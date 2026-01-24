  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Präsident Erdogan - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Recep Tayyip Erdogan

|
Der türkische Politiker Recep T. Erdogan, früherer Oberbürgermeister von Istanbul, ist seit 2014 Präsident der Türkei. Nach einem gescheiterten Putsch von Teilen des türkischen Militärs 2016 wird seine Politik gegen Oppositionelle international kritisiert. 2023 wurde er als Präsident wiedergewählt.

Aktuelles zum türkischen Präsidenten Erdogan

  1. Schaltgespräch Gökdemir Erbacher

    Nachrichten | heute journal update:"Papst Leo ist nicht ein Mann markiger Worte"

    Video2:12
  2. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprechen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz nach ihrem offiziellen Treffen im Präsidentenpalast in Ankara, Türkei, am 19. November 2025.

    Nach Treffen mit Selenskyj:Erdogan drängt auf neue Ukraine-Gespräche in Istanbul

    mit Video0:15
  3. Ekrem Imamoglu von der Republikanischen Volkspartei (CHP) gilt als einer der stärksten politischen Rivalen des türkischen Präsidenten Recep Tayip Erdogan.

    Imamoglu drohen bis zu 2.352 Jahre Haft:Anklage gegen Imamoglu: Experte sieht "politische Kampagne"

    mit Video1:31
  4. Benjamin Netanjahu hält eine Rede vor der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung in New York.

    Israels Ministerpräsident:Türkei: Gericht erlässt Haftbefehl gegen Benjamin Netanjahu

    mit Video1:24
  5. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) steht mit Recep Tayyip Erdogan (r), Präsident der Türkei, nach der Pressekonferenz nach den Gesprächen im Präsidialpalast.
    Interview

    Türkei-Experte Çopur :Merz bei Erdogan: "Treffen im Zeichen der Realpolitik"

    mit Video4:46
  6. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) steht mit Recep Tayyip Erdogan (r), Präsident der Türkei, nach der Pressekonferenz nach den Gesprächen im Präsidialpalast.

    Nachrichten | heute journal:Merz zu Antrittsbesuch in der Türkei

    von Phoebe Gaa
    Video2:52
  7. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (R) and German Chancellor Friedrich Merz (L) attend a joint press conference at the Presidential Complex in Ankara.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Merz sucht neuen Kurs mit Türkei

    von Phoebe Gaa
    Video1:44
  8. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (R) shakes hands with German Chancellor Friedrich Merz.

    Nachrichten | heute:Merz will Neustart mit Türkei

    von Antoine Kurschilgen
    Video1:29
  9. Friedrich Merz und Recep Tayyip Erdogan

    Antrittsbesuch bei Erdogan:Merz: An Partnerschaft mit Türkei "führt kein Weg vorbei"

    von Karl Hinterleitner
    mit Video1:56
  10. Bundeskanzler Friedrich Merz und Präsident Erdogan.

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Kanzler Merz in der Türkei

    von Karl Hinterleitner
    Video2:24
  11. Ein Schaltgespräch zwischen dem Moderator und dem ZDF-Korrespondenten

    Nachrichten | heute:"Gemeinsame Sicherheitsinteressen"

    Video1:56
  12. Karl Hinterleitner

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Ankara: "Beginn einer guten Zusammenarbeit"

    Video3:11
  13. Merz und Erdogan sitzen nebeneinander

    Can Dündar zu Merz' Besuch bei Erdogan:Kritiker über Europas Türkei-Politik: "Bin enttäuscht"

    von Cornelius Janzen
    mit Video12:17
  14. Der britische Premierminister Keir Starmer (links) und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (rechts) halten eine gemeinsame Pressekonferenz ab, nachdem sie im Präsidentenpalast in Ankara einen Vertrag über 11 Milliarden Dollar für 20 Eurofighter unterzeichnet haben.

    Milliarden-Abkommen besiegelt:Erdogan und Starmer schließen Eurofighter-Deal ab

    mit Video4:39
  15. Ekrem Imamoglu von der Republikanischen Volkspartei (CHP) gilt als einer der stärksten politischen Rivalen des türkischen Präsidenten Recep Tayip Erdogan.

    Türkischer Oppositioneller Imamoglu:Spionage-Vorwurf: Neuer Haftbefehl gegen Erdogan-Rivalen

  16. Eine Frau hält einen Schal mit der Aufschrift „Ekrem Imamoglu ist die Hoffnung des Volkes“, während sich Unterstützer der Republikanischen Volkspartei am 3. September 2025 in Istanbul zu einer Kundgebung für den inhaftierten Bürgermeister Ekrem Imamoglu versammeln.

    Dutzende Festnahmen in Türkei:Erdogan-Regierung erhöht Druck auf Opposition

Erdogans Einfluss in Deutschland

  1. Neben der Deutschlandflagge liegt eine schwarze Tafel mit der Aufschrift DAVA und einer kleinen aufgemalten türkischen Flagge.

    3sat | Kulturzeit:Can Dündar über die neue Partei "Dava"

    Video10:12
  2. recep tayyip erdogan

    Kultur | Forum am Freitag:Erdogan spaltet Türkeistämmige

    Video14:29

Erdogan und der Ukraine-Krieg

  1. ZDFHeute Fallback Bild

    Verhandlungen in Sotschi:Erdogans Machtpoker mit Putin

    Video28:38
  2. Ein Soldat hält sich vor Kriegsgerät die Ohren zu.

    Nachrichten | Thema:Krieg in der Ukraine

Lebenslauf von Erdogan

Erdogan wurde am 26. Februar 1954 in Istanbul geboren. Von 1994-98 war er Oberbürgermeister von Istanbul; 1998 wurde er wegen Volksverhetzung zu einer mehrmonatigen Haftstrafe und lebenslangem Politikverbot verurteilt; 2001 war er Mitbegründer der AKP (Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung); von 2001-14 und seit 2017 ist er AKP-Parteivorsitzender; von 2003-14 nach Aufhebung seines Politikverbots war er Ministerpräsident; 2014 siegte er bei der Präsidentschaftswahl; seit dem 9.7.2018 ist er auch Regierungschef. Im Mai 2023 wurde er als Staatspräsident der Türkei wiedergewählt.

Alles zum Erdbeben

Archiv: Seismograph

Erdbeben

Der gescheiterte Putsch

Junger Mann bringt alten Mann aus dem umkämpften Gebiet

Putschversuch in der Türkei