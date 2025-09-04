China und Russland: Nato-Chef Rutte sieht Konfrontationskurs

Nato-Generalsekretär Rutte warnt vor einer Aufrüstung in China und Russland in einem "atemberaubenden" Tempo. Den Westen fordert er auf, die eigene Rüstungsproduktion auszubauen.

Nato-Generalsekretär warnt vor einem Duo China-Russland gegen den Westen. Quelle: ddp

Der Westen muss sich nach Ansicht von Nato-Generalsekretär Mark Rutte auf eine andauernde Bedrohung durch Russland und China einstellen. Beide Staaten würden ihre verteidigungsindustrielle Zusammenarbeit auf ein beispielloses Niveau steigern. Er mahnte auf einer Sicherheitskonferenz in Tschechiens Hauptstadt Prag:

Sie bereiten sich auf eine langfristige Konfrontation vor. „ Marc Rutte, Nato-Generalsekretär

Russland und China investierten stark in den Ausbau und die Modernisierung ihrer Armeen, sagte Rutte weiter.

China will die Beziehungen zu Moskau weiter stärken. Bei Gesprächen in Peking betonen Chinas Präsident Xi und Russlands Präsident Putin ihr freundschaftliches Verhältnis. 02.09.2025 | 0:24 min

Rutte: Aufrüstung in einem "atemberaubenden" Tempo

Er forderte die Europäer auf, ihre Anstrengungen zur Aufstockung der Rüstungsproduktion noch weiter auszubauen:

Wir brauchen mehr, als wir derzeit haben - sehr viel mehr. „ Marc Rutte, Nato-Generalsekretär

Die Rüstungsindustrien in China und Russland produzierten Waffen und schweres militärisches Gerät in einem bemerkenswerten - man könne sogar sagen: in einem "atemberaubenden" - Tempo, warnte Rutte. Dies diene nicht nur dazu, auf großen militärischen Paraden in Moskau oder wie zuletzt in Peking zu prahlen.

Russland und China versuchten, aggressiv Einfluss auszuüben und die globale Weltordnung zu verändern, um Freiheit und Sicherheit zu untergraben.

Zwischen Russland, China und Nordkorea herrsche keine große Einigkeit, so China-Experte Christian Wirth. Trotz Verständigungsversuchen gebe es weiter große Spannungen. 03.09.2025 | 26:25 min

Kritikern der Aufrüstung aufseiten des Westens entgegnete Rutte: "Unser Ziel ist es nicht, zu provozieren, unser Ziel ist es, zu schützen." Der Nato-Generalsekretär nahm in Prag am IISS Prague Defence Summit teil. Die Veranstaltung bringt nach eigenen Angaben Spitzenvertreter aus Politik, Militär und Rüstungsindustrie zusammen.