  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Die Türkei - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Türkei

|
Die Türkei gilt mit ihren mehr als 85 Millionen Einwohnern als Bindeglied zwischen Asien und Europa. Die Türkei ist Nato-Mitglied, gehört aber nicht zur EU. Bis 1928 war der Islam Staatsreligion. Staatspräsident ist seit 2014 Recep Tayyip Erdogan. Im Februar 2023 erschütterte ein Erdbeben mit Tausenden Toten das Land. Die Stichwahl bei den Präsidentschaftswahlen zwischen Präsident Erdogan und Kemal Kilicdaroglu hat der Amtsinhaber gewonnen.

Aktuelles zur Türkei

  1. Ekrem Imamoglu von der Republikanischen Volkspartei (CHP) gilt als einer der stärksten politischen Rivalen des türkischen Präsidenten Recep Tayip Erdogan.

    Imamoglu drohen bis zu 2.352 Jahre Haft:Anklage gegen Imamoglu: Experte sieht "politische Kampagne"

    mit Video
  2. türkische Polizei

    Nachrichten | heute in Europa:Fußball-Wettskandal in der Türkei

    von Luc Walpot
    2:17 min
  3. Wettskandal im Fussball. Nike Fussballschuhe gefüllt mit Geldscheinen hängen am Tornetz

    Auch die erste Liga ist betroffen:Wettskandal in der Türkei: Sperre für über 1.000 Spieler

    mit Video
  4. Benjamin Netanjahu hält eine Rede vor der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung in New York.

    Israels Ministerpräsident:Türkei: Gericht erlässt Haftbefehl gegen Benjamin Netanjahu

    mit Video
  5. 21.01.2025, Türkei, Kartalkaya: Feuerwehrleute arbeiten am Unglücksort nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Hotel im Skigebiet Kartalkaya in der Provinz Bolu im Nordwesten der Türkei.

    78 Tote bei Unglück im Januar:Türkei: Lange Haftstrafen nach Ski-Hotelbrand

    mit Video
  6. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) steht mit Recep Tayyip Erdogan (r), Präsident der Türkei, nach der Pressekonferenz nach den Gesprächen im Präsidialpalast.
    Interview

    Türkei-Experte Çopur :Merz bei Erdogan: "Treffen im Zeichen der Realpolitik"

    mit Video
  7. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) steht mit Recep Tayyip Erdogan (r), Präsident der Türkei, nach der Pressekonferenz nach den Gesprächen im Präsidialpalast.

    Nachrichten | heute journal:Merz zu Antrittsbesuch in der Türkei

    von Phoebe Gaa
    2:52 min
  8. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (R) and German Chancellor Friedrich Merz (L) attend a joint press conference at the Presidential Complex in Ankara.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Merz sucht neuen Kurs mit Türkei

    von Phoebe Gaa
    1:44 min
  9. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (R) shakes hands with German Chancellor Friedrich Merz.

    Nachrichten | heute:Merz will Neustart mit Türkei

    von Antoine Kurschilgen
    1:29 min
  10. Friedrich Merz und Recep Tayyip Erdogan

    Antrittsbesuch bei Erdogan:Merz: An Partnerschaft mit Türkei "führt kein Weg vorbei"

    von Karl Hinterleitner
    mit Video
  11. Bundeskanzler Friedrich Merz und Präsident Erdogan.

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Kanzler Merz in der Türkei

    von Karl Hinterleitner
    2:24 min
  12. Merz und Erdogan sitzen nebeneinander

    Can Dündar zu Merz' Besuch bei Erdogan:Kritiker über Europas Türkei-Politik: "Bin enttäuscht"

    von Cornelius Janzen
    mit Video
  13. Ein Schiedsrichter während eines Fußballspiels.

    Schiedsrichter und Sportwetten:Wettskandal erschüttert türkischen Fußball

    mit Video
  14. Der britische Premierminister Keir Starmer (links) und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (rechts) halten eine gemeinsame Pressekonferenz ab, nachdem sie im Präsidentenpalast in Ankara einen Vertrag über 11 Milliarden Dollar für 20 Eurofighter unterzeichnet haben.

    Milliarden-Abkommen besiegelt:Erdogan und Starmer schließen Eurofighter-Deal ab

    mit Video
  15. Ekrem Imamoglu von der Republikanischen Volkspartei (CHP) gilt als einer der stärksten politischen Rivalen des türkischen Präsidenten Recep Tayip Erdogan.

    Türkischer Oppositioneller Imamoglu:Spionage-Vorwurf: Neuer Haftbefehl gegen Erdogan-Rivalen

  16. Kämpfer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) stellen sich während einer Zeremonie in Sulaimaniyah in der autonomen Region Kurdistan im Irak am 11. Juli 2025 auf, um ihre Waffen in eine Grube zu legen.

    Kurdische Arbeiterpartei:PKK kündigt Abzug aller Kämpfer aus der Türkei an

    mit Video

Präsident im Porträt

Archiv: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan während einer Zeremonie in Instanbul am 31.08.2019

Wer ist der Machthaber Erdogan?

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan

Türkei: Vorgehen gegen Opposition

  1. Ekrem Imamoglu
    Analyse

    Politiker Imamoglu festgenommen:Wie Erdogans Justiz die Opposition kleinhält

    von Jörg Brase
    mit Video
  2. Deniz Yücel zu Gast bei "Markus Lanz".

    Türkischer Journalist bei "Lanz":Yücel: "Erdogans Regierung ist mafiöses Regime"

    von Bernd Bachran
    mit Video
  3. Ein Mann mit der türkischen Flagge auf dem Rücken steht während der Zusammenstöße bei einer Kundgebung gegen die Verhaftung von Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu in Istanbul, Türkei, vor Polizisten, die gegen Unruhen vorgehen.Ein Mann mit der türkischen Flagge auf dem Rücken steht während der Zusammenstöße bei einer Kundgebung gegen die Verhaftung von Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu in Istanbul, Türkei, vor Polizisten, die gegen Unruhen vorgehen.
    Interview

    Experte zum Imamoglu-Prozess:"Türkei ist seit langem keine Demokratie mehr"

    mit Video
  4. Montage Can Dündar und Recep Tayyip Erdogan

    Erdogans Terrorliste :Wie die türkische Regierung weltweit Kritiker jagt

    von Can Dündar und Hauke Wendler
    43:48 min

Proteste gegen Erdogan

Protestkundgebung zur Unterstützung des inhaftierten istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu

Generation Erdogan

Generation Erdoğan
Türkei: Warum junge Menschen protestieren

Meinungsfreiheit in der Türkei

TOPSHOT - A supporter holds a flag of Istanbul's detained Mayor Ekrem Imamoglu and the First President of the Republic of Turkey Mustafa Kemal Ataturk as they listen to the leader of Turkey's main opposition Republican People's Party (CHP) Ozgur Ozel (not pictured) during a rally protesting the 100th day of the detention of Istanbul's Mayor, in Sarachane Square, Istanbul on July 1, 2025. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)

Türkei: Journalist:innen unter Druck

Frauenrechte in der Türkei

Protestierende Frauen

Bedrohte Frauen

Türkei und der Kurdenkonflikt

  1. Kämpfer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) stellen sich während einer Zeremonie in Sulaimaniyah in der autonomen Region Kurdistan im Irak am 11. Juli 2025 auf, um ihre Waffen in eine Grube zu legen.

    Kurdische Arbeiterpartei:PKK kündigt Abzug aller Kämpfer aus der Türkei an

    mit Video
  2. Kurden mit Flagge der türkischen PKK
    FAQ

    Türkei:PKK gibt auf - endet damit der Kurdenkonflikt?

    mit Video
  3. Kurdische PKK-Kämpfer nehmen an einer Trainingseinheit teil
    Interview

    Kurdische Politikerin zu PKK:"Ein sehr historischer Moment" - und Hoffnung

    mit Video
  4. Öcalan, Abdullah - 1999

    Türken und Kurden:PKK-Gründer Öcalan will "Ära des Friedens"

    Anna Feist, Istanbul

Inflation in der Türkei

  1. Ein Mann reinigt im Meer Liegestühle.

    Inflation in der Türkei:Urlaub im Schatten der Wirtschaftskrise

    Phoebe Gaa, Antalya
    mit Video
  2. Simit-Gebäck in türkischer Bäckerei

    Inflation auf Rekordwert:Türkei: Wenn das Leben zu teuer wird

    Anne Brühl, Istanbul
    mit Video
  3. Turkey Economy

    Extreme Inflation in der Türkei:Wie Istanbul um bezahlbares Essen kämpft

    von Anna Feist
    mit Video

Die Türkei: Geschichten und Geschichte

  1. 60 Jahre Anwerbeabkommen

    Doku | Terra X:60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei

    15:53 min
  2. Flagge Türkei

    Politik | auslandsjournal:die doku: 100 Jahre Türkei

    von Jörg Brase
    29:07 min
  3. Ein gigantisches Bauwerk steht im Vordergrund. Im Hintergrund erstreckt sich die Stadt. Eine Meerenge trennt die beiden Teile voneinander.

    Doku | ZDFinfo Doku:Hagia Sophia – Heilige Stätte von Istanbul

    44:25 min