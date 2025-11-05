Israel - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

  3. Merkliste
Israel ist ein Land im Nahen Osten. Seit Jahrzehnten steht das Land, das sich oft als einzige Demokratie der Region beschreibt, im Zentrum des Nahost-Konfliktes. Mehrfach führte es Krieg mit seinen Nachbarn. Nicht nur jüdische, sondern auch viele arabische Israelis leben dort. ZDFheute informiert über Israel: Videos, Hintergründe und aktuelle Nachrichten im Überblick.

Aktuelle Nachrichten aus Israel

  1. Khan Yunis
    Liveblog

    Friedensplan für Gazastreifen:Liveblog: Aktuelle Nachrichten zum Nahost-Konflikt

  2. Montage: Menschen auf einem Gemüsemarkt in Beiruth, Libanon; Männliches Opfer mit Narben im Gesicht und Pflaster auf dem Auge

    Rekonstruktion der Mossad-Operation:Die Pager-Attacke und die Folgen für den Nahen Osten

    von Marcus Weller, Lena Marie Reimers, Christian Rohde
    mit Video
  3. Yifat Tomer-Yerushalmi wartet während ihrer Haftverlängerungsanhörung vor dem Amtsgericht Tel Aviv in Tel Aviv in der Nähe des Eingangs zum Gerichtssaal.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Oberste Militäranwältin Israels festgenommen

    von Thomas Reichart
    1:48 min
  4. Gazastreifen, Deir al Balah: Autos des Roten Kreuzes transportieren tote Geiseln.

    Nahost-Konflikt:Drei weitere tote Geiseln in Israel

    0:15 min
  5. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt zusammen mit Ahmed Ghoneim (l), Generaldirektor des Grand Egyptian Museum, und Jürgen Schulz, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Ägypten, einen Tag nach der Eröffnung aus dem Großen Ägyptischen Museum (Grand Egyptian Museum - GEM). Bundespräsident Steinmeier und seine Frau sind aus Anlass der Eröffnung des Museums in der Arabischen Republik Ägypten.

    Bundespräsident startet Afrikareise:Steinmeier: "Nervöse Zuversicht" für Frieden in Nahost

  6. Menschen nehmen an einer Kundgebung in Tel Aviv, anlässlich des 30. Jahrestages der Ermordung von Premierminister Jitzchak Rabin teil.

    Attentat vor 30 Jahren:Zehntausende gedenken Israels ermordeten Premier Rabin

    mit Video
  7. Hamas-Kämpfer tragen einen weißen Sack, vermutlich mit einer Leiche, bei der Suche nach Geisel-Überresten in Hamad City, Süder-Gazastreifen.

    Statt toter Geiseln:Israel: Hamas übergibt wieder "falsche" Leichen

    mit Video
  8. Friedrich Merz und Recep Tayyip Erdogan

    Kanzler zu Besuch in Türkei:Erdogan und Merz beim Thema Gaza-Krieg uneins

    mit Video
  9. Nahostkonflikt - Israel

    Nahost-Konflikt:Gaza: Israel will Waffenruhe wieder einhalten

    0:25 min
  10. Ein Mann geht durch die Trümmer eines Hauses, das bei einem israelischen Angriff in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen am 29. Oktober 2025 zerstört wurde

    Nach heftigen Bombardements:Israel will Waffenruhe im Gazastreifen wieder einhalten

    mit Video
  11. Menschen gehen am 29.102025 durch die Trümmer eines Hauses, das bei einem israelischen Angriff in Nuseirat im zentralen Gazastreifen zerstört wurde
    Interview

    Nahostexperte Steinberg:Gaza: Ist das noch eine Waffenruhe?

  12. Benjamin Netanjahu am 15.09.2025 in Jerusalem (Israel)

    Berichte über Tote:Israel führt neue Angriffe im Gazastreifen durch

    mit Video
  13. Angriffe Gazastreifen

    Erneute Gewalt-Eskalation:Trump: Waffenruhe in Gaza hält

    0:21 min
  14. Anselm Stern

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Gaza: "Trump hat großen Einfluss auf Netanjahu"

    3:30 min
  15. Elmar Theveßen

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Gaza: Trump "auch gegen Israel geäußert"

    3:21 min
  16. Anselm Stern im Schaltgespräch mit der heute

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Die neuen Angriffe haben begonnen"

    1:27 min

Der Angriff der Hamas auf Israel

  1. Verwüstung nach Angriff der Hamas auf Musikfestival

    Politik | auslandsjournal:die doku: Renn um dein Leben

    29:50 min
  2. Rauch über Gebäude

    Politik | auslandsjournal:die doku: Tage des Zorns, Tage der Tränen

    von Katrin Eigendorf und Gert Anhalt
    43:24 min

Wie geht es mit Israel weiter?

Auf dem Bild ist ein trauernder Mann am Grab zu sehen.

auslandsjournal - die doku: Rückkehr nach Israel

Demonstranten mit Plakaten, darunter eines mit der Geisel Noa Argamani

Rückblick: Eskalation in Nahost

Mauer zwischen Israelis und Palästinensern auf neuer Autobahn

Nahost-Konflikt: News und Hintergründe

Deutschland und Israel

  1. Archiv: Über 2000 Menschen folgen nehmen an einer pro-israelischen Solidaritaetskundgebung auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor teil.

    Hoffnung auf Frieden in Nahost:Wie sich Deutschlands Verhältnis zu Israel verändert hat

    von Juana Guschl
    mit Video
  2. Palästinenser durchsuchen am 15. September 2025 die Trümmer des al-Ghafari-Turms nach dessen Zerstörung durch israelische Luftangriffe in Gaza-Stadt.

    Wegen Lage im Gazastreifen:Nahost-Experten für Wende bei deutscher Israel-Politik

    mit Video
  3. Schaltgespräch Christian Sievers und Izchak Herzog

    60 Jahre Diplomatie::Israels Präsident verteidigt Vorgehen in Gaza

    9:02 min
  4. Ein offenbar verletzter Mann sitzt weinend im Rollstuhl

    Eskalation der Gewalt:Angriff auf Israel: Was bedeutet das für uns?

    10:16 min

Jüdisches Leben in Deutschland

  1. Demonstration anlässlich der Ausladung von Michel Friedman
    Interview

    Jüdisches Leben in Deutschland:Friedman: "Man kann nicht sicher sein, dass man sicher ist"

    mit Video
  2. Ein Mann mit einer Kippa am 19.06.2018 in Dresden

    Studie zu Ausgrenzung im Alltag:Juden in Deutschland verbergen aus Angst ihre Identität

    mit Video
  3. 09.06.2013, berlin: ein hakenkreuz und ein durchgestrichener davidstern sind an einer gedenkstaette zu sehen.

    Bericht zu Situation in Deutschland:Antisemitismus hat seit Hamas-Überfall zugenommen

    mit Video
  4. Ein Teilnehmer der Kundgebung «Aufstehen gegen Israelhass und Antisemitismus» hält ein Plakat mit der Aufschrift: ·Nie wieder ist jetzt· in die Höhe.

    Antisemitismus in Deutschland:Warum Judenhass?

    43:39 min