Mikroplastik-Verschmutzung europäischer Flüsse "alarmierend"

Mikroplastik-Kleinstpartikel in Flüssen sind den Forschern zufolge besonders gefährlich. Quelle: dpa

Sie sind winzig, aber schädlich für Mensch und Umwelt: Mikroplastik-Partikel verschmutzen neuen Untersuchungen zufolge große europäische Flüsse wie den Rhein, die Elbe und die Seine in einem besorgniserregenden Ausmaß.

Wir atmen deutlich mehr Mikroplastik ein als bislang angenommen. Bei Erwachsenen gelangen täglich rund 68.000 der winzigen Plastikpartikel in die Atemwege, zeigt eine neue Studie. 31.07.2025 | 0:26 min

Die Belastung mit Mikroplastik sei "alarmierend", heißt es in 14 Studien der Tara Foundation, die zeitgleich in der Zeitschrift "Environmental Science and Pollution Research" veröffentlicht wurden. Das Mikroplastik gerät unter anderem durch die Nutzung von Plastikflaschen und das Waschen von Kunstfaser-Kleidung in die Gewässer.

Grundlage für die Studien waren Wasserproben aus neun europäischen Flüssen von deren Mündung bis zurück zur ersten großen Stadt am Flussufer. Zu den untersuchten Gewässern gehörten:

die durch Deutschland fließenden Flüsse Elbe und Rhein,

der spanische Fluss Ebro,

die französischen Flüsse Garonne, Loire, Rhône und die durch Paris fließende Seine

sowie die Themse in Großbritannien

und der Tiber in Italien.

Mit einem neuen Plastikabkommen wollen die Vereinten Nationen die globale Plastikflut eindämmen. Das UN-Plastikabkommen wird genauso wichtig angesehen wie das UN-Klimaabkommen. 25.11.2024 | 1:44 min

Expertin: Mikroplastik kleiner als ein Reiskorn

"Die Verschmutzung findet sich in allen europäischen Flüssen", bilanzierte der Forschungsleiter für Ökotoxikologie für Wasserlebewesen des französischen Forschungsinstituts CNRS, Jean-François Ghiglione.

"Mikroplastikteile sind kleiner als ein Reiskorn", erläutert die CNRS-Physikochemikerin Alexendra Ter Halle. Sie sind kleiner als fünf Millimeter, die kleinsten sind mit bloßem Auge nicht erkennbar. In den Wasserkreislauf gelangen sie etwa durch das Waschen von Kleidung aus synthetischen Materialien, durch den Abrieb von Autoreifen auf der Straße, aber auch durch Kosmetik oder die Nutzung von Plastikgranulat durch die Industrie.

Mikroplastik-Belastung niedriger als in anderen Flüssen der Welt

Insgesamt beträgt die Mikroplastik-Belastung in den neun untersuchten Flüssen laut den Messungen durchschnittlich drei Partikel pro Kubikmeter Wasser. Damit ist die Mikroplastik-Belastung in diesen Flüssen weitaus niedriger als in den zehn am stärksten verschmutzten Flüssen der Welt wie Mekong, Nil und Ganges. Dort liegt die Verschmutzung bei 40 Mikroplastik-Partikeln pro Kubikmeter.

Wenn aber die Durchflussmengen berücksichtigt würden, werde das Ausmaß der jeweiligen Verschmutzung deutlich, hob Ghiglione hervor. So gebe es "in Valence in der Rhône eine Durchflussmenge von 1.000 Kubikmetern pro Sekunde" und dies bedeute "3.000 Plastikpartikel pro Sekunde". In der Seine seien es immerhin 900 Partikel pro Sekunde.

Verhandlung über UN-Abkommen bisher nicht erfolgreich

Die Wissenschaftler stießen bei ihren Untersuchungen zudem auf ein "überraschendes" Ergebnis: Größer als die Masse an sichtbaren Mikroplastik-Partikeln sei die Masse der Kleinstpartikel. Insbesondere diese mikroskopisch kleinen Partikel seien aber besonders gefährlich: Denn während die größeren Plastikpartikel an der Oberfläche schwömmen, verteilten sich die winzigen Partikel über alle Wasserschichten des Flusses und würden von vielen Tieren und Organismen aufgenommen.

Plastikverschmutzung ist ein immer drängenderes Problem. Verhandlungen über ein erstes UN-Abkommen zur Reduzierung von Plastikmüll waren bislang nicht erfolgreich. In Brüssel laufen derzeit Verhandlungen für ein EU-Gesetz, das Unternehmen strengere Regeln für den Umgang mit Mikroplastik vorschreiben soll.