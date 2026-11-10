Große Rechenzentren haben einen hohen Energieverbrauch. Doch KI kann die Industrie effizienter machen und so Strom sparen. Das sagt Professor Peter Radgen bei ZDFheute live.

"KI hat viele Chancen, den Energieverbrauch zu reduzieren"

Einerseits erfordere der steigende Stromverbrauch den Ausbau erneuerbarer Energien, andererseits könne KI industrielle Prozesse viel effizienter machen, so Prof. Peter Radgen bei ZDFheute live. 10.11.2026 | 13:34 min

Der steigende Stromverbrauch in den kommenden Jahren sei nicht allein auf den wachsenden Bedarf von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz zurückzuführen. Das erklärt Professor Peter Radgen, Experte für Effiziente Energienutzung von der Uni Stuttgart bei ZDFheute live. Auch die Elektrifizierung industrieller Prozesse trage maßgeblich dazu bei. So würden Branchen wie die Chemie-, Stahl-, Zement- und Glasindustrie zunehmend von fossilen Energieträgern auf grünen Strom umstellen.

Zudem verwies Radgen darauf, dass auch im privaten Bereich der Umstieg von Gasheizungen auf Wärmepumpen sowie von Verbrennerfahrzeugen auf Elektroautos den Strombedarf erhöhe. Daher sei sowohl in Deutschland als auch weltweit von einem steigenden Stromverbrauch auszugehen.

Mit dem rasanten Ausbau von Rechenzentren steigt auch der Bedarf an elektrischer Energie stark an. Was der KI-Boom für den Klimaschutz bedeutet, analysiert ZDFheute live. 10.11.2026 | 23:33 min

Sehen Sie oben das ganze Interview im Video und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Radgen zu ...

... der Wichtigkeit der erneuerbaren Energien für KI

Um diesen Bedarf klimafreundlich zu decken, müsse laut Radgen der Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich vorangetrieben und die Dekarbonisierung des Energiesystems konsequent umgesetzt werden.

Ideal wäre es natürlich, wenn auch andere Länder sich an den Effizienzanstrengungen Deutschlands dort orientieren. „ Peter Radgen, Professor für Effiziente Energienutzung

Insofern sei das sicher ein Thema, das man im Rahmen der Weltklimakonferenz COP diskutieren sollte. Energieeffizienz sei laut Radgen eine "No-Regret-Maßnahme" in allen Sektoren, nicht nur im Bereich der Rechenzentren, wo man viel mehr tun könne, um Effizienzpotenziale und damit CO2-Minderungspotenziale zu erschließen.

Flusswärmepumpen, Bioenergie und Solarthermie können klimafreundliches Heizen ermöglichen, doch vielen Kommunen fehlen Mittel für den Ausbau. 11.09.2026 | 0:46 min

... zu Chancen und Risiken von KI für das Klima

Künstliche Intelligenz sei kein zusätzliches Risiko für das Klima, betont Radgen. Vielmehr biete die KI erhebliche Chancen, den Energieverbrauch zu senken und Prozesse effizienter zu gestalten. Insbesondere in der Industrie könne laut Radgen KI zu Effizienzsteigerungen beitragen, die in diesem Ausmaß bislang nicht möglich gewesen seien. Bei der Steuerung und Überwachung von erneuerbaren Energien leiste KI bereits einen wertvollen Beitrag, erklärt Radgen weiter.

Hier trägt die KI auch tatsächlich dazu bei, dass das Stromsystem schneller dekarbonisiert werden kann. Weil diese Steuerung, Überwachung, Planung mit KI eben viel günstiger geht. „ Peter Radgen, Professor für Effiziente Energienutzung

Das Interview führte ZDFheute live-Moderatorin Jessica Zahedi. Zusammengefasst haben es Chiara Raber und David Römhild.

Nachrichten | Wissen : Wie der Klimawandel die Erde verändert Die Temperaturen steigen weltweit, im Norden deutlich stärker als im Süden. Erfahren Sie am interaktiven Globus, wie die Erderwärmung die Kontinente trifft.

Quelle: ZDF