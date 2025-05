Kurdische Politikerin zu PKK: "Ein sehr historischer Moment"

Die Co-Bürgermeisterin der Stadt Diyarbakır, Serra Bucak sieht in der PKK-Auflösung einen neuer Start in der Beziehung zwischen Kurden und türkischem Staat. Die Hoffnung auf Versöhnung sei groß. 12.05.2025 | 3:34 min

Kann der Beschluss der PKK also ein Wendepunkt im jahrzehntelangen und blutigen Konflikt der Organisation mit der Türkei sein?

Im Gespräch mit dem ZDFheute journal up:date erklärt die kurdische Politikerin Serra Bucak, warum sie glaubt, dass sich die PKK an den Beschluss halten wird - und was es in ihren Augen für eine echte Aussöhnung zwischen den Kurden und dem türkischen Staat bräuchte.

Zur Person: Serra Bucak Quelle: Imago Serra Bucak (*1976) ist Kurdin und seit 2024 Co-Bürgermeisterin der türkischen Millionenstadt Diyarbakir. Bucak studierte in Deutschland und ist Mitglied der pro-kurdischen DEM-Partei.

... zur Bedeutung des heute veröffentlichen PKK-Beschlusses

In der verkündeten Auflösung der PKK sieht Bucak eine "sehr historische Entscheidung, eine sehr wertvolle Entscheidung".

Es ist ein sehr guter Moment und eine sehr hoffnungsvolle Zeit für uns. „ Serra Bucak, Co-Bürgermeisterin von Diyarbakir

Jetzt sollten weitere Schritte für eine friedliche Lösung gegangen werden, fordert die Co-Bürgermeisterin der türkischen Millionenstadt Diyarbakir - "auch seitens des türkischen Staates".

Erleichterung und Skepsis im Osten der Türkei, wo der Anteil der kurdischen Bevölkerung besonders hoch ist. Viele erwarten einen heiklen Prozess nach der Auflösung der PKK. 12.05.2025 | 2:58 min

... zur Bereitschaft der PKK-Kämpfer, die Waffen niederzulegen

An der ernsthaften Absicht der PKK-Angehörigen, den bewaffneten Kampf einzustellen, hat Bucak keine Zweifel. Der Kongress, auf dem die Organisation in der vergangenen Woche den Beschluss gefasst habe, sei sehr gut vorbereitet gewesen. In der PKK stünde man hinter dem Appell von Anführer Öcalan

Daher denke ich, dass das von den Kämpfern und Kämpferinnen sehr ernst genommen wird. „ Serra Bucak, Co-Bürgermeisterin von Diyarbakir

Der inhaftierte PKK-Anführer Abdullah Öcalan hat seine verbotene kurdische Arbeiterpartei im Februar dazu aufgerufen, den bewaffneten Kampf in der Türkei zu beenden und sich aufzulösen. 27.02.2025 | 3:04 min

... zu den Bedingungen für eine Aussöhnung von Kurden und türkischem Staat

Man müsse noch mehr an der Versöhnung in der Gesellschaft arbeiten, fordert Bucak, "Demokratiearbeit" leisten. Dafür müsse man gegenseitig Schritte gehen, dabei gehe es auch um Gesetzesänderungen und den Status der kurdischen Sprache in der türkischen Verfassung. Aber Bucak gibt sich optimistisch:

Das sind alles Schritte einer Demokratisierung und die werden nach und nach kommen. Davon sind wir überzeugt und wir hoffen auch darauf. „ Serra Bucak, Co-Bürgermeisterin von Diyarbakir

Das Interview führte ZDFheute journal up:date-Moderator Christoph Wiesel. Zusammengefasst hat es Julian Vulturius.