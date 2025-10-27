Türkei: Neuer Haftbefehl gegen Erdogan-Rivalen Imamoglu

In der Türkei ist ein weiterer Haftbefehl gegen den politischen Gegner von Präsident Erdogan, Ekrem Imamoglu, erlassen worden. Dem Oppositionellen wird Spionage vorgeworfen.

Einer der stärksten politischen Rivalen des türkischen Präsidenten Erdogan: Ekrem Imamoglu (Archivbild) Quelle: ddp

Ein Gericht in der Türkei hat einen weiteren Haftbefehl gegen den bereits inhaftierten Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu erlassen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, lautet der Vorwurf auf "politische Spionage".

Der populäre Oppositionspolitiker Imamoglu gilt als einer der größten Rivalen von Präsident Recep Tayyip Erdogan und ist Präsidentschaftskandidat der wichtigsten Oppositionspartei CHP.

Imamoglu wegen Korruptionsvorwürfen bereits in U-Haft

Imamoglu sitzt seit März wegen eines separaten Korruptionsvorwurfs in Untersuchungshaft. Eine Anklage steht noch aus. Seine Festnahme hat die größten Proteste in der Türkei gegen die Regierung seit einem Jahrzehnt ausgelöst.

Nach der Verhaftung von Istanbuls Bürgermeister İmamoğlu protestieren die Menschen in der Türkei gegen den Machtanspruch von Präsident Erdoğan. 26.03.2025 | 6:32 min

Der Haftbefehl richtet sich neben Imamoglu auch gegen seinen Wahlkampfmanager Necati Özkan und den Chefredakteur des oppositionellen Senders Tele1, Merdan Yanardag. Für Tele1 war am Samstag ein Zwangsverwalter eingesetzt worden.

Anadolu berichtete unter Berufung auf den Haftbefehl, Imamoglu werde vorgeworfen, Kopf einer kriminellen Vereinigung zu sein, die "Spionageakte" durchführe, um internationale Unterstützung zu gewinnen und "Korruptionshandlungen" unternehme, um Gelder für seine Präsidentschaftskandidatur zu sammeln.

Imamoglu: Schamlos und unanständig

Imamoglus CHP-Partei kritisierte die Vorwürfe und den erneuten Haftbefehl scharf. Imamoglu selbst erklärte auf dem Kurznachrichtendienst X:

Eine solche Verleumdung, Lüge und Verschwörung würde nicht einmal dem Teufel einfallen. „ Ekrem Imamoglu, Oppositionspolitiker

"Wir haben es mit einer schamlosen Unanständigkeit zu tun, die sich mit Worten nicht beschreiben lässt."

Hunderttausende treibt es in Istanbul erneut auf die Straßen, für die Freilassung ihres Bürgermeisters Imamoglu. Die Opposition spricht von politischer Justiz – Erdogan von Terror. 29.03.2025 | 2:38 min

Imamoglu gilt als aussichtsreicher Kandidat bei Wahl

Imamoglu gilt als aussichtsreicher Kandidat bei einer künftigen Präsidentschaftswahl. Die CHP war aus den landesweiten Kommunalwahlen 2024 als stärkste Kraft hervorgegangen - was viele als mögliche Vorstufe zu einer Ablösung der AKP-Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan deuteten.