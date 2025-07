An großen Worten wurde nicht gespart. Die angeblich "größte Preissenkung seiner Geschichte" kündigte der Discounter Lidl Ende Mai an. Auch Aldi versprach ein "klares Zeichen" und reduzierte den Preis zahlreicher Produkte. Kurz nach der Ankündigung der beiden Discounter zogen auch andere Supermärkte nach und kündigten niedrigere Preise für ihre Eigenmarken an.