Steffi Lemke - Aktuelle Nachrichten

Steffi Lemke ( Grüne ) war Ministerin im ersten Ampelkabinett aus SPD , Bündnis 90/Die Grünen und FDP auf Bundesebene. Die Ampel-Regierung wurde geleitet von Olaf Scholz (SPD). Lemke war Ministerin für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Klimakrise und die Energiewende, die durch den Krieg in der Ukraine in den Fokus rückten, waren zwei Hauptthemen der Grünen-Politikerin. Nach dem Regierungswechsel zur schwarz-roten Koalition im Mai 2025 übernimmt Carsten Schneider von der SPD das Amt des Umweltministers. ZDFheute informiert zu Steffi Lemke aktuell: Nachrichten, Hintergründe und Videos zur ehemaligen Umweltministerin in der Übersicht.

Lebenslauf: Steffi Lemke

19. Januar 1968: Steffi Lemke wird in Dessau geboren

1974 - 1984: Besuch der Polytechnischen Oberschule Dessau

1984 - 1986: Ausbildung zur Zootechnikerin

1986 - 1988: Tätigkeit als Briefträgerin

1988 - 1993: Studium der Agrarwissenschaften an der Humboldt-Universität, Berlin

1989/1990: Gründungsmitglied der Grünen Partei in der DDR

1993 - 1994: Mitglied im Landesvorstand von Bündnis 90/Die Grünen Sachsen-Anhalt und Fraktionsgeschäftsführerin der Stadtratsfraktion Bürger/Forum/Grüne in Dessau

1994 - 2002: Mitglied des Deutschen Bundestags

1998 - 2002: Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen; Mitglied im Ältestenrat

2002 - 2013: Politische Bundesgeschäftsführerin von Bündnis 90/Die Grünen

Seit September 2013: Mitglied des Deutschen Bundestages

2013 - 2021: Parlamentarische Geschäftsführerin und Sprecherin für Naturschutz der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen sowie

Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Von 2021 bis 2025: Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz