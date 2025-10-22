Treffen in Washington: Nato-Generalsekretär Rutte reist zu Trump

Treffen in Washington:Nato-Generalsekretär Rutte reist überraschend zu Trump
Die Nato hat ein Treffen zwischen Generalsekretär Mark Rutte und US-Präsident Donald Trump angekündigt. Hintergrund sind Trumps Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs.
Nato-Generalsekretär Mark Rutte wird US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in Washington treffen. Dies kündigte Nato-Sprecherin Allison Hart an. Das Gespräch solle am späten Nachmittag stattfinden. Pressetermine seien nicht geplant.
Als Hintergrund des Treffens gelten die aktuellen Bemühungen Trumps um eine Beendigung des Ukraine-Kriegs.
Selenskyj hofft auf Freigabe von Tomahawk-Marschflugkörpern
Dazu hatte dieser jüngst erneut mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und danach auch ein baldiges Treffen mit dem Kreml-Chef in Budapest in Aussicht gestellt.
Am Dienstag verlautete aus US-Regierungskreisen jedoch, dass die Planungen für das Treffen schon wieder auf Eis lägen.
Die Ukraine hofft, dass Trump im Fall eines mangelnden Entgegenkommens Putins seine Unterstützung für die Ukraine wieder verstärkt und auch eine Freigabe für den Verkauf von in den USA hergestellten Tomahawk-Marschflugkörpern an sein Land erteilt.
Staatschef Wolodymyr Selenskyj betonte in einer am Abend veröffentlichten Videobotschaft:
Koalition der Willigen
Um die politische und militärische Hilfe für die Ukraine soll es am Freitag auch bei Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen unter der Leitung des britischen Premierministers Keir Starmer und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gehen.
An den Gesprächen der Ukraine-Unterstützergruppe nimmt in der Regel auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte teil.
