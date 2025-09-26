  3. Merkliste
Bundestag - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Deutscher Bundestag

Der Bundestag ist das einzige vom Volk direkt gewählte oberste Bundesorgan. Im Grundgesetz ist in Artikel 38 geregelt: Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.

Die wichtigste Aufgabe des Deutschen Bundestages besteht darin, Gesetze zu verabschieden. Er wählt aber auch den Kanzler, kontrolliert die Regierung und entscheidet über bewaffnete Auslandseinsätze der Bundeswehr.

Aktuelle Nachrichten zum Bundestag

  1. Bundestag - Verfassungsrichterwahl

    Nachrichten | heute journal:Bundestag wählt Verfassungsrichter

    von Britta Spiekermann
    2:48 min
  2. Politikwissenschaftler Prof. André Brodocz

    Experte über Richterwahl:"Unionsfraktion etwas geschlossener"

    10:40 min
  3. ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese aus Berlin

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Erleichterung bei Regierung und Opposition"

    1:10 min
  4. Christoph Schneider, ZDF Redaktion Recht & Justiz

    ZDF-Rechtsexperte über Kandidaten:"Dieses Amt ändert auch Einstellungen"

    6:28 min
  5. Abstimmungskarten in einer Urne
    FAQ

    Im zweiten Anlauf:Wahl von neuen Verfassungsrichtern erfolgreich

    mit Video
  6. Plenarsaal des Deutschen Bundestags

    Nachrichten | heute:Bundestag wählt neue Verfassungsrichter

    von Bernd Benthin
    1:33 min
  7. undeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Jens Spahn (CDU)

    Nachrichten | heute journal:Hitzige Generaldebatte zum Haushalt 2026

    von Daniel Pontzen
    3:11 min
  8. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei der 27. Plenarsitzung im Deutschen Bundestag am 24.09.25 in Berlin.

    Nachrichten | heute:Generaldebatte zum Haushalt 2026 im Bundestag

    von Bernd Benthin
    2:05 min
  9. Volker Scheurell von der AfD sitzt im Bundestag

    Streit über Bundeshaushalt 2026:AfD: Neuverschuldung sei ein „Verrat“

    1:42 min
  10. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei der 27. Plenarsitzung im Deutschen Bundestag am 24.09.25 in Berlin.
    Analyse

    Generaldebatte im Bundestag:Erst greift Merz die AfD an, dann geht er

    von Dominik Rzepka
  11. Generaldebatte im Bundestag

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Hitzige Debatte im Bundestag

    von Leon Müller
    2:04 min
  12. Generaldebatte im Bundestag - Friedrich Merz am 24.09.2025

    Generaldebatte im Bundestag :Merz: Kein Sozialstaats-Kahlschlag geplant

    mit Video
  13. Hanna Steinmüller, hält eine Rede mit Baby in der Tragetasche am 23.09.2025 im Bundestag

    Zum ersten Mal im Bundestag:Abgeordnete hält Rede mit Baby

    3:13 min
  14. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hält eine Rede in der Generaldebatte

    Schlagabtausch im Bundestag:Nächste Generaldebatte

    1:29 min
  15. Die Abgeordneten nehmen an der 25. Plenarsitzung der 21. Legislaturperiode im Deutschen Bundestag teil
    Liveblog

    Haushalt für 2026:Generaldebatte im Bundestag

  16. Hanna Steinmüller, hält eine Rede mit Baby in der Tragetasche am 23.09.2025 im Bundestag

    Steinmüller mit Baby am Redepult:Abgeordnete schreibt Bundestags-Geschichte

    mit Video

Die Bundesregierung

Parteien im Bundestag

Logo der CDU

Nachrichten | Thema :CDU

Das Logo der CSU.

Nachrichten | Thema :CSU

SPD-Schriftzug

Nachrichten | Thema :SPD

Archiv: Das Logo der AfD

Nachrichten | Thema :AfD

Bundestagswahl 2025 – Der Wahlabend

  1. Bundestag: Zweidrittelmehrheit für Schuldenbremse
    Liveticker
    Abstimmung im Bundestag
  2. von Kathrin Wolff
    BSW und FDP scheitern an Fünf-Prozent-Hürde
    Vorläufiges amtliches Endergebnis
  3. von Kristina Hofmann
    Die Herausforderungen des Friedrich Merz
    Analyse
    Wahlgewinner, aber vieles offen
  4. von Dominik Rzepka
    SPD-Kanzler am Boden
    Analyse
    Wahlniederlage von Olaf Scholz
  5. von Wulf Schmiese
    Letzte Chance für die politische Mitte
    Kommentar
    Deutliche Bundestagswahl
  6. von Forschungsgruppe Wahlen
    Warum Deutschland so gewählt hat
    Analyse
    Wahlanalyse zur Bundestagswahl
  7. So wurde in den Bundesländern gewählt
    Daten zur Wahl
Eine schematische Darstellung des Bundestags inklusive der Inschrift "Dem deutschen Volke". Vor dem Bundestag ist eine Tribüne aufgebaut, auf der die Abgeordneten eingezeichnet sind.

Wie gut vertritt der Bundestag Deutschland?

Deutscher Bundestag bei Phoenix

Bundestagswahl 2025
Thema

Bundestagswahl

Bundestag für Kinder erklärt

  1. Bundestag Wahlen logo!

    Einfach erklärt von logo!:Was eine Bundestagswahl ist

  2. Die Politker des Bundestages versammeln sich im Reichtagsgebäude in Berlin, um über Gesetze abzustimmen.

    Einfach erklärt von logo!:Der Bundestag

Konstruktives Misstrauensvotum im Bundestag

Mit dem konstruktiven Misstrauensvotum kann der Bundestag auch während der Legislaturperiode ohne seine eigene Neuwahl als Parlament den Kanzler oder die Kanzlerin entlassen. Das geht aber nur, wenn er gleichzeitig einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin wählt. Das geschah bisher einmal: 1982 kam Helmut Kohl (CDU) mit einem konstruktiven Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) ins Amt und löste Schmidt damit als Kanzler ab. 1972 scheiterte Rainer Barzel (CDU) mit einem konstruktiven Misstrauensvotum gegen Kanzler Willy Brandt (SPD), der daher als Kanzler im Amt blieb.
  1. Rainer Barzel

    1972: Misstrauensvotum scheitert:"Freudentänze wie Derwische"

    3:16 min
  2. Helmut Kohl bei einer Wahlkampfveranstaltung in Werne 1976 mit seiner Ehefrau Hannelore

    Die wichtigsten Karriere-Momente:Helmut Kohl - Bilder eines Politikerlebens

  3. Alterspräsident Paul Löbe (SPD) eröffnet die erste Sitzung des Bundestags am 07.09.1949 in Bonn

    Bewegte Zeiten:70 Jahre Bundestag

Die Bundeswehr - eine Parlamentsarmee

Am 12. Juli 1994 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass auch bewaffnete Auslandseinsätze der Bundeswehr außerhalb des Nato-Gebiets verfassungskonform sind. Für jeden dieser Einsätze verlangt Karlsruhe aber zwingend die Zustimmung des Bundestages - im Normalfall vor dem Einsatz.

Historische Debatten und Reden im Bundestag