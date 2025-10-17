Abkommen mit Israel:Hamas übergibt weitere mutmaßliche Leiche von Geisel
Die Hamas hat laut Israel die Leiche einer weiteren mutmaßlichen Geisel an das Rote Kreuz übergeben. Die Übergabe aller getöteten Geiseln ist Teil des Friedensabkommens.
Die islamistische Hamas hat die mutmaßliche Leiche einer weiteren getöteten Geisel übergeben. Die israelische Armee teilte mit, der Sarg sei Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) im Gazastreifen ausgehändigt worden. Diese seien auf dem Weg zur Übergabe an das Militär.
Wohl noch 18 tote Geiseln im Gazastreifen
Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. Sollte Israel die Identität der nunmehr überstellten Leiche bestätigen, würden noch 18 tote Geiseln im Gazastreifen verbleiben.
Die Hamas beruft sich darauf, dass es für sie schwierig sei, die Leichen zu finden, weil sie unter den Trümmern bombardierter Gebäude und Tunnel verschüttet seien.
Inzwischen hat die Türkei 81 Spezialisten in die Region entsandt, die bei der Suche nach den Leichen in den Trümmern im Gazastreifen und bei der Bergung der sterblichen Überreste helfen sollen. Nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad wartete das Team am Freitag allerdings noch in Ägypten auf grünes Licht aus Israel.
Friedensabkommen sieht Übergabe aller getöteten Geiseln vor
Bereits am vergangenen Montag hatten die Islamisten die letzten 20 lebenden Geiseln freigelassen. Die erste Phase der von US-Präsident Donald Trump initiierten Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas sieht die Freilassung und Übergabe aller lebenden und toten Geiseln vor, im Gegenzug für die Freilassung von knapp 2.000 Palästinensern aus israelischen Gefängnissen.