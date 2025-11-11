Türkei: Erdogan-Rivale Imamoglu drohen bis zu 2.300 Jahre Haft

Erdogan-Rivale:Staatsanwaltschaft: Imamoglu drohen bis zu 2.300 Jahre Haft
Die Staatsanwaltschaft fordert in ihrer Anklage gegen den türkischen Oppositionellen Ekrem Imamoglu bis zu 2.300 Jahre Haft. Er gilt als ärgster Rivale von Präsident Erdogan.
Knapp acht Monate nach der Festnahme und Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu hat die Staatsanwaltschaft dem Staatssender TRT zufolge bis zu 2.352 Jahre Haft für den populären Oppositionspolitiker gefordert. Die Anklage wirft dem Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdogan unter anderem die Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung vor, wie der Sender berichtete.
Quelle: dpa
