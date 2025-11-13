Die Türkei - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Türkei
Die Türkei gilt mit ihren mehr als 85 Millionen Einwohnern als Bindeglied zwischen Asien und Europa. Die Türkei ist Nato-Mitglied, gehört aber nicht zur EU. Bis 1928 war der Islam Staatsreligion. Staatspräsident ist seit 2014 Recep Tayyip Erdogan. Im Februar 2023 erschütterte ein Erdbeben mit Tausenden Toten das Land. Die Stichwahl bei den Präsidentschaftswahlen zwischen Präsident Erdogan und Kemal Kilicdaroglu hat der Amtsinhaber gewonnen.
Aktuelles zur Türkei
Imamoglu drohen bis zu 2.352 Jahre Haft:Anklage gegen Imamoglu: Experte sieht "politische Kampagne"mit Video
Nachrichten | heute in Europa:Fußball-Wettskandal in der Türkeivon Luc Walpot2:17 min
Auch die erste Liga ist betroffen:Wettskandal in der Türkei: Sperre für über 1.000 Spielermit Video
Israels Ministerpräsident:Türkei: Gericht erlässt Haftbefehl gegen Benjamin Netanjahumit Video
78 Tote bei Unglück im Januar:Türkei: Lange Haftstrafen nach Ski-Hotelbrandmit Video
- Interview
Türkei-Experte Çopur :Merz bei Erdogan: "Treffen im Zeichen der Realpolitik"mit Video
Nachrichten | heute journal:Merz zu Antrittsbesuch in der Türkeivon Phoebe Gaa2:52 min
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Merz sucht neuen Kurs mit Türkeivon Phoebe Gaa1:44 min
Nachrichten | heute:Merz will Neustart mit Türkeivon Antoine Kurschilgen1:29 min
Antrittsbesuch bei Erdogan:Merz: An Partnerschaft mit Türkei "führt kein Weg vorbei"von Karl Hinterleitnermit Video
Nachrichten | heute - in Deutschland:Kanzler Merz in der Türkeivon Karl Hinterleitner2:24 min
Can Dündar zu Merz' Besuch bei Erdogan:Kritiker über Europas Türkei-Politik: "Bin enttäuscht"von Cornelius Janzenmit Video
Schiedsrichter und Sportwetten:Wettskandal erschüttert türkischen Fußballmit Video
Milliarden-Abkommen besiegelt:Erdogan und Starmer schließen Eurofighter-Deal abmit Video
Türkischer Oppositioneller Imamoglu:Spionage-Vorwurf: Neuer Haftbefehl gegen Erdogan-Rivalen
Kurdische Arbeiterpartei:PKK kündigt Abzug aller Kämpfer aus der Türkei anmit Video
Präsident im Porträt
Türkei: Vorgehen gegen Opposition
- Analyse
Politiker Imamoglu festgenommen:Wie Erdogans Justiz die Opposition kleinhältvon Jörg Brasemit Video
Türkischer Journalist bei "Lanz":Yücel: "Erdogans Regierung ist mafiöses Regime"von Bernd Bachranmit Video
- Interview
Experte zum Imamoglu-Prozess:"Türkei ist seit langem keine Demokratie mehr"mit Video
Erdogans Terrorliste :Wie die türkische Regierung weltweit Kritiker jagtvon Can Dündar und Hauke Wendler43:48 min
Proteste gegen Erdogan
Meinungsfreiheit in der Türkei
Frauenrechte in der Türkei
Türkei und der Kurdenkonflikt
- FAQ
Türkei:PKK gibt auf - endet damit der Kurdenkonflikt?mit Video
- Interview
Kurdische Politikerin zu PKK:"Ein sehr historischer Moment" - und Hoffnungmit Video
Türken und Kurden:PKK-Gründer Öcalan will "Ära des Friedens"Anna Feist, Istanbul
Inflation in der Türkei
Inflation in der Türkei:Urlaub im Schatten der WirtschaftskrisePhoebe Gaa, Antalyamit Video
Inflation auf Rekordwert:Türkei: Wenn das Leben zu teuer wirdAnne Brühl, Istanbulmit Video
Extreme Inflation in der Türkei:Wie Istanbul um bezahlbares Essen kämpftvon Anna Feistmit Video
Die Türkei: Geschichten und Geschichte
Doku | Terra X:60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei15:53 min
Politik | auslandsjournal:die doku: 100 Jahre Türkeivon Jörg Brase29:07 min
Doku | ZDFinfo Doku:Hagia Sophia – Heilige Stätte von Istanbul44:25 min