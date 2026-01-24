Präsident Erdogan - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Recep Tayyip Erdogan
Der türkische Politiker Recep T. Erdogan, früherer Oberbürgermeister von Istanbul, ist seit 2014 Präsident der Türkei. Nach einem gescheiterten Putsch von Teilen des türkischen Militärs 2016 wird seine Politik gegen Oppositionelle international kritisiert. 2023 wurde er als Präsident wiedergewählt.
Aktuelles zum türkischen Präsidenten Erdogan
Erdogans Einfluss in Deutschland
Erdogan und der Ukraine-Krieg
Lebenslauf von Erdogan
Erdogan wurde am 26. Februar 1954 in Istanbul geboren. Von 1994-98 war er Oberbürgermeister von Istanbul; 1998 wurde er wegen Volksverhetzung zu einer mehrmonatigen Haftstrafe und lebenslangem Politikverbot verurteilt; 2001 war er Mitbegründer der AKP (Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung); von 2001-14 und seit 2017 ist er AKP-Parteivorsitzender; von 2003-14 nach Aufhebung seines Politikverbots war er Ministerpräsident; 2014 siegte er bei der Präsidentschaftswahl; seit dem 9.7.2018 ist er auch Regierungschef. Im Mai 2023 wurde er als Staatspräsident der Türkei wiedergewählt.