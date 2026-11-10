Energieexperte zum KI-Boom:"KI hat viele Chancen, den Energieverbrauch zu reduzieren"
Große Rechenzentren haben einen hohen Energieverbrauch. Doch KI kann die Industrie effizienter machen und so Strom sparen. Das sagt Professor Peter Radgen bei ZDFheute live.
Der steigende Stromverbrauch in den kommenden Jahren sei nicht allein auf den wachsenden Bedarf von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz zurückzuführen. Das erklärt Professor Peter Radgen, Experte für Effiziente Energienutzung von der Uni Stuttgart bei ZDFheute live. Auch die Elektrifizierung industrieller Prozesse trage maßgeblich dazu bei. So würden Branchen wie die Chemie-, Stahl-, Zement- und Glasindustrie zunehmend von fossilen Energieträgern auf grünen Strom umstellen.
Zudem verwies Radgen darauf, dass auch im privaten Bereich der Umstieg von Gasheizungen auf Wärmepumpen sowie von Verbrennerfahrzeugen auf Elektroautos den Strombedarf erhöhe. Daher sei sowohl in Deutschland als auch weltweit von einem steigenden Stromverbrauch auszugehen.
Sehen Sie oben das ganze Interview im Video und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Radgen zu ...
... der Wichtigkeit der erneuerbaren Energien für KI
Um diesen Bedarf klimafreundlich zu decken, müsse laut Radgen der Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich vorangetrieben und die Dekarbonisierung des Energiesystems konsequent umgesetzt werden.
Insofern sei das sicher ein Thema, das man im Rahmen der Weltklimakonferenz COP diskutieren sollte. Energieeffizienz sei laut Radgen eine "No-Regret-Maßnahme" in allen Sektoren, nicht nur im Bereich der Rechenzentren, wo man viel mehr tun könne, um Effizienzpotenziale und damit CO2-Minderungspotenziale zu erschließen.
... zu Chancen und Risiken von KI für das Klima
Künstliche Intelligenz sei kein zusätzliches Risiko für das Klima, betont Radgen. Vielmehr biete die KI erhebliche Chancen, den Energieverbrauch zu senken und Prozesse effizienter zu gestalten. Insbesondere in der Industrie könne laut Radgen KI zu Effizienzsteigerungen beitragen, die in diesem Ausmaß bislang nicht möglich gewesen seien. Bei der Steuerung und Überwachung von erneuerbaren Energien leiste KI bereits einen wertvollen Beitrag, erklärt Radgen weiter.
Das Interview führte ZDFheute live-Moderatorin Jessica Zahedi. Zusammengefasst haben es Chiara Raber und David Römhild.
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