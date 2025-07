Wirtschaftsgipfel: Initiative kündigt Milliarden-Investitionen an

Die neue Initiative "Made for Germany" will 631 Milliarden Euro in den Standort Deutschland investieren. Das gaben Vertreter vor dem Wirtschaftsgipfel mit Kanzler Merz bekannt.

"Made for Germany" kündigt Milliarden-Investitionen an

Vor einem Treffen mit Spitzenvertretern der deutschen Wirtschaft im Kanzleramt haben 61 Firmen die Gründung einer Initiative "Made for Germany" bekanntgegeben. Die Mitglieder würden gemeinsam bis 2028 631 Milliarden Euro am Standort Deutschland investieren, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung.

Dabei war zunächst nicht klar, wie viele dieser Zusagen neu sind. Diese Summe umfasse sowohl bereits geplante als auch neue Kapitalinvestitionen, Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie Zusagen internationaler Investoren, heißt es in der Mitteilung.

Initiative plant Investitionsboom in Deutschland

"Ein dreistelliger Milliardenbetrag und damit ein signifikanter Anteil der Gesamtsumme entfällt auf Neuinvestitionen." Ziel sei es, mit der Initiative ein starkes positives Signal zu setzen, dass Deutschland ein attraktiver Investitionsstandort sei. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte:

Das ist ein ganz wuchtiges Signal, nicht nur an die eigene Bevölkerung, sondern auch an ausländische Investoren. „ Stefan Kornelius, Regierungssprecher

Kornelius wies Kritik an der Zusammensetzung der Gruppe sowie den Äußerungen der Firmen zurück. In Teilnehmerkreisen hieß es, die Summe von 631 Milliarden Euro sei höher als zunächst von den Unternehmen avisiert.

Großkonzerne an Bord: Deutsche Bank und Siemens führen "Made for Germany" an

Am Mittag begann im Kanzleramt ein Treffen etlicher Chefs großer Konzerne mit Bundeskanzler Friedrich Merz , Vizekanzler Lars Klingbeil und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche . Merz hatte bereits am vergangenen Dienstag die Chefs internationaler Finanzfirmen und -fonds empfangen und danach von einem hohen Interesse am Standort Deutschland gesprochen.

Zu den Initiatoren gehören nach eigenen Angaben der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, Siemens-Chef Roland Busch, der Vorstandsvorsitzende des Medienkonzerns Axel Springer, Mathias Döpfner, sowie Alexander Geiser, CEO der Finanz-PR-Agentur FGS Global.

Deutschland braucht ein neues Betriebssystem - ausgerichtet auf Wachstum, Technologie und Wettbewerbsfähigkeit. „ Roland Busch, Siemens-Chef

Technologie und Wachstum im Fokus: SAP und Volkswagen fördern Standort

Deutsche-Bank-Chef Sewing sprach mit Blick auf anstehende Beschlüsse der Regierung davon, dass Politik und Wirtschaft an einem Strang ziehen müssten. "Bei allen politischen Entscheidungen sollten wir darauf achten, dass sie Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit fördern", forderte er. Öffentliche und private Mittel müssten bestmöglich kombiniert werden.

Zu den 61 Unternehmen, die der Initiative bisher beigetreten sind, gehören etwa auch die Allianz, Airbus, BMW , Deutsche Börse, Mercedes-Benz, Rheinmetall , SAP, Volkswagen , aber auch die US-Konzerne Nvidia, Blackrock und Blackstone.