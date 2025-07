Klimawandel: Rhein könnte mehr als 4 Grad wärmer werden

Der Rhein könnte sich bis Ende des Jahrhunderts erheblich erwärmen, warnen Forscher. Insbesondere die südlichen Abschnitte wie etwa in Basel in der Schweiz sind betroffen.

"Der Rhein erwärmt sich im Zuge des Klimawandels deutlich", heißt es. Bereits jetzt gebe es Auswirkungen auf Ökologie und Wirtschaft, die sich in Zukunft verstärken würden. Der Anstieg der Wassertemperatur stehe in direktem Zusammenhang mit dem Anstieg der Lufttemperaturen aufgrund des Klimawandels, hieß es in einer Mitteilung.