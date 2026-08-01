Europäische Union - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur EU

Die Europäische Union
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Die EU hat viele verschiedene Einrichtungen: Ob EU-Parlament oder EU-Kommission, Europäische Zentralbank oder Europäischer Gerichtshof, ihre Entscheidungen beeinflussen unser Leben in Europa. Was sind ihre Aufgaben? Wie funktionieren sie? Welche Entscheidungen werden in Brüssel und Straßburg getroffen? ZDFheute informiert aktuell: Nachrichten, Videos und Hintergründe zur Europäischen Union in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zur EU
Europa blickt auf spanische Exklave:Viele Ceuta-Migranten wieder zurück in Marokko
Nachrichten | heute journal:Ansturm tausender Flüchtlinge in Ceutavon Ulrike RödleVideo2:20
Krise in spanischer Exklave:Warum Migranten kommen und was Anwohner denkenvon Carsten HeckesVideo3:21
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Inoffiziell zeigt man auf Marokko"Video2:22
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Spanien: Etwa 60.000 Geflüchtete in Ceutavon Anna WarsbergVideo2:15
Sánchez spricht von "Angriff":Behörden: Rund 60.000 Migranten erreichen Ceutamit Video1:53
- FAQ
Tausende Migranten drängen nach Ceuta:Kann Spanien aus dem Schengen-Raum ausgeschlossen werden?
- Interview
Umgang mit Tausenden Migranten in Ceuta :Knaus: Europäische Union sollte "geschlossen auftreten"mit Video19:44
Nachrichten | heute:"Stellt Hersteller vor große Herausforderung"Video0:57
Nachrichten | heute:Ausnahmezustand in spanischer Exklave Ceutavon Anna WarsbergVideo2:15
Nachrichten | heute:"Offiziell wird Marokko nicht kritisiert"Video1:15
EU reagiert auf Lage in Ceuta:"Migrationsthema ist ein Schicksalsthema"Video5:25
Spanische Exklave Ceuta:"Marokko muss mit Spanien kooperieren"Video19:44
Neue EU-Richtlinie:Recht auf Reparatur für ElektrogeräteVideo0:19
Nachrichten | heute in Europa:Europa kämpft gemeinsam gegen die Brändevon Ulf RöllerVideo2:05
- FAQ
Übergangsregelung tritt erneut in Kraft:Das steckt hinter der umstrittenen "Chatkontrolle"von Jan Henrichmit Video0:23
Nachrichten | heute in Europa:„The Odyssey“ lockt Fans ins IMAX nach PragVideo0:22
Neue EU-Richtlinie für Reparaturen:Warum Ihre Geräte in Zukunft länger halten könntenvon Tim Morgensternmit Video1:37
Neue Regelung ab Ende Juli:Rettung für Handys? Neues Recht auf ReparaturVideo1:37
Nachrichten | heute:Waldbrandlage stabilisiert sich zum Teilvon Thomas WaldeVideo1:34
Die Europawahl 2024 im ZDF
- Thema
News, Daten, Analysen:Europawahl 2024 - kompakt im Überblick
Die EU und der Nahost-Konflikt
- Interview
Leyen über Schutz für Gaza :"Israel kommt der Pflicht begrenzt nach"Video5:22
Außenbeauftragte der EU:Israel droht Kallas mit Kontaktabbruchmit Video0:34
Trotz Ablehnung Deutschlands:EU-Außenbeauftragte macht Druck bei Israel-Sanktionenmit Video2:35
Gewalt im Westjordanland:EU will Sanktionen gegen radikale israelische Siedlermit Video2:59
Droht historische Notlage?:Eurogruppen-Chef: Größte Energiekrise wegen Nahostkonfliktmit Video0:19
- Thema
Nachrichten & Hintergründe:Der Nahost-Konflikt
Die EU und der Ukraine-Krieg
Mensch, Europa - Dokumentation:Leben in Russlands Visiervon Natalie StegerVideo44:30
Preisdeckel für russisches Öl:Neue EU-Sanktionen gegen Russland beschlossen
- Liveblog
Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
Von-der-Leyen-Besuch in Kiew:Die Ukraine und das Momentum der Stärkevon Isabelle Schaefers, Kiewmit Video0:23
- FAQ
Ukraine bald Teil der Union?:Was der Beginn der EU-Beitrittsgespräche für Kiew bedeutetmit Video1:08
Kein automatischer Schutzstatus:EU will Flucht für wehrfähige Ukrainer erschwerenmit Video1:43
- Thema
Nachrichten und Hintergründe:Krieg in der Ukraine
Die EU und ihre Mitglieder
Mensch, Europa! - Dokumentation:Leben mit neuen Autokratenvon Britta HilpertVideo44:15
Die EU und die Flüchtlingspolitik
Diskussion bei Phoenix:Spalten Flüchtlinge die EU?Video44:08
Dokumentation:Sehnsucht Europavon Ulf Röller und Julia RechVideo45:19
Die China-Politik der EU
- Thema
Nachrichten & Hintergründe:China
Die EU und die Energiewende
- Grafiken
ZDFheute-KlimaRadar:Daten zum Klimawandel im Überblickvon Moritz Zajonz
- Thema
Nachrichten und Hintergründe:Klimawandel: Ursachen und Folgen
- Thema
Nachrichten und Hintergründe:Erneuerbare Energien
Die Präsidentin EU-Kommission und der EU-Rat
Die EZB und Präsidentin Lagarde
- Thema
Nachrichten und Hintergründe:Europäische Zentralbank (EZB)
Der Europäische Gerichtshof: EuGH
- Thema
Nachrichten und Hintergründe:Europäischer Gerichtshof (EuGH)