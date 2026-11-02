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Energiesparen in Zeiten der Energiekrise - News & Tipps

Energiesparen in Zeiten der Energiekrise

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Sind die Gasspeicher ausreichend gefüllt, wird die Stromsteuer gesenkt und sind Wärmepumpen wirklich von Vorteil? Die Diskussion ums Energiesparen läuft. Welche Möglichkeiten haben die Verbraucher? ZDFheute informiert über Energiespartipps für den Alltag und die Debatte rund ums Stromsparen. News und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelles zur Energiekrise und zum Energiesparen

  1. Technische Anlagen zur Ein- und Ausspeicherung von Erdgas, darunter mehrere Prozesswassertanks, stehen auf dem Gelände des Erdgasspeichers Rehden.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Energieversorger verfehlen Gas-Speicher Ziel

    von Fabian Köhler
    Video1:24
  2. Technische Anlagen zur Speicherung von Erdgas in unterirdischen Kavernen stehen auf dem Gelände einer Speicherstation.

    Nachrichten | heute:Deutsche Gasspeicher unzureichend gefüllt

    Video1:41
  3. Eine Tankstelle bei Nacht, darüber eine Grafik zu den Spritpreisen in Deutschland
    Grafiken

    Live-Grafiken zu Benzin und Diesel:Tankrabatt gilt: So hoch sind die Spritpreise aktuell

    von Robert Meyer, Moritz Zajonz
    mit Video0:26
  4. Gasspeicher Messgerät
    Grafiken

    Gasspeicher und Gasverbrauch:Wie es um unsere Gasversorgung steht

    von H. Koberstein, R. Meyer, N. Niedermeier, M. Zajonz
    mit Video5:43
  5. Archiv: Ein Strommast am 13.06.2021

    "Schnellstmöglich" umsetzen:Stromsteuer: Länder fordern Senkung für alle

    mit Video0:21
  6. Brandrodung im tropischen Regenwald

    Kriege, Inflation, Klimakatastrophen:Wie Dauerkrisen unseren Alltag bestimmen

    von Philipp Katzer
    mit Video43:40
  7. ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh

    Angriffe auf Infrastruktur:"Schlecht gestellt um die Energieversorgung"

    Video5:58
  8. Russlands Präsident Wladimir Putin

    Zweifel an Trumps Diesel-Deal:Kann Putins Diesel wirklich die Spritpreise senken?

    von Oliver Klein
    mit Video19:00
  9. Autobahn bei Sonnenuntergang, dahinter stehen gestapelte Container.

    Sondereffekte treiben Wachstum an:Wirtschaftsaufschwung trotz Krisen: Das sind die Gründe

    von Mischa Ehrhardt
    mit Video0:23
  10. Gelände der größten Raffineriegesellschaft in Bayerns, Bayeroil. (Symbolbild)

    Kurze Entlastung oder echte Lösung:Was bringt die Freigabe der Öl-Reserven wirklich?

    mit Video0:24
  11. Sachsen-Anhalt, Leuna: Hinter einem Tanklager ragen die Anlagen der Total-Raffinerie und des Chemieparks in die Höhe

    Diesel-Exportstopp abgewendet:G7 geben bis zu 100 Millionen Barrel Diesel und Rohöl frei

    mit Video0:24
  12. Lange Pkw-Schlangen vor einer Tankstelle in Dahlem

    Folgen des Iran-Kriegs:Expertin: G7-Reserven senken Spritpreise nur kurzfristig

    mit Video2:04
  13. Sachsen-Anhalt, Leuna: Blick auf die Anlagen der Total Energies Raffinerie im Chemiepark Leuna.

    Hohe Spritpreise:USA fordern Freigabe von Dieselreserven, G7 beraten

    mit Video57:36
  14. Symbolbild: Kraftstoffpreise stehen auf der Preistafel einer Tankstelle.

    Grünen-Politiker für zielgenauere Maßnahmen:Al-Wazir kritisiert Tankrabatt: "Nur eine Schmerztablette"

    mit Video4:48
  15. Niedersachsen, Salzgitter: Bundeswirtschaftsministerin Reiche besucht Salzgitter AG

    Niedrige Gasspeicher-Füllstände:Reiche ordnet an, mehr Gas zu kaufen

    mit Video2:29
  16. Valerie Haller sitzt im Studio von "WISO - Wirtschaft erklärt".

    WISO - Wirtschaft erklärt:Deutschlands Wirtschaft wächst wieder: Ist die Krise vorbei?

    von Mischa Ehrhardt und Valerie Haller
    mit Video9:52
Energie ist so teuer wie nie. Sparen lohnt sich deshalb - und ist im Haushalt vielfach möglich, etwa beim Heizen, beim Duschen, beim Kochen, bei der Beleuchtung oder beim Entertainment.
Story

Wo jeder Energie sparen kann

Brennpunkt: Heizen

  1. Innenstadt Gelsenkirchen

    Gewerbemieter werden nicht geschützt:Wird das "Heizungsgesetz" für Betriebe zur Kostenfalle?

    von Johannes Lieber
    mit Video2:46
  2. Eine Person dreht am Thermostat einer Heizung.
    FAQ

    "Heizungsgesetz" passiert Kabinett:Was soll sich beim Heizen ändern?

    mit Video2:46
  3. Thermostat an Heizkörper

    Vor allem Heizöl und Holzpellets teurer:Haushalte müssen mit deutlich höheren Heizkosten rechnen

    mit Video0:18
  4. Symbolbild: Eine Person benutzt einen alten Heizkörper in einer Berliner Altbauwohnung.

    Institut der Deutschen Wirtschaft:IW-Studie warnt vor dem Einbau von neuen Gasheizungen

    mit Video1:51
Eine neue Wärmepumpe steht vor einem Wohnhaus.

Wärmepumpe

Service: Neue Förderregeln für Wärmepumpen

Energiesparen im Alltag

  1. Mehrfachstecker mit Schalter, dahinter liegen Euros - als Symbolbild für Stromsparen.

    Stromfresser im Haushalt:Strom sparen: Sieben Tipps, wie Sie Ihre Kosten senken

    von Marie Vandenhirtz
    mit Video4:05
  2. Digitaler Stromzähler, davor ein paar Geldscheine

    Stromkosten sparen mit Risiko:Für wen sich ein dynamischer Stromtarif lohnt

    von Sven-Hendrik Hahn
    mit Video3:35
  3. Ein Stromstecker auf zwei 100 Euro Geldscheinen.

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Energiesparen im Eigenheim: So geht’s

    von Claudia Oberst
    Video5:23
  4. Eine eingeräumte Geschirrspülmaschine

    Gesellschaft | Volle Kanne:Geschirrspüler: Wie Sie ihn richtig nutzen

    Video6:17
  5. Der rote Schalter einer Mehrfachsteckerleiste ist auf an gestellt.

    Stromverbrauch bei Abwesenheit senken:Warum sich ein Stromspar-Check vor dem Urlaub lohnt

    von Jenna Busanny
    mit Video0:52
  6. Berlin ist während des Earth Hour's zu sehen: Die Lichter des Brandenburger Tors sind aus.

    Earth Hour:Stromsparen für den Klimaschutz

    Video0:21
  7. Thermostat wird an Heizung gedreht - Inflation

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Energiesparen und trotzdem warm wohnen

    von Marie Brell
    Video2:30

Datenüberblick

Gasspeicher Messgerät
Grafiken

Wie es um unsere Gasversorgung steht

Worauf Verbraucher achten sollten

  1. Strompreis, Symbolbild. Ein Stecker wird in eine Steckdose gesteckt.

    Forderung der Länder:Stromsteuer-Senkung: So viel könnten Sie sparen

    mit Video1:37
  2. Eine Frau mit einem Tablet in der Hand steuert ihr Smarthome-System für Licht.

    Intelligentes Zuhause:Smarthome-Systeme: So steuern Sie Ihr Heim

    von Sabine Meuter
  3. Ein Smartmeter an einer Wand.

    Werbung für Stromzähler-Wechsel:Smart Meter: Warum beim Zählertausch keine Eile nötig ist

    von Frank Gollenbeck
    mit Video0:37
  4. Hand dreht an Wasserhahn.

    Wasser sparen in Haus und Garten:So senken Sie den Wasserverbrauch im Alltag

    von Cornelia Petereit
    mit Video3:57

Energiesicherheit in Deutschland: Gas, Kohle Atom

  1. Energiesicherheit in Deutschland

    Doku | planet e.:Gas - der Preis der Unabhängigkeit

    Video28:51
  2. Energiesicherheit in Deutschland: Kohle

    Doku | planet e.:Kohle - der Preis der Unabhängigkeit

    Video28:35
  3. Energiesicherheit in Deutschland: Atom

    Doku | planet e.:Atom - der Preis der Unabhängigkeit

    Video28:28

Hintergründe zum Thema Energie

  1. Harald Lesch mit Kerze vor Strommasten mit Blitzen

    Doku | Terra X Harald Lesch:Wie sicher ist unsere Stromversorgung?

    Video27:23
  2. Harald Lesch vor Atommeilern, Photovoltaik und Windrädern

    Wissen | Leschs Kosmos:Energie in der Krise - der Stresstest

    Video29:10
  3. Geothermie

    Doku | planet e.:Energiekrise – ist Geothermie die Lösung?

    Video28:29
  4. Eine ältere Frau hält eine Hand an eine Heizung und schaut auf ein Messgerät an der Heizung.

    Doku | ZDF.reportage:Wenn das Geld nicht reicht - zum Heizen

    Video30:14
  5. Strommast

    Doku | planet e.:Blackout - Chaos durch die Energiewende?

    Video29:04
  6. Energiesicherheit in Deutschland

    Doku | planet e.:Energiesicherheit in Deutschland

  7. Eine Hand voll Kohle

    Doku | planet e.:Angst vor der Gas-Krise

    Video28:42
Solaranlagen auf den Dächern von Einfamilienhäusern in Baden-Württemberg

Erneuerbare Energien