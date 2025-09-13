Festnahme nach Attentat auf Kirk - Wer ist Tyler Robinson?

Nach dem Attentat auf Charlie Kirk ist ein Verdächtiger gefasst: Tyler Robinson. Doch wer ist der 22-Jährige aus Utah - und was trieb ihn womöglich zur Tat?

Mehr als 30 Stunden lang suchten Ermittler den Attentäter von Charlie Kirk. Nachdem die Polizei erste Bilder und Videoaufnahmen einer Person veröffentlicht hatte, konnten Ermittler einen Verdächtigen ausmachen. Was wir wissen - und was nicht.

Wer ist der Verdächtige?

Der Festgenommene ist 22 Jahre alt, heißt Tyler Robinson und kommt aus dem US-Bundesstaat Utah, wo sich das Attentat ereignete. Robinson lebte als ältester von drei Brüdern mit seiner Familie in der Stadt St. George rund 250 Kilometer südwestlich des Tatorts.

Wie konnte Robinson ausfindig gemacht werden?

Der Vater des mutmaßlichen Täters soll die Fahndungsfotos des FBI gesehen und gemeinsam mit einem befreundeten Pfarrer seinen Sohn dazu gebracht haben, sich zu stellen, schreibt die Nachrichtenagentur AP.

Wo befindet sich der Verdächtige jetzt?

Nach seiner Festnahme wurde Robinson formal in Untersuchungshaft genommen. Ihm werden Mord, Angriff mit einer Schusswaffe und Behinderung der Justiz vorgeworfen. Er bleibt ohne Möglichkeit einer Freilassung gegen Kaution im Utah County Jail. Am Dienstag soll er erstmals vor Gericht erscheinen.

Was wissen wir über das Motiv?

Ob die Tat politisch motiviert war, ist noch nicht geklärt. Uthas Gouverneur Spencer Cox sagte, Ermittler hätten in der Nähe des Tatorts zwei unbenutzte Patronenhülsen mit antifaschistische Parolen entdeckt. Auf einer Patrone sei zu lesen "Hey Faschist, fang ihn", auf der anderen "Bella Ciao", offenbar in Anspielung auf die Hymne italienischer Widerstandskämpfer.

Was wissen wir über seinen politischen Hintergrund?

In Utah ist Robinson als Wähler registriert, ohne konkrete Zuordnung zu einer Partei. Er wird aber als inaktiv geführt, was bedeutet, dass er mindestens in den zwei vorherigen Wahlen auf Bundesebene seine Stimme nicht abgegeben hat. Seine Eltern sind registrierte Republikaner.

In den vergangenen Jahren soll er nach Angaben aus seiner Familie politischer geworden sein, wie der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, bei einer Pressekonferenz am Freitag sagte. Erst kürzlich habe er bei einem Familienessen darüber gesprochen, dass Kirk an der Utah Valley University sprechen sollte.

Wie ist der familiäre Hintergrund?

Die Familie lebt in Washington, einem Vorort von St. George im Süden von Utah, etwa dreieinhalb Autostunden entfernt von der Utah Valley University, wo Kirk am Mittwoch erschossen wurde. Das Haus mit sechs Schlafzimmern ist auch die Meldeadresse von Robinson. Die Familie betreibt ein Unternehmen für Küchenarbeitsflächen aus Granit. Der Verdächtige hat zwei jüngere Brüder.

Was wissen wir zur beruflichen Laufbahn?

In der High School gehörte Robinson zu den besten seines Jahrgangs. In standardisierten Tests schnitt er besser ab, als 99 Prozent der übrigen Schüler in den gesamten USA und erhielt wegen seiner akademischen Leistungen ein Stipendium für die Uni.

Nach dem High-School-Abschluss halfen ihm seine Eltern im Herbst 2021 in ein Studentenwohnheim an der Utah State University zu ziehen - nicht zu verwechseln mit der Utah Valley University, wo sich das Attentat ereignete. Allerdings ging er nur ein Semester lang dort zur Uni, wie eine Sprecherin mitteilte.

Danach wechselte er an das Dixie Technical College in St. George in der Nähe des Wohnorts seiner Eltern. Dort befand er sich zum Zeitpunkt seiner Festnahme im dritten Jahr einer Elektrikerausbildung.

Was droht Robinson bei einer Verurteilung?

Noch gilt Robinson als Verdächtiger. Sollte er als Täter verurteilt werden könnte ihm laut Angaben des Gouverneus von Utah die Todesstrafe drohen. Wie dieser sagte, liefen bereits die Vorbereitungen, um die Todesstrafe zu beantragen.