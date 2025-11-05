Deutsche Bank - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Deutsche Bank
|
Die Deutsche Bank AG ist eine Universalbank und hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main. Sie ist nach Bilanzsumme das größte Kreditinstitut in Deutschland. Die Aktiengesellschaft ist seit 2011 auf der Liste global systemrelevanter Banken. Zum Jahresende 2021 arbeiteten weltweit rund 83.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Deutschen Bank. ZDFheute informiert zur Deutschen Bank aktuell: News, Videos, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
Aktuelles zur Deutschen Bank
Rekordergebnis im dritten Quartal:Deutsche-Bank-Chef: "Großes Potenzial, weiter zu wachsen"mit Video
Quartalszahlen:Deutsche Bank mit höchstem Gewinn seit 2007
Wirtschaftsgipfel im Kanzleramt:Merz: "Deutschland ist zurück"mit Video
- Interview
Wirtschaftsgipfel im Kanzleramt:Deutsche-Bank-Chef: Glaube an Heimatmarkt ist zurückmit Video
Wirtschaftsgipfel im Kanzleramt:Investitionsoffensive oder Mogelpackung?von Frank Bethmannmit Video
Trotz Flaute in der Wirtschaft:Dividenden der Dax-Konzerne auf Rekordniveau
Konzern im Umbruch:Deutsche Bank streicht rund 2.000 Stellenmit Video
Streit mit Postbank-Aktionären:Deutsche Bank unterliegt vor Gerichtvon Frank Bethmann
Debatte um Commerzbank:Deutschlands Großbanken sind zu kleinvon Frank Bethmann
Milliardenstreit wohl abgewendet:Deutsche Bank noch "nicht ganz vom Eis"
Deutsche-Bank-Tochter:Postbank plant mit weniger Filialen
Mit 86 Jahren gestorben:Früherer Deutsche-Bank-Chef Breuer ist tot
Milliarden-Verlust:Deutsche Bank im Minus0:25 min
Nachrichten | heute:Deutsche-Bank-Chef zuversichtlich1:47 min
Hintergründe zur Deutschen Bank
Doku | Zur Person:Hermann Josef Abs - Banker und Berater62:36 min
