Kanzler Merz trifft in der Türkei auf Staatspräsident Erdogan. Ein Antrittsbesuch, der die Wogen zwischen beiden Ländern glätten soll - und vor allem strategische Ziele verfolgt.

Merz zu Besuch bei Erdogan: Was ist vom Treffen zu erwarten?

Vor seinem Treffen mit Erdogan hat Merz den offiziellen Teil seines Antrittsbesuchs in der Türkei begonnen. Quelle: dpa

Bundeskanzler Friedrich Merz ist zu seinem Antrittsbesuch in der Türkei angekommen. Hauptziel seiner Reise nach Ankara und dem dortigen Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ist es, die lange Zeit von offenen Differenzen geprägte Beziehung zur Türkei wieder zu einer echten strategischen Partnerschaft zu machen.

Bei den Gesprächen soll es unter anderem um die Friedensbemühungen in Gaza, den Ukraine-Krieg, die Rüstungskooperation und die Rückführung von Migranten in die Türkei und nach Syrien gehen. Erstmals wird der Kanzler von seiner Ehefrau Charlotte zu einem rein bilateralen Besuch im Ausland begleitet - eine seltene Geste der Freundschaft.

"Ziel ist, die Gesprächsatmosphäre zu verbessern, Vertrauen herzustellen, und damit dann die Tür zu öffnen für Abkommen und Vereinbarungen", berichtet ZDF-Korrespondent Karl Hinterleitner zu Merz' Treffen mit Erdogan. 30.10.2025 | 3:11 min

Erst Kranzniederlegung für Atatürk, danach Treffen mit Erdogan

Zum Auftakt seines Besuchs legte Merz im Mausoleum von Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk in Ankara einen Kranz nieder. Atatürk habe mit der Gründung der Türkei vor 102 Jahren eine neue "Ära" eingeleitet, schrieb Merz in das Gedenkbuch.

Seine Ideen wirken bis heute in der tief gewachsenen Freundschaft zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Türkiye nach. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Das Mausoleum ist eines der wichtigsten Symbole der modernen Türkei.

Am frühen Nachmittag soll Merz dann mit militärischen Ehren am Präsidentenpalast durch Erdogan begrüßt werden. Beide werden dann zunächst unter vier Augen und später mit ihren Beratern Gespräche führen. Im Anschluss treten beide vor die Presse.

In der Türkei droht dem Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP die Absetzung. Zehntausende CHP-Anhänger protestierten dagegen: Der Prozess sei politisch motiviert. 15.09.2025 | 0:27 min

Türkei ist wichtiger Wirtschaftspartner für Deutschland

Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei sei eines zwischen Partnerschaft und Pragmatismus, erklärt ZDF-Hauptstadtkorrespondent Karl Hinterleitner in Ankara. Deutschland sei auf eine gute Zusammenarbeit mit der Türkei angewiesen - nicht nur außen- und sicherheitspolitisch, sondern auch wirtschaftlich.

"Das bilaterale Handelsvolumen beider Länder erreichte im Jahr 2023 einen neuen Rekordwert in Höhe von 55 Milliarden Euro", schreibt etwa das Auswärtige Amt.

Also auch in ökonomischer Hinsicht ist die Türkei ein strategischer Standort. „ Karl Hinterleitner, ZDF-Korrespondent

Man könne aber nicht davon ausgehen, dass Bundeskanzler Merz mit fertig ausgehandelten Abkommen am Abend nach Berlin zurückfliegen wird, so Hinterleitner.

Es ist ein Antrittsbesuch, ein atmosphärischer Antrittsbesuch. „ Karl Hinterleitner, ZDF-Korrespondent

Außenminister Wadephul war bereits in Ankara. Dort traf er seinen Amtskollegen Hakan Fidan. 17.10.2025 | 1:56 min

Verhältnis zur Türkei unter Merkel "nicht gerade optimal"

Merz Ziel sei es dabei, die Atmosphäre zwischen beiden Ländern zu verbessern, nachdem ihr Verhältnis in der Vergangenheit - vor allem unter Angela Merkel - "nicht gerade optimal" war, erklärt Hinterleitner.

Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei war in der seit mehr als 20 Jahren anhaltenden Ära Erdogans viele Jahre von harten Auseinandersetzungen über Menschenrechtsverletzungen, inhaftierte Deutsche oder türkische Militäreinsätze geprägt.

Die zunehmende Bedeutung der Türkei nicht nur in der Migrationspolitik, sondern auch in Konflikten wie im Nahen Osten oder in der Ukraine hat schon unter der Ampel-Regierung von SPD-Kanzler Olaf Scholz zu einem Entspannungskurs geführt, der jetzt von der schwarz-roten Regierung fortgesetzt wird.

In der Türkei gehen Tausende junge Menschen auf die Straße - sie protestieren für ihre Überzeugungen und gegen Präsident Erdogan. Dafür drohen ihnen Verhaftungen und Repression. 02.04.2025 | 6:37 min

Kein Treffen mit Opposition geplant

Trotz allem werde man bei diesem Besuch das Thema Menschenrechtsverletzungen nicht ignorieren können, sagt Karl Hinterleitner. Kurz vor dem Besuch des Kanzlers wurde ein neuer Haftbefehl gegen den abgesetzten Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu erlassen, der bereits seit sieben Monaten im Gefängnis sitzt.

Die Organisationen Reporter ohne Grenzen und Human Rights Watch erwarten dazu klare Worte von Merz. Auch der Journalist Can Dündar äußerte sich vor diesem Hintergrund im ZDF kritisch zu Merz' Reise.

Mit Blick auf die europäische Türkei-Politik sagte er: "Ich bin enttäuscht, wenn ich sehe, dass sie ihm geben, was er haben will, dass sie sich vor ihm verbeugen, obwohl sie wissen, dass er ein Autokrat ist, der die Demokratie zerstört". Gleichzeitig forderte er:

Wenn Friedrich Merz Erdogan besucht, sollte er auch den Oppositionsführer treffen. „ Can Dündar, türkischer Exil-Journalist

Termine mit Oppositionspolitikern hat Merz in Ankara nicht vereinbart. Er wolle sich auf sein Treffen mit Erdogan konzentrieren, hieß es vor der Reise.

Der türkische Journalist Can Dündar schreibt über seinen Auftragskiller und die Verflechtungen des türkischen Staates mit kriminellen Netzwerken. 29.10.2025 | 12:17 min