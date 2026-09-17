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China - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

China

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China hat sich in den vergangenen Jahren zu einer globalen Wirtschafts- und Technologiemacht entwickelt. Als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat und wichtiger Handelspartner vieler Staaten nimmt die Volksrepublik weltweit politischen Einfluss. Zugleich wird die Führung in Peking um Staatschef Xi Jinping wegen ihres Umgangs mit Menschenrechten und demokratischen Freiheiten kritisiert. ZDFheute informiert mit aktuellen Nachrichten, Analysen und Hintergründen zu China.

Aktuelle Nachrichten zu China

  1. U.S. Kapitol

    Ukraine-Krieg:US-Kongress verschärft Sanktionen gegen Russland

    mit Video3:02
  2. Ursula von der Leyen, aufgenommen am 16.09.2026 in Brüssel

    "Analog zum Artikel 4 des Nato-Vertrags":Von der Leyen will Alarmmechanismus für EU

    mit Video2:52
  3. Bundeskanzler Friedrich Merz, EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und weitere Personen gehen zum Familienfoto beim Arktis-Gipfels.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:EU-Staaten beraten über Arktis-Strategie

    von Ulf Röller
    Video1:44
  4. ZDF-Korrespondent Ulf Röller in Brüssel

    Arktis-Gipfel in Finnland:"Arktis ist eine Schicksalsfrage für Europa"

    Video11:24
  5. Andreas Raspotnik vom The Arctic Institute

    Ringen um Einfluss in der Arktis:Experte: "Donald Trump hat eindeutig die Debatte bestimmt"

    Video10:38
  6. Friedrich Merz, Kaja Kallas und weitere Politiker*innen bei einer Pressebegegnung beim Arktis-Gipfel in Finnland.

    Nachrichten | heute:EU berät über Interessen in der Arktis

    von Ulf Röller
    Video1:44
  7. Finnland, Rovaniemi: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) steht neben Petteri Orpo, Ministerpräsident von Finnland.

    Gipfel in Finnland:EU-Staaten beraten über Arktis-Region

    Video0:28
  8. sgs sievers

    Nachrichten | heute journal:"Wir brauchen jetzt klare Regeln"

    Video5:42
  9. Florian Neuhann sitzt am Schreibtisch im Studio von "WISO - Wirtschaft erklärt"

    WISO - Wirtschaft erklärt :USA vs. China: Wettrüsten um beste KI mit Milliarden

    von Mischa Ehrhardt und Florian Neuhann
    mit Video10:36
  10. Ein Sicherheitsmitarbeiter geht am 12. September 2026 im Bharat Mandapam, dem Veranstaltungsort des 18. BRICS-Gipfels in Neu-Delhi, entlang.

    Globale Fragen:BRICS-Gipfel in Neu-Delhi

    Video0:19
  11. Nepal, Nuwakot: Private und militärische Hubschrauber werden eingesetzt, um Menschen zu retten, die in Gebieten des nepalesischen Distrikts Nuwakot durch Sturzfluten von der Außenwelt abgeschnitten sind.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Nepal: Schwierige Versorgung nach Flut

    von Dara Hassanzadeh
    Video1:36
  12. China-Expertin Prof. Kirstin Shi-Kupfer zugeschaltet ins Studio.

    China-Expertin analysiert:Warum Tibet für China so wichtig ist

    Video13:58
  13. ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer ins Studio zugeschaltet aus Nepal.

    Informationen zu Tibet:“Können das nicht unabhängig überprüfen"

    Video13:45
  14. Ein Blick auf die Schäden nach einer Sturzflut im Gebiet Devighat im Distrikt Nuwakot.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Rettungsaktion nach der Flut in Nepal

    von Dara Hassanzadeh
    Video1:30
  15. Vogelperspektive auf eine von der Flut zerstörte Siedlung in Nepal.

    Nachrichten | heute:Nepal: Rettungsaktion nach Sturzflut

    von Dara Hassanzadeh
    Video1:30
  16. Eine Drohnenaufnahme der Folgen einer Sturzflut entlang des Trishuli-Flusses im Distrikt Nuwakot. Überall ist Schlamm und Geröll.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Gefahr von neuen Sturzfluten im Himalaya

    von Dara Hassanzadeh
    Video1:33

China - die neue Weltmacht

  1. Eine Schwarz-Weiß-Fotoaufnahme von chinesischen Arbeitern, die Schaufeln tragen und in einer Reihe über ein Feld laufen.

    Doku (1/2):Xi Jinping - Aufstieg eines Führers

    Video52:18
  2. Xi Jinping läuft eine Soldatenreihe auf einem roten Teppich ab.

    Doku (2/2):Xi Jinping - Kampf um die Vorherrschaft

    Video52:25

China und Russland

  1. Wladimir Putin und Xi Jinping

    Erklärung nach Gipfeltreffen in Peking:Putin und Xi: Einigkeit bei Ukraine, Taiwan und Militär

    mit Video3:03
  2. Der russische Präsident Wladimir Putin (r) und der chinesische Präsident Xi Jinping gehen zu Gesprächen in der Großen Halle des Volkes
    Interview

    Machtverhältnisse zwischen Xi und Putin:China spielt global "eine ganz andere Rolle" als Russland

    mit Video16:34
  3. Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Präsident Xi Jinping
    Analyse

    Staatsbesuch bei Xi Jinping:So abhängig ist Putin von China

    von Sebastian Ehm
    mit Video2:53
  4. Wladimir Putin und Xi Jinping geben sich die Hand

    Chinesische Unternehmen:Rettet Peking Russlands Wirtschaft?

    von Felix Klauser
    Video6:27

Taiwan und die Volksrepublik China

  1. Ein Lastwagen mit Tarnnetz bei der Übung "Han Kuang" des Taiwanischen Militärs

    Konflikt mit Volksrepublik China:Taiwan: Diese Inseln sind die "erste Verteidigungslinie"

    Elisabeth Schmidt, Peking
    mit Video2:52
  2. Der chinesische Präsident Xi Jinping (r) und US-Präsident Donald Trump treffen sich in der Großen Halle des Volkes in Peking, China.

    Experte zu Treffen zwischen Trump und Xi:Taiwan will "kein zweites Hongkong werden"

    mit Video21:42
  3. taiwan-china-kriegsvorbereitungen-

    Politologe Andreas Fulda:Taiwan: "Anzeichen für Kriegsvorbereitung"

    Video5:17
  4. Taiwan, Taipei: Zwei Soldaten hissen die taiwanesicshe Flagge

    Nachrichten | Thema:Taiwan-Konflikt

Chinas Präsident Xi Jinping

Xi Jinping

Xi Jinping

Chinas Wirtschaft

  1. Florian Neuhann sitzt am Schreibtisch im Studio von "WISO - Wirtschaft erklärt"

    WISO - Wirtschaft erklärt :USA vs. China: Wettrüsten um beste KI mit Milliarden

    von Mischa Ehrhardt und Florian Neuhann
    mit Video10:36
  2. Textil-Beschriftung: "MADE IN CHINA".

    Die Stunde des Drachens:Wie "Made in China" Europas Wirtschaft bedroht

    von Julia Rech und Ulf Röller
    mit Video2:15
  3. Valerie Haller präsentiert die Folge zu Chinas Export-Flut im Studio von "WISO - Wirtschaft erklärt".

    Wirtschaft erklärt mit Valerie Haller:Wie gefährlich ist der China-Schock für uns?

    von Mischa Ehrhardt
    mit Video8:46
  4. Helene Reiner in "heute journal - der Podcast"

    heute journal - der Podcast:Chinas Macht durch seltene Erden

    Video34:35

Kontrolle in China: Social-Credit-System

  1. Mehrere Menschen laufen auf einer Straße in Shanghai.

    Social Credit, Überwachung und KI :Wie Peking seine Bürger kontrolliert

    Miriam Steimer, Peking
    mit Video14:32
  2. Xi Jinping

    Geleakte Dokumente, Überwachung:Chinas Plan zur Weltmacht

    von Miriam Steimer
    Video14:02

China - Visionen der jungen Generation

The Chinese Dream - 24h junges China

The Chinese Dream - 24h junges China