Charlie Kirk erschossen - Trump lässt Flaggen auf Halbmast setzen

Trauer und Entsetzen in den USA: Nach dem Tod von Charlie Kirk zeigen sich Politiker beider Parteien betroffen. US-Präsident Trump würdigt den Aktivisten als "Patrioten".

Der gewaltsame Tod des konservativen Aktivisten Charlie Kirk hat in den Vereinigten Staaten parteiübergreifend Bestürzung ausgelöst. Präsident Donald Trump nannte Kirk auf Truth Social einen "großartigen und legendären" Amerikaner, der das Herz der Jugend so gut verstanden habe wie kaum jemand sonst.

"Er wurde von allen geliebt und bewundert, besonders von mir", schrieb Trump und sprach der Familie sein Beileid aus. Zudem ordnete er an, alle US-Flaggen landesweit bis Sonntagabend auf Halbmast zu setzen - in Ehren für "einen wahrhaft großartigen amerikanischen Patrioten".

Kirk in Utah erschossen

Kirk war am Mittwoch während einer Rede an der Universität in Utah erschossen worden. Der 31-Jährige rechtskonservative Aktivist war Mitbegründer und Chef von Turning Point USA und galt als enger Vertrauter und Unterstützer von Präsident Trump.

Die von Kirk gegründete konservative Jugendorganisation teilte in einer internen Mitteilung mit: "Mit schwerem Herzen informieren wir darüber, dass Charlie heute Nachmittag zu seiner ewigen Belohnung bei Jesus Christus im Himmel gegangen ist".

Charlie Kirk sollte junge Stimmen für Trumps Wiederwahl einholen. Der 31-Jährige ist sicher, dass ihm das gelungen ist.

Biden: "Kein Platz für Gewalt"

Ex-US-Präsident Joe Biden schrieb auf der Plattform X, es gebe "keinen Platz in unserem Land für diese Art von Gewalt". Diese müsse jetzt enden.

Jill und ich beten für Charlie Kirks Familie und seine Angehörigen. „ Joe Biden, Ex-US-Präsident

Auch die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris sprach nach den ersten Meldungen von "zutiefst verstörenden" Ereignissen und mahnte, alle müssten zusammenarbeiten, damit es nicht zu weiterer Gewalt komme.

Johnson: Kirk war enger Freund und Vertrauter

Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sprach von einem "großen Herzbruch". Politische Gewalt habe "eine der stärksten Stimmen der konservativen Seite" genommen. Kirk sei ein enger Freund und Vertrauter gewesen, er werde schmerzlich vermisst.

Auch der Vorsitzende des Republican National Committee, Joe Gruters, zeigte sich erschüttert: "Die entsetzliche Gewalt an der Utah Valley University ist absolut empörend." Demokraten und Republikaner müssten gemeinsam diese Brutalität verurteilen, die in Amerika keinen Platz habe.

Auch Der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, forderte Amerikaner aller politischen Richtungen auf, sich gegen die Tat zu stellen. Gewalt habe im öffentlichen Leben keinen Platz. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom nannte den Angriff "widerlich, abscheulich und verwerflich".