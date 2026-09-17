China - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

China
|
China hat sich in den vergangenen Jahren zu einer globalen Wirtschafts- und Technologiemacht entwickelt. Als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat und wichtiger Handelspartner vieler Staaten nimmt die Volksrepublik weltweit politischen Einfluss. Zugleich wird die Führung in Peking um Staatschef Xi Jinping wegen ihres Umgangs mit Menschenrechten und demokratischen Freiheiten kritisiert. ZDFheute informiert mit aktuellen Nachrichten, Analysen und Hintergründen zu China.
Aktuelle Nachrichten zu China
Ukraine-Krieg:US-Kongress verschärft Sanktionen gegen Russlandmit Video3:02
"Analog zum Artikel 4 des Nato-Vertrags":Von der Leyen will Alarmmechanismus für EUmit Video2:52
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:EU-Staaten beraten über Arktis-Strategievon Ulf RöllerVideo1:44
Arktis-Gipfel in Finnland:"Arktis ist eine Schicksalsfrage für Europa"Video11:24
Ringen um Einfluss in der Arktis:Experte: "Donald Trump hat eindeutig die Debatte bestimmt"Video10:38
Nachrichten | heute:EU berät über Interessen in der Arktisvon Ulf RöllerVideo1:44
Gipfel in Finnland:EU-Staaten beraten über Arktis-RegionVideo0:28
Nachrichten | heute journal:"Wir brauchen jetzt klare Regeln"Video5:42
WISO - Wirtschaft erklärt :USA vs. China: Wettrüsten um beste KI mit Milliardenvon Mischa Ehrhardt und Florian Neuhannmit Video10:36
Globale Fragen:BRICS-Gipfel in Neu-DelhiVideo0:19
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Nepal: Schwierige Versorgung nach Flutvon Dara HassanzadehVideo1:36
China-Expertin analysiert:Warum Tibet für China so wichtig istVideo13:58
Informationen zu Tibet:“Können das nicht unabhängig überprüfen"Video13:45
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Rettungsaktion nach der Flut in Nepalvon Dara HassanzadehVideo1:30
Nachrichten | heute:Nepal: Rettungsaktion nach Sturzflutvon Dara HassanzadehVideo1:30
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Gefahr von neuen Sturzfluten im Himalayavon Dara HassanzadehVideo1:33
China - die neue Weltmacht
Doku (1/2):Xi Jinping - Aufstieg eines FührersVideo52:18
Doku (2/2):Xi Jinping - Kampf um die VorherrschaftVideo52:25
China und Russland
Erklärung nach Gipfeltreffen in Peking:Putin und Xi: Einigkeit bei Ukraine, Taiwan und Militärmit Video3:03
- Interview
Machtverhältnisse zwischen Xi und Putin:China spielt global "eine ganz andere Rolle" als Russlandmit Video16:34
- Analyse
Staatsbesuch bei Xi Jinping:So abhängig ist Putin von Chinavon Sebastian Ehmmit Video2:53
Chinesische Unternehmen:Rettet Peking Russlands Wirtschaft?von Felix KlauserVideo6:27
Taiwan und die Volksrepublik China
Konflikt mit Volksrepublik China:Taiwan: Diese Inseln sind die "erste Verteidigungslinie"Elisabeth Schmidt, Pekingmit Video2:52
Experte zu Treffen zwischen Trump und Xi:Taiwan will "kein zweites Hongkong werden"mit Video21:42
Politologe Andreas Fulda:Taiwan: "Anzeichen für Kriegsvorbereitung"Video5:17
Nachrichten | Thema:Taiwan-Konflikt
Chinas Präsident Xi Jinping
Chinas Wirtschaft
WISO - Wirtschaft erklärt :USA vs. China: Wettrüsten um beste KI mit Milliardenvon Mischa Ehrhardt und Florian Neuhannmit Video10:36
Die Stunde des Drachens:Wie "Made in China" Europas Wirtschaft bedrohtvon Julia Rech und Ulf Röllermit Video2:15
Wirtschaft erklärt mit Valerie Haller:Wie gefährlich ist der China-Schock für uns?von Mischa Ehrhardtmit Video8:46
heute journal - der Podcast:Chinas Macht durch seltene ErdenVideo34:35
Kontrolle in China: Social-Credit-System
Social Credit, Überwachung und KI :Wie Peking seine Bürger kontrolliertMiriam Steimer, Pekingmit Video14:32
Geleakte Dokumente, Überwachung:Chinas Plan zur Weltmachtvon Miriam SteimerVideo14:02