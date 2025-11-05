Israel - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Israel
Israel ist ein Land im Nahen Osten. Seit Jahrzehnten steht das Land, das sich oft als einzige Demokratie der Region beschreibt, im Zentrum des Nahost-Konfliktes. Mehrfach führte es Krieg mit seinen Nachbarn. Nicht nur jüdische, sondern auch viele arabische Israelis leben dort. ZDFheute informiert über Israel: Videos, Hintergründe und aktuelle Nachrichten im Überblick.
Aktuelle Nachrichten aus Israel
- Liveblog
Friedensplan für Gazastreifen:Liveblog: Aktuelle Nachrichten zum Nahost-Konflikt
Rekonstruktion der Mossad-Operation:Die Pager-Attacke und die Folgen für den Nahen Ostenvon Marcus Weller, Lena Marie Reimers, Christian Rohdemit Video
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Oberste Militäranwältin Israels festgenommenvon Thomas Reichart1:48 min
Nahost-Konflikt:Drei weitere tote Geiseln in Israel0:15 min
Bundespräsident startet Afrikareise:Steinmeier: "Nervöse Zuversicht" für Frieden in Nahost
Attentat vor 30 Jahren:Zehntausende gedenken Israels ermordeten Premier Rabinmit Video
Statt toter Geiseln:Israel: Hamas übergibt wieder "falsche" Leichenmit Video
Kanzler zu Besuch in Türkei:Erdogan und Merz beim Thema Gaza-Krieg uneinsmit Video
Nahost-Konflikt:Gaza: Israel will Waffenruhe wieder einhalten0:25 min
Nach heftigen Bombardements:Israel will Waffenruhe im Gazastreifen wieder einhaltenmit Video
- Interview
Nahostexperte Steinberg:Gaza: Ist das noch eine Waffenruhe?
Berichte über Tote:Israel führt neue Angriffe im Gazastreifen durchmit Video
Erneute Gewalt-Eskalation:Trump: Waffenruhe in Gaza hält0:21 min
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Gaza: "Trump hat großen Einfluss auf Netanjahu"3:30 min
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Gaza: Trump "auch gegen Israel geäußert"3:21 min
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Die neuen Angriffe haben begonnen"1:27 min
Der Angriff der Hamas auf Israel
Politik | auslandsjournal:die doku: Renn um dein Leben29:50 min
Politik | auslandsjournal:die doku: Tage des Zorns, Tage der Tränenvon Katrin Eigendorf und Gert Anhalt43:24 min
Wie geht es mit Israel weiter?
Deutschland und Israel
Hoffnung auf Frieden in Nahost:Wie sich Deutschlands Verhältnis zu Israel verändert hatvon Juana Guschlmit Video
Wegen Lage im Gazastreifen:Nahost-Experten für Wende bei deutscher Israel-Politikmit Video
60 Jahre Diplomatie::Israels Präsident verteidigt Vorgehen in Gaza9:02 min
Eskalation der Gewalt:Angriff auf Israel: Was bedeutet das für uns?10:16 min
Jüdisches Leben in Deutschland
- Interview
Jüdisches Leben in Deutschland:Friedman: "Man kann nicht sicher sein, dass man sicher ist"mit Video
Studie zu Ausgrenzung im Alltag:Juden in Deutschland verbergen aus Angst ihre Identitätmit Video
Bericht zu Situation in Deutschland:Antisemitismus hat seit Hamas-Überfall zugenommenmit Video
Antisemitismus in Deutschland:Warum Judenhass?43:39 min