Treffen in Washington: Nato-Generalsekretär Rutte reist zu Trump

Die Nato hat ein Treffen zwischen Generalsekretär Mark Rutte und US-Präsident Donald Trump angekündigt. Hintergrund sind Trumps Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Vor dem Hintergrund von Trumps Friedensbemühungen in der Ukraine reist Nato-Generalsekretär Mark Rutte zu einem Treffen mit dem US-Präsidenten nach Washington. Quelle: epa

Nato-Generalsekretär Mark Rutte wird US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in Washington treffen. Dies kündigte Nato-Sprecherin Allison Hart an. Das Gespräch solle am späten Nachmittag stattfinden. Pressetermine seien nicht geplant.

Als Hintergrund des Treffens gelten die aktuellen Bemühungen Trumps um eine Beendigung des Ukraine-Kriegs.

Drohnenvorfälle, zerstörte Unterseekabel, Cyberangriffe – die Sicherheitslage an der Nato-Ostflanke spitzt sich zu. Wie Polen, Estland, Lettland und Litauen darauf reagieren und ihre Verteidigung stärken, zeigt unsere Mima-Reporterin Natalie Steger. 21.10.2025 | 4:39 min

Selenskyj hofft auf Freigabe von Tomahawk-Marschflugkörpern

Dazu hatte dieser jüngst erneut mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und danach auch ein baldiges Treffen mit dem Kreml-Chef in Budapest in Aussicht gestellt.

Am Dienstag verlautete aus US-Regierungskreisen jedoch, dass die Planungen für das Treffen schon wieder auf Eis lägen.

Trump bleibt bei dem dritten Treffen mit Selenskyj im Weißen Haus wage, die Marschflugkörper bräuchte er auch selbst. Er glaube, sie seien dabei, den Krieg zu beenden. 18.10.2025 | 2:42 min

Die Ukraine hofft, dass Trump im Fall eines mangelnden Entgegenkommens Putins seine Unterstützung für die Ukraine wieder verstärkt und auch eine Freigabe für den Verkauf von in den USA hergestellten Tomahawk-Marschflugkörpern an sein Land erteilt.

Staatschef Wolodymyr Selenskyj betonte in einer am Abend veröffentlichten Videobotschaft:

Je weiter die ukrainischen Waffen reichen, umso größer ist die russische Bereitschaft, den Krieg zu beenden „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Die EU-Außenminister treffen sich in Luxemburg. Thema sind der mögliche EU-Beitritt der Ukraine und schärfere Maßnahmen gegen Russlands „Schattenflotte“, die Ölsanktionen umgeht. 20.10.2025 | 1:38 min

Koalition der Willigen

Um die politische und militärische Hilfe für die Ukraine soll es am Freitag auch bei Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen unter der Leitung des britischen Premierministers Keir Starmer und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gehen.

An den Gesprächen der Ukraine-Unterstützergruppe nimmt in der Regel auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte teil.

Nachrichten | In eigener Sache : Bleiben Sie auf Stand mit dem ZDFheute Update Das Aktuellste zum Krieg in der Ukraine und weitere Nachrichten kompakt zusammengefasst als Newsletter - morgens und abends.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog