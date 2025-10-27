  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Erdogan und Starmer schließen Eurofighter-Deal ab

Milliarden-Abkommen besiegelt:Erdogan und Starmer schließen Eurofighter-Deal ab

|

Großbritannien und die Türkei haben ein Milliarden-Abkommen über 20 Eurofighter-Kampfjets unterzeichnet. Doch Menschenrechtler kritisieren Starmers Besuch in Ankara scharf.

Der britische Premierminister Keir Starmer (links) und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (rechts) halten eine gemeinsame Pressekonferenz ab, nachdem sie im Präsidentenpalast in Ankara einen Vertrag über 11 Milliarden Dollar für 20 Eurofighter unterzeichnet haben.

Keir Starmer und Recep Tayyip Erdogan haben in Ankara einen Vertrag über 9 Milliarden Euro für 20 Eurofighter unterzeichnet.

Quelle: AFP

Großbritannien und die Türkei haben eine Erklärung zum Export von Eurofighter-Kampfjets unterzeichnet. Demnach möchte die Türkei 20 der in Großbritannien montierten Typhoon-Kampfflugzeuge im Wert von bis zu acht Milliarden Pfund (umgerechnet mehr als neun Milliarden Euro) kaufen. Die britische Regierung teilte mit, Premierminister Keir Starmer und Präsident Recep Tayyip Erdogan hätten ein entsprechendes Abkommen in Ankara unterschrieben. 

Deutschland ist an dem europäischen Gemeinschaftsprojekt beteiligt und hatte den Deal unter anderem wegen der Menschenrechtslage in der Türkei lange blockiert. Im Juli machte die Bundesregierung den Weg frei und erteilte eine Exportgenehmigung. 

ostflanke

Drohnenvorfälle, zerstörte Unterseekabel, Cyberangriffe – die Sicherheitslage an der Nato-Ostflanke spitzt sich zu.

21.10.2025 | 4:39 min

Aktivisten kritisieren Starmer-Besuch

Aus Sicht Londons erhöht der Deal das Abschreckungspotenzial der Nato. Der Deal mit Ankara sichere 20.000 Arbeitsplätze, sagte Starmer in Ankara. Die Türkei will ihre Verteidigung diversifizieren. Ankara betrachtet den Kauf zudem als Übergangslösung, bis der im Inland entwickelte Kampfjet Kaan einsatzbereit ist. Das wird Experten zufolge erst für 2030 erwartet. 

Der Besuch Starmers stieß auf Kritik bei Menschenrechtlern. Die Opposition in der Türkei steht seit Langen unter Druck. Am Morgen war gegen den Erdogan-Gegner und abgesetzten Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu ein weiterer Haftbefehl erlassen worden.

Protestkundgebung zur Unterstützung des inhaftierten istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu

In der Türkei gehen Tausende junge Menschen auf die Straße – sie protestieren für ihre Überzeugungen und gegen Präsident Erdogan. Dafür drohen ihnen Verhaftungen und Repression.

02.04.2025 | 6:37 min

Ihm wird unter anderem Spionage und – im weiteren Sinne – Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten vorgeworfen. Imamoglu sitzt in einem anderen Verfahren seit März in Untersuchungshaft.

Quelle: dpa
Themen
Keir StarmerRecep Tayyip ErdoganTürkeiGroßbritannienNato

Mehr zur Nato

  1. Mark Rutte

    Treffen in Washington:Nato-Generalsekretär Rutte reist überraschend zu Trump

    mit Video
  2. Dieses vom türkischen Außenministerium am 17. Oktober 2025 aufgenommene und veröffentlichte Foto zeigt den türkischen Außenminister Hakan Fidan (rechts) beim Händeschütteln mit dem deutschen Außenminister Johann Wadephul in Ankara, Türkei.

    Außenminister in Ankara:Diese Fragen prägen den Türkei-Besuch von Wadephul

    mit Video
  3. Eurofighter fliegen bei der Ankunft der "Baden-Württemberg" über den Hafen.

    Nato-Ostflanke:Pistorius: Deutschland stationiert Eurofighter in Polen

    mit Video
  4. Waffen und Militärmaterial wird in ein Flugzeug der US-Airforce geladen.

    Viele Europäer zögern:US-Waffen für Ukraine: Was Nato-Staaten bislang zusagten

    mit Video