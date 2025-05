BYD: Chinas E-Autoriese greift Europa an

Preiskampf mit Plan

Dennoch können sich laut ADAC-Umfrage aus dem Herbst 2024 60 Prozent der Deutschen grundsätzlich vorstellen, ein chinesisches Auto zu kaufen. Vor allem wegen des Preises. E-Autos in Deutschland sind bislang einige tausend Euro teurer als vergleichbare Verbrenner , erklärt Autoökonomin Helena Wisbert. "Es mangelt an einem Angebot an preisgünstigen Elektroautos, und da geht BYD jetzt rein", so Wisbert.

Marktanteile sichern, bevor der Wettbewerb sich sortiert

Subvention oder Strategie?

Ein regelmäßig erhobener Vorwurf: Die Autobauer in China profitieren von massiver staatlicher Förderung - zum Nachteil westlicher Wettbewerber. Gezielte Industriepolitik, die westliche Unternehmen aus dem Markt drängt. So sieht es auch die Europäische Union . Sie verhängt Zölle gegen chinesische E-Autos, um den Wettbewerbsvorteil auszugleichen

"Klar ist aber auch, dass diese Unterstützung sehr systematisch stattgefunden hat in einem Feld, in dem die westlichen Spieler nicht stark waren", sagt er. Etwa die Elektromobilität oder der Neubau von Fabriken, die deutsche Hersteller in China bereits gebaut hatten.

Kritikpunkte bleiben

Doch auch BYD hat Schwächen. Vor allem das dünne Werkstattnetz. Aktuell gibt es nur 27 Servicepunkte in Deutschland. Wer eine Reparatur benötigt, muss also teils weite Wege in Kauf nehmen. Immerhin: Sechs Teilelager betreibt BYD bereits in Europa, das verkürzt Wartezeiten. Ein eigenes Produktionswerk in Ungarn ist gerade im Bau.