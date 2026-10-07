Warentransporter: Übernahme durch chinesische Reederei untersagt

Die chinesische Staatsreederei Cosco darf - trotz Zusage des Kartellamtes - die Hamburger Firma Zippel nicht übernehmen. Laut Wirtschaftsministerium gibt es Sicherheitsbedenken.

Die Bundesregierung stoppt den Verkauf von 80 Prozent des Hamburger Logistikers Zippel an die chinesische Staatsreederei Cosco. Grund sind Sicherheitsbedenken und mögliche Abhängigkeiten. 07.10.2026 | 0:55 min

Die Bundesregierung untersagt wegen Sicherheitsbedenken den Verkauf von 80 Prozent der Anteile des Hamburger Logistikunternehmens Zippel an die chinesische Staatsreederei Cosco. Das sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums nach einer Kabinettssitzung.

Wirtschaftsministerium: Übernahme würde Lieferketten gefährden

Das Ministerium werde im Anschluss den Untersagungsbescheid erlassen. "Grund für die Untersagung sind Sicherheitsbedenken."

Der Erwerb hätte Abhängigkeiten vertieft und die Resilienz von Lieferketten Deutschlands und der EU gefährdet. „ Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums

Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas heiße ausländische Investitionen willkommen. "Gleichzeitig kann es Investitionen geben, die die Sicherheit des Landes gefährden."

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Die Bundesregierung könne daher auf Grundlage des Außenwirtschaftsgesetzes und der Außenwirtschaftsverordnung den Erwerb eines deutschen Zielunternehmens durch einen ausländischen Investor im Einzelfall prüfen, sagte der Sprecher des Ministeriums.

Prüfmaßstab sei dabei, ob der Erwerb voraussichtlich die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährde.

Bundeskartellamt hatte Übernahme gestattet

Das Bundeskartellamt hatte im Februar mitgeteilt, dass die Großreederei Cosco aus Wettbewerbssicht 80 Prozent der Zippel-Anteile übernehmen darf. Ende April wurde bekannt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz Bedenken gegen die Übernahme hat.

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Zippel transportiert mit Zügen, Schiffen und Lastwagen Waren, die unter anderem an den Seehäfen Hamburg und Bremerhaven ankommen. Das Unternehmen hat nach zurückliegenden Angaben rund 350 Beschäftigte.

2022: Interesse chinesischer Reederei entfacht Debatte

Die Reederei Cosco gehört nach der Transportmenge zu den größten der Welt. Cosco ist bereits mit 24,99 Prozent am Hamburger Containerterminal Tollerort beteiligt. In der damaligen Bundesregierung war 2022 ein heftiger politischer Streit entbrannt über die Frage, ob eine chinesische Beteiligung zugelassen werden soll. Das Kabinett beschloss dann, dass ein Anteilserwerb von Cosco unter 25 Prozent zugelassen wird.

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Quelle: dpa