Energiesparen in Zeiten der Energiekrise
|
Sind die Gasspeicher ausreichend gefüllt, wird die Stromsteuer gesenkt und sind Wärmepumpen wirklich von Vorteil? Die Diskussion ums Energiesparen läuft. Welche Möglichkeiten haben die Verbraucher? ZDFheute informiert über Energiespartipps für den Alltag und die Debatte rund ums Stromsparen. News und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelles zur Energiekrise und zum Energiesparen
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Energieversorger verfehlen Gas-Speicher Zielvon Fabian KöhlerVideo1:24
Nachrichten | heute:Deutsche Gasspeicher unzureichend gefülltVideo1:41
- Grafiken
Live-Grafiken zu Benzin und Diesel:Tankrabatt gilt: So hoch sind die Spritpreise aktuellvon Robert Meyer, Moritz Zajonzmit Video0:26
- Grafiken
Gasspeicher und Gasverbrauch:Wie es um unsere Gasversorgung stehtvon H. Koberstein, R. Meyer, N. Niedermeier, M. Zajonzmit Video5:43
"Schnellstmöglich" umsetzen:Stromsteuer: Länder fordern Senkung für allemit Video0:21
Kriege, Inflation, Klimakatastrophen:Wie Dauerkrisen unseren Alltag bestimmenvon Philipp Katzermit Video43:40
Angriffe auf Infrastruktur:"Schlecht gestellt um die Energieversorgung"Video5:58
Zweifel an Trumps Diesel-Deal:Kann Putins Diesel wirklich die Spritpreise senken?von Oliver Kleinmit Video19:00
Sondereffekte treiben Wachstum an:Wirtschaftsaufschwung trotz Krisen: Das sind die Gründevon Mischa Ehrhardtmit Video0:23
Kurze Entlastung oder echte Lösung:Was bringt die Freigabe der Öl-Reserven wirklich?mit Video0:24
Diesel-Exportstopp abgewendet:G7 geben bis zu 100 Millionen Barrel Diesel und Rohöl freimit Video0:24
Folgen des Iran-Kriegs:Expertin: G7-Reserven senken Spritpreise nur kurzfristigmit Video2:04
Hohe Spritpreise:USA fordern Freigabe von Dieselreserven, G7 beratenmit Video57:36
Grünen-Politiker für zielgenauere Maßnahmen:Al-Wazir kritisiert Tankrabatt: "Nur eine Schmerztablette"mit Video4:48
Niedrige Gasspeicher-Füllstände:Reiche ordnet an, mehr Gas zu kaufenmit Video2:29
WISO - Wirtschaft erklärt:Deutschlands Wirtschaft wächst wieder: Ist die Krise vorbei?von Mischa Ehrhardt und Valerie Hallermit Video9:52
Brennpunkt: Heizen
Gewerbemieter werden nicht geschützt:Wird das "Heizungsgesetz" für Betriebe zur Kostenfalle?von Johannes Liebermit Video2:46
- FAQ
"Heizungsgesetz" passiert Kabinett:Was soll sich beim Heizen ändern?mit Video2:46
Vor allem Heizöl und Holzpellets teurer:Haushalte müssen mit deutlich höheren Heizkosten rechnenmit Video0:18
Institut der Deutschen Wirtschaft:IW-Studie warnt vor dem Einbau von neuen Gasheizungenmit Video1:51
Energiesparen im Alltag
Stromfresser im Haushalt:Strom sparen: Sieben Tipps, wie Sie Ihre Kosten senkenvon Marie Vandenhirtzmit Video4:05
Stromkosten sparen mit Risiko:Für wen sich ein dynamischer Stromtarif lohntvon Sven-Hendrik Hahnmit Video3:35
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Energiesparen im Eigenheim: So geht’svon Claudia OberstVideo5:23
Gesellschaft | Volle Kanne:Geschirrspüler: Wie Sie ihn richtig nutzenVideo6:17
Stromverbrauch bei Abwesenheit senken:Warum sich ein Stromspar-Check vor dem Urlaub lohntvon Jenna Busannymit Video0:52
Earth Hour:Stromsparen für den KlimaschutzVideo0:21
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Energiesparen und trotzdem warm wohnenvon Marie BrellVideo2:30
Datenüberblick
Worauf Verbraucher achten sollten
Forderung der Länder:Stromsteuer-Senkung: So viel könnten Sie sparenmit Video1:37
Intelligentes Zuhause:Smarthome-Systeme: So steuern Sie Ihr Heimvon Sabine Meuter
Werbung für Stromzähler-Wechsel:Smart Meter: Warum beim Zählertausch keine Eile nötig istvon Frank Gollenbeckmit Video0:37
Wasser sparen in Haus und Garten:So senken Sie den Wasserverbrauch im Alltagvon Cornelia Petereitmit Video3:57
Energiesicherheit in Deutschland: Gas, Kohle Atom
Doku | planet e.:Gas - der Preis der UnabhängigkeitVideo28:51
Doku | planet e.:Kohle - der Preis der UnabhängigkeitVideo28:35
Doku | planet e.:Atom - der Preis der UnabhängigkeitVideo28:28
Hintergründe zum Thema Energie
Doku | Terra X Harald Lesch:Wie sicher ist unsere Stromversorgung?Video27:23
Wissen | Leschs Kosmos:Energie in der Krise - der StresstestVideo29:10
Doku | planet e.:Energiekrise – ist Geothermie die Lösung?Video28:29
Doku | ZDF.reportage:Wenn das Geld nicht reicht - zum HeizenVideo30:14
Doku | planet e.:Blackout - Chaos durch die Energiewende?Video29:04
Doku | planet e.:Energiesicherheit in Deutschland
Doku | planet e.:Angst vor der Gas-KriseVideo28:42