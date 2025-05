Supermärkte wollen bei Preissenkungen nachziehen

Die beiden Discounter Aldi und Lidl haben am Wochenende angekündigt, Preise für viele Produkte günstiger machen zu wollen. In ihren Begründungen klingen sie dabei auffallend ähnlich und sprechen von "Entlastungen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten" oder "der anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Lage in Deutschland".