.2025 | 2:07 min

Ehefrau will Bewegung von Charlie Kirk fortführen

Charlie Kirk richtete sich mit seinen Botschaften an ein jüngeres Publikum und wollte mit seiner Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA in den nächsten Wochen an vielen weiteren Unis auftreten - unter dem Motto "American Comeback".

Erika Kirk sagte, die geplante Tournee durch Universitäten werde fortgesetzt. "In den kommenden Jahren wird es noch mehr Tourneen geben", sagte sie. Auch die jährliche Konferenz von Turning Point USA werde weiterhin im Dezember in Phoenix im Bundesstaat Arizona stattfinden. Die Podcast-Show werde ebenfalls weitergehen.

Der rechte Aktivist Charlie Kirk warb mit Podcasts für Trump. Er galt als wichtiges Sprachrohr in die junge Generation. Claudia Bates berichtet. 11.09.2025 | 1:17 min

Witwe dankt Trump: "Mein Mann hat Sie geliebt"

Sie wandte sich auch an US-Präsident Donald Trump und sagte mit tränenerstickter Stimme:

Mein Mann hat Sie geliebt und er wusste, dass Sie ihn auch geliebt haben. Das hat er wirklich. „ Erika Kirk, Ehefrau von Charlie Kirk

"Ihre Freundschaft war unglaublich. Sie haben ihn so gut unterstützt, genauso wie er Sie." Sie dankte auch Vizepräsident JD Vance und dessen Frau Usha. "Ihr habt meinen Mann so sehr geehrt, indem ihr ihn nach Hause gebracht habt. Ihr seid beide großartig", sagte sie.