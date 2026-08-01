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Europäische Union - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur EU

Die Europäische Union

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Die EU hat viele verschiedene Einrichtungen: Ob EU-Parlament oder EU-Kommission, Europäische Zentralbank oder Europäischer Gerichtshof, ihre Entscheidungen beeinflussen unser Leben in Europa. Was sind ihre Aufgaben? Wie funktionieren sie? Welche Entscheidungen werden in Brüssel und Straßburg getroffen? ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten, Videos und Hintergründe zur Europäischen Union in der Übersicht. 

Aktuelle Nachrichten zur EU

  1. Soldaten der spanischen Armee versperren Menschen, die von Marokko in die spanische Exklave Ceuta gelangen wollen, den Zugang zum Strand.

    Europa blickt auf spanische Exklave:Viele Ceuta-Migranten wieder zurück in Marokko

  2. Menschen durchbrechen am Freitag, dem 31. Juli 2026, Stacheldrahtzäune, als sie versuchen, von der nordmarokkanischen Stadt Fnideq in die spanische Enklave Ceuta zu gelangen.

    Nachrichten | heute journal:Ansturm tausender Flüchtlinge in Ceuta

    von Ulrike Rödle
    Video2:20
  3. Migranten ruhen sich in Ceuta vor einem Zentrum aus, das für die vorübergehende Aufnahme von Einwanderern zuständig ist.

    Krise in spanischer Exklave:Warum Migranten kommen und was Anwohner denken

    von Carsten Heckes
    Video3:21
  4. ZDF-Korrespondent Ulf Röller

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Inoffiziell zeigt man auf Marokko"

    Video2:22
  5. Menschen am Strand von Ceuta, die von Marokko in die spanische Enklave kommen.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Spanien: Etwa 60.000 Geflüchtete in Ceuta

    von Anna Warsberg
    Video2:15
  6. Menschen versammeln sich entlang des Zauns nahe dem Ort von Zusammenstößen bei Fnideq an der Grenze zwischen Marokko und Spanien.

    Sánchez spricht von "Angriff":Behörden: Rund 60.000 Migranten erreichen Ceuta

    mit Video1:53
  7. Junge Männer, die aus Spanien zurückgekehrt sind, versammeln sich am Grenzübergang Bab Sebta nahe Fnideq in Marokko.
    FAQ

    Tausende Migranten drängen nach Ceuta:Kann Spanien aus dem Schengen-Raum ausgeschlossen werden?

  8. Migranten kehren nach Marokko zurück, nachdem sie die Grenze zur spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika überquert hatten.
    Interview

    Umgang mit Tausenden Migranten in Ceuta :Knaus: Europäische Union sollte "geschlossen auftreten"

    mit Video19:44
  9. ZDF-Börsenexpertin Stephanie Barrett

    Nachrichten | heute:"Stellt Hersteller vor große Herausforderung"

    Video0:57
  10. Migranten in der spanischen Exklave Ceuta.

    Nachrichten | heute:Ausnahmezustand in spanischer Exklave Ceuta

    von Anna Warsberg
    Video2:15
  11. ZDF-Korrespondent Ulf Röller

    Nachrichten | heute:"Offiziell wird Marokko nicht kritisiert"

    Video1:15
  12. Brüssel-Korrespondent Ulf Röller

    EU reagiert auf Lage in Ceuta:"Migrationsthema ist ein Schicksalsthema"

    Video5:25
  13. Migrationsforscher Gerald Knaus

    Spanische Exklave Ceuta:"Marokko muss mit Spanien kooperieren" 

    Video19:44
  14. Die Platine eines E-Bike-Displays wird mit einer Pinzette repariert

    Neue EU-Richtlinie:Recht auf Reparatur für Elektrogeräte

    Video0:19
  15. Ein Feuerwehrmann ruht sich am 29. Juli 2026 inmitten der Löscharbeiten bei einem Waldbrand nahe Lanton im Südwesten Frankreichs auf dem ausgetrockneten Gras aus.

    Nachrichten | heute in Europa:Europa kämpft gemeinsam gegen die Brände

    von Ulf Röller
    Video2:05
  16. Eine Person tippt auf einem Smartphone.
    FAQ

    Übergangsregelung tritt erneut in Kraft:Das steckt hinter der umstrittenen "Chatkontrolle"

    von Jan Henrich
    mit Video0:23
  17. Filmszene "The Odyssey" mit Matt Damon

    Nachrichten | heute in Europa:„The Odyssey“ lockt Fans ins IMAX nach Prag

    Video0:22
  18. Zwei Hände halten Werkzeuge, auf der Oberfläche dahinter liegen zum Teil auseinander gebaute Smartphones.

    Neue EU-Richtlinie für Reparaturen:Warum Ihre Geräte in Zukunft länger halten könnten

    von Tim Morgenstern 
    mit Video1:37
  19. ZDF-Finanzexpertin Sina Mainitz hält ein Handy in die Kamera

    Neue Regelung ab Ende Juli:Rettung für Handys? Neues Recht auf Reparatur

    Video1:37
  20. Brände in Spanien

    Nachrichten | heute:Waldbrandlage stabilisiert sich zum Teil

    von Thomas Walde
    Video1:34

Die Europawahl 2024 im ZDF

  1. Die Flagge der EU
    Thema

    News, Daten, Analysen:Europawahl 2024 - kompakt im Überblick

Die EU und der Nahost-Konflikt

  1. Palästinenser gehen am 10. März 2024 an Ständen vorbei, die in einer Straße in Rafah im südlichen Gazastreifen aufgebaut sind. Die Muslime bereiten sich inmitten der anhaltenden Kämpfe zwischen Israel und der militanten palästinensischen Gruppe Hamas auf den heiligen Fastenmonat Ramadan vor.
    Interview

    Leyen über Schutz für Gaza :"Israel kommt der Pflicht begrenzt nach"

    Video5:22
  2. Kaja Kallas, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, am 16.06.2026 im Europäischen Parlament in Straßburg, Frankreich.

    Außenbeauftragte der EU:Israel droht Kallas mit Kontaktabbruch

    mit Video0:34
  3. Belgien, Brüssel: Kaja Kallas, EU Außenbeauftragte

    Trotz Ablehnung Deutschlands:EU-Außenbeauftragte macht Druck bei Israel-Sanktionen

    mit Video2:35
  4. Belgien, Brüssel: Gunther Krichbaum, Staatsminister im Auswärtigen Amt, spricht zur Journalisten im Gebäude des European Council (Europäischer Rat).

    Gewalt im Westjordanland:EU will Sanktionen gegen radikale israelische Siedler

    mit Video2:59
  5. Kyriakos Pierrakakis, Präsident der Euro-Gruppe und griechischer Finanzminister (Archivfoto)

    Droht historische Notlage?:Eurogruppen-Chef: Größte Energiekrise wegen Nahostkonflikt

    mit Video0:19
  6. Mauer zwischen Israelis und Palästinensern auf neuer Autobahn
    Thema

    Nachrichten & Hintergründe:Der Nahost-Konflikt

Die EU und der Ukraine-Krieg

  1. großes Auslandsjournal a im Vordergrund, daneben Frau steht mit Handy neben der Ladefläche von einem LKW

    Mensch, Europa - Dokumentation:Leben in Russlands Visier

    von Natalie Steger
    Video44:30
  2. Archiv: Ursula von der Leyen am 13.7.2026 in Brüssel

    Preisdeckel für russisches Öl:Neue EU-Sanktionen gegen Russland beschlossen

  3. Satellitenbild: Rauchgeneratoren auf der Krim-Brücke aufgenommen am 22.6.2026
    Liveblog

    Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

  4. Minister Olexander Mischenko und Ursula von der Leyen in Kiew

    Von-der-Leyen-Besuch in Kiew:Die Ukraine und das Momentum der Stärke

    von Isabelle Schaefers, Kiew
    mit Video0:23
  5. Flaggen der EU-Mitgliedstaaten sowie die Ukraine-Flagge und die EU-Flagge wehen vor dem Europäischen Parlament in Straßburg.
    FAQ

    Ukraine bald Teil der Union?:Was der Beginn der EU-Beitrittsgespräche für Kiew bedeutet

    mit Video1:08
  6. Archiv: Ukrainische Soldaten der 33. mechanisierten Brigade evakuieren ihren Kameraden während einer Übung in der Region Charkiw.

    Kein automatischer Schutzstatus:EU will Flucht für wehrfähige Ukrainer erschweren

    mit Video1:43
  7. Ein Soldat hält sich vor Kriegsgerät die Ohren zu.
    Thema

    Nachrichten und Hintergründe:Krieg in der Ukraine

Die EU und ihre Mitglieder

  1. Soldaten auf Pferden zu Fuß. Politiker im Vordergrund mit großem auslandsjournal Logo

    Mensch, Europa! - Dokumentation:Leben mit neuen Autokraten

    von Britta Hilpert
    Video44:15

Die EU und die Flüchtlingspolitik

  1. Spalten Flüchtlinge die EU?

    Diskussion bei Phoenix:Spalten Flüchtlinge die EU?

    Video44:08
  2. Auf dem Bild ist ein Boot mit geflüchteten Personen auf dem Mittelmeer zu sehen.

    Dokumentation:Sehnsucht Europa

    von Ulf Röller und Julia Rech
    Video45:19
Archiv: Flüchtlinge gehen am 28.10.2015 hinter der deutsch-österreichischen Grenze in Wegscheid (Bayern) zu einer Notunterkunft
Thema

Flüchtlinge

Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die China-Politik der EU

  1. Xi Jinping, Präsident von China. Archivbild
    Thema

    Nachrichten & Hintergründe:China

Xi Jinping
Thema

Xi Jinping

Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die EU und die Energiewende

  1. Fünf Icons mit Fabrikschlot, Blitz, Thermometer vor Deutschland und Weltkarte, und einem Haus über Wellen. Im Hintergrund ein Braunkohlekraftwerk.
    Grafiken

    ZDFheute-KlimaRadar:Daten zum Klimawandel im Überblick

    von Moritz Zajonz
  2. Ein Mann telefoniert, während er durch den Dunst vor der George Washington Bridge sieht.
    Thema

    Nachrichten und Hintergründe:Klimawandel: Ursachen und Folgen

  3. Solaranlagen auf den Dächern von Einfamilienhäusern in Baden-Württemberg
    Thema

    Nachrichten und Hintergründe:Erneuerbare Energien

Die Präsidentin EU-Kommission und der EU-Rat

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen

Thema
Blick zurück aus dem Jahr 2017
Eine kurze Geschichte der EU

Die EZB und Präsidentin Lagarde

  1. Ein Schild mit der Aufschrift "European Central Bank - Eurosystem". Im Hintergrund die Zentrale der EZB.
    Thema

    Nachrichten und Hintergründe:Europäische Zentralbank (EZB)

Der Europäische Gerichtshof: EuGH

  1. Ein goldenes Schild mit der Aufschrift EuGH steht auf einem Mamor-Tisch. Im Hintergrund sieht man einen Richter-Hammer und einige Bücher.
    Thema

    Nachrichten und Hintergründe:Europäischer Gerichtshof (EuGH)