E-Autos - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur E-Mobilität

E-Autos und die E-Mobilität |

E-Mobilität soll bei der Verkehrswende helfen. Sie macht sich vor allem am Antrieb für das Auto fest. Gleichzeitig gilt die Autoindustrie immer noch als einer der Motoren für die deutsche Wirtschaft. Wie sieht es mit der Realisierbarkeit der E-Mobilität aus? Was geschieht bei den E-Autos auf den Problemfeldern Reichweite, Batterien und Ladestationen? Gibt es Antriebe, die den E-Autos in Zukunft Konkurrenz machen? Hat die E-Mobilität auch im Luftverkehr eine Zukunft?