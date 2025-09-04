China und Russland: Nato-Chef Rutte sieht Konfrontationskurs

Nato-Chef sieht Bedrohung:Rutte warnt vor Aufrüstung in Moskau und Peking
Nato-Generalsekretär Rutte warnt vor einer Aufrüstung in China und Russland in einem "atemberaubenden" Tempo. Den Westen fordert er auf, die eigene Rüstungsproduktion auszubauen.
Der Westen muss sich nach Ansicht von Nato-Generalsekretär Mark Rutte auf eine andauernde Bedrohung durch Russland und China einstellen. Beide Staaten würden ihre verteidigungsindustrielle Zusammenarbeit auf ein beispielloses Niveau steigern. Er mahnte auf einer Sicherheitskonferenz in Tschechiens Hauptstadt Prag:
Russland und China investierten stark in den Ausbau und die Modernisierung ihrer Armeen, sagte Rutte weiter.
Rutte: Aufrüstung in einem "atemberaubenden" Tempo
Er forderte die Europäer auf, ihre Anstrengungen zur Aufstockung der Rüstungsproduktion noch weiter auszubauen:
Die Rüstungsindustrien in China und Russland produzierten Waffen und schweres militärisches Gerät in einem bemerkenswerten - man könne sogar sagen: in einem "atemberaubenden" - Tempo, warnte Rutte. Dies diene nicht nur dazu, auf großen militärischen Paraden in Moskau oder wie zuletzt in Peking zu prahlen.
Russland und China versuchten, aggressiv Einfluss auszuüben und die globale Weltordnung zu verändern, um Freiheit und Sicherheit zu untergraben.
Kritikern der Aufrüstung aufseiten des Westens entgegnete Rutte: "Unser Ziel ist es nicht, zu provozieren, unser Ziel ist es, zu schützen." Der Nato-Generalsekretär nahm in Prag am IISS Prague Defence Summit teil. Die Veranstaltung bringt nach eigenen Angaben Spitzenvertreter aus Politik, Militär und Rüstungsindustrie zusammen.
Mehr zu
- mit Video
- mit Video
Gipfeltreffen der SOZ in Tianjin:Xi und Putin werben für Gegengewicht zum Westen
- mit Video
Gedenken mit Putin und Kim:Chinas Parade: Xi zufrieden, Trump erzürnt
- mit Video
Reaktionen im Kreml:Wie reagiert Putin auf den Washington-Gipfel?von Armin Coerper