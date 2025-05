Klimawandel: Die wichtigsten Daten im ZDFheute-KlimaRadar

Um Deutschlands Stromerzeugung klimaneutral zu machen, muss die Solar- und Windkraft ausgebaut werden. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) übersetzt die Vorgaben der deutschen Klimaschutzziele für 2030 in eine bestimmte Leistung, die in Gigawatt angegeben wird.



Die Daten werden monatlich aktualisiert.



Essenziell für eine Begrenzung der Erderwärmung durch den menschengemachten Klimawandel ist die Umstellung der Energiegewinnung von fossilen Brennstoffen wie Erdöl und Erdgas auf erneuerbare Energien.



Hierbei spielen in Deutschland Sonnenenergie (Photovoltaik) und Windenergie an Land und auf dem Meer die größte Rolle. Das ISE betreibt ein Portal mit Daten der bisher gebauten Energieleistung und Szenarien für den benötigten Ausbau.



Auf diese beiden Datensätze greift ZDFheute zurück, um daraus abzuleiten, wie weit Deutschland beim Ausbau der erneuerbaren Energien ist. Dazu werden die monatlich aktualisierten Stände der installierten Leistung von Wind- und Solarkraft verglichen mit den vom ISE aufgestellten jährlichen Zielen.



Das verwendete Szenario des ISE modelliert, wie Deutschland die Solar- und Windenergie ausbauen müsste, um bis zum Jahr 2030 das Ziel von 65 Prozent weniger Treibhausgas-Emissionen zu erreichen. Dieses Ziel wurde mit dem Klimaschutzgesetz beschlossen.



Die Kernkraft als emissionsarmer Ersatz für Brennstoffe wie Erdöl und Erdgas spielt in Ländern wie Frankreich eine große Rolle, in Deutschland jedoch keine, da die Bundesregierung 2011 den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen hat.



Seit dem 8. Juli 2022 berechnet ZDFheute den Ausbau-Wert anders als zuvor: Die neu installierte Leistung wird auf das aktuelle Jahr heruntergebrochen, um den Fortschritt Deutschlands beim Zubau von neuen Anlagen zu zeigen: Die Leistung aus erneuerbaren Energien, die im laufenden Jahr installiert wurde, wird in Vergleich gesetzt zu den Berechnungen der Expert*innen des Fraunhofer-Instituts, wie viel Leistung im aktuellen Jahr neu installiert werden müsste.

Zuvor wurde angegeben, wie viel Leistung Deutschland insgesamt aus erneuerbaren Energien erzeugen kann, im Vergleich dazu, wie viel insgesamt installierte Leistung aus erneuerbaren Energien nach den Berechnungen des ISE bis zum Jahresende nötig wäre.