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Biodiversität - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biodiversität

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Biodiversität, auch biologische Vielfalt genannt, beschreibt die Vielfalt des Lebens. Sie umfasst drei Ebenen: die Vielfalt der Ökosysteme, die Artenvielfalt und die genetische Vielfalt innerhalb der Arten. Dazu gehören Tiere, Pflanzen, Insekten und andere Lebewesen sowie ihre Lebensräume. Diese biologische Vielfalt ist in Gefahr. Das Artensterben hat weitreichende Folgen. Laut Bundesumweltministerium sind in Deutschland vor allem der Verlust natürlicher Lebensräume, die Übernutzung und Verschmutzung von Ökosystemen, der Klimawandel sowie gebietsfremde Arten dafür verantwortlich. Bei ZDFheute finden Sie aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Biodiversität.

Aktuelle Nachrichten zur Biodiversität

  1. Ein Reh sucht in dem verbrannten Gebiet nach Nahrung.
    FAQ

    Das Kunming-Montreal-Abkommen:Wie die Welt die Natur schützen will

    von Caelan Novo Fernandez
    mit Video1:36
  2. Neben einem kleinen Vogel liegt eine Zigarette auf dem Boden.

    Lebensgrundlage Biodiversität:Artenvielfalt: Warum sie für Menschen zählt

    Video1:36
  3. Die Sonne scheint am Morgen über einem Naturschutzgebiet bei Rottweil.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Mehr Schutzgebiete in Deutschland

    von Mark Hugo
    Video1:38
  4. Eine Person recht buntes Herbstlaub im Garten zusammen.

    Fünf Tipps zur Verwendung von Schnittgut:Totholz im Garten: So entstehen Lebensräume für Wildtiere

    von Christian Ehrlich
    mit Video4:33
  5. Ein Korb mit Steinpilzen und Maronen-Röhrlingen steht auf dem Waldboden.

    Die Kunst des Pilzesammelns:Wo man essbare Pilze findet und wie man sie erkennt

    von Burkart Jope
    mit Video3:04
  6. Symbolbild: Leistenkrokodil im Wasser

    Naturschutzorganisation WWF:Globaler Tierbestand nimmt weiter dramatisch ab

    mit Video0:25
  7. Thunfische liegen in einem Korb.

    Milliardengeschäft mit Folgen:Wie illegale Fischerei Meere und Fischer bedroht

    von Christoph Warneck
    mit Video43:47
  8. Portrait eines prähistorischen Säugetiers, links Funkenflug

    Therapsiden - Vorfahren des Menschen:Wie die ersten Säugetiere die Dinosaurier überlebten

    von Andreas Singler
    mit Video45:03
  9. Ein Elefant überquert eine Straße in Simbabwe.

    Rangerinnen in Simbabwe:"Die Mutigen": Frauen retten Afrikas Wildtiere

    Verena Garrett, Zambezi-Tal
    mit Video5:02
  10. Eine Fledermaus wird in zwei Händen gehalten. Die eine hält ihren Flügel, die andere ihren Körper.

    Fledermäusen helfen:So schützen Sie die Fledermaus im Garten und am Haus

    von Christian Ehrlich
    mit Video4:34
  11. Muscheln in sandigen Kinderhänden

    Urlaubsmitbringsel aus der Natur:Muscheln, Steine oder Sand: Diese Souvenirs sind verboten

    von Josua Schwarz
    mit Video0:38
  12. Ein Fischschwarm aus atlantischem Lachs im Meer.

    Fischmehl: Futterbasis für Aquakulturen:Warum in einem Lachs mehr als ein Fisch steckt

    von Sebastian Köhler
    mit Video43:35
  13. Hauhechel-Bläuling

    Nachrichten | heute in Europa:Türkei: Naturschauspiel auf der Wiese

    von Stephanie Fischer-Bothof
    Video0:20
  14. Eine Kohlmeise sitzt am Rand einer Wasserschale.

    Wasserstellen im Garten:So helfen Sie Vögeln, Insekten, Igel und Co. bei Hitze

    von Christian Ehrlich
    mit Video7:34
  15. Landungsstrand Omaha Beach in der Normandie
    Bilderserie

    UNESCO-Weltkulturerbe und Naturerbe:Von Olymp bis Wattenmeer: Diese Orte sind neues Welterbe

    von Corinna Wirth
  16. Rheinland-Pfalz, St. Goarshausen: Touristen entspannen sich auf einer Sandbank im Rhein nahe der Loreley, während ein Frachtschiff vorbeifährt.

    Deutschlands Flüsse im Hitzestress:Wie steigende Temperaturen Rhein, Mosel und Elbe verändern

    von Corinna Wirth
    mit Video1:36
  17. Colobus Congoensis
    Bilderserie

    "Colobus congoensis":Scheu, maskiert, bedroht - neue Affenart im Kongo entdeckt

  18. Mit ihren zwei Küken sitzt ein Paar Weißstörche auf ihrem Nest im hessischen Ried. Dabei sucht der Nachwuchs im Schatten der Altvögel Schutz vor der heißen Sonne.

    Reality-TV aus dem Vogelnest:Nestcams: Was hinter dem Hype um den Storch steckt

    von Julian Prahl
    mit Video43:15
  19. Eine Tüpfelhyäne und ihr Junges laufen durch die Savanne.

    Studie räumt mit schlechtem Image auf:Warum Hyänen weder böse noch hinterlistig sind

    mit Video0:32
  20. Fossas als neue Tierart im Zoopark Erfurt

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Rote Liste: Fast jede dritte Art bedroht

    von Winnie Heescher
    Video1:33
  21. Ein Wüstenregenfrosch sitzt im Sand.

    Warum die IUCN vor Artensterben warnt:Internet-Star in Gefahr: Wüstenregenfrosch auf Roter Liste

    von Winnie Heescher
    mit Video0:38
  22. Ein Wüstenregenfrosch sitzt im Sand.

    Fast 50.000 gefährdete Arten:Internet-Star in Gefahr: Wüstenregenfrosch jetzt gefährdete Art

    Video0:38
  23. Eine Hummel auf einer Distelblüte

    Mit Blumen für Artenschutz sorgen:So wird der Garten zu einem Lebensraum für Hummeln

    von Christian Ehrlich
    mit Video7:52
  24. Mehrere Mücken sind auf dem Arm einer Frau zu sehen.
    FAQ

    Krankheiten zwischen Tier und Mensch:Was sind Zoonosen und warum steigt das Risiko für sie?

    von Lena Steinsträter
    mit Video6:06

Artensterben

  1. Symbolbild: Leistenkrokodil im Wasser

    Naturschutzorganisation WWF:Globaler Tierbestand nimmt weiter dramatisch ab

    mit Video0:25
  2. Collage; rechts ein Nashorn dessen Horn abgetrennt wurde, links ein Mann in Ranger-Uniform, der ein Nashorn-Horn in der Hand hält.

    ZDFinfo-Doku:Wildlife Crime - Milliardengeschäft Tierhandel

  3. Thunfische liegen in einem Korb.

    Milliardengeschäft mit Folgen:Wie illegale Fischerei Meere und Fischer bedroht

    von Christoph Warneck
    mit Video43:47
  4. "planet e.: Blutige Flossen- das brutale Sterben der Haie": Ein Taucher schwimmt unter Wasser neben einem Blauhai.

    Doku | planet e.:Blutige Flossen - das stille Sterben der Haie

    Video28:52
  5. Kaiserpinguine springen von einer Eiskante ins Meer.

    Größte Pinguin-Art der Welt:Rote Liste: Warum der Kaiserpinguin nun stark gefährdet ist

    von Mark Hugo
    mit Video2:37
  6. Geparde auf Fels

    Doku | Terra X:Die Letzten ihrer Art

    Video43:34
  7. Mai Thi Nguyen-Kim mit Traktor und Falter (Kollage)

    MaiThink X:Wie unsere Ernährung die Natur zerstört

    Video28:36

Artensterben

Können wir das Artensterben noch aufhalten? - 42 - Die Antwort auf fast alles

Können wir das Artensterben noch aufhalten?

Artenschutz

  1. Nashorn in Afrika

    plan b:Mission Artenschutz

    von Jochen Klöck
    Video29:48
  2. Eine leuchtende Mikado-Rippenqualle in der Tiefsee.

    UN-Hochseeabkommen tritt in Kraft:"Ein historischer Tag für die Weltmeere"

    von Elisa Miebach
    mit Video1:29
  3. Regen fällt auf das Königsmoor im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

    Comeback der Moore?:Natürlicher Klimaschützer für Jahrtausende

    Claas Thomsen, Kiel
    mit Video3:49
  4. Ein Luchs rennt über eine Wiese.
    Interview

    Auswilderung von Wisent, Luchs, Zebrahai:Warum die Rückkehr von Wildtieren so kompliziert ist

    mit Video2:10
  5. Zwei Wölfe im Wald blicken in Richtung Kamera, einer stehend, der andere liegend.

    Raubtier kann Artenvielfalt sichern:Wie der Wolf Wald und Bäume schützen kann

    von Birgit Hermes
    mit Video7:49
  6. Ein Elefant überquert eine Straße in Simbabwe.

    Rangerinnen in Simbabwe:"Die Mutigen": Frauen retten Afrikas Wildtiere

    Verena Garrett, Zambezi-Tal
    mit Video5:02
  7. Ein abgemagerter Tiger steht in einem Raum mit Betonwänden.

    Dunkle Geschäfte in Asien:Mit Werbung gegen illegale Posts der Tiger-Mafia

    von Rebecca Ricker
    mit Video43:48
  8. Gorilla versteckt im Regenwald

    Nachhaltige Holzernte:Regenwald gleichzeitig schützen und nutzen

    Video27:44

Terra X: Asien - vielfältige Lebensräume

Malaienbär in Box

Hilfe für bedrohte Arten

Naturparadiese

Hannah Emde klettert in Baumgipfel in Borneo

Faszination Erde

Dokus
Blaues Wunder Pazifik
Paradies und Hölle
Faszination Wasser
Geheimnisvolle Ostsee
Kielings wilde Welt
Uralte Paradiese

Biodiversität - Videos zum Thema

Artenvielfalt im eigenen Garten

  1. Mann mit Harke im Garten

    Doku | planet e.:Artenvielfalt und ich

    Video28:46
  2. Ein kleiner, runder Miniteich mit Wasserpflanzen steht auf einer Terasse in einem Garten und ist von Gartenpflanzen umgeben.

    Kleine Biotope im Garten:Miniteiche als Lebensraum für Insekten & Co.

    von Christian Ehrlich
    mit Video7:44
  3. Eine Person recht buntes Herbstlaub im Garten zusammen.

    Fünf Tipps zur Verwendung von Schnittgut:Totholz im Garten: So entstehen Lebensräume für Wildtiere

    von Christian Ehrlich
    mit Video4:33
  4. Eine Hummel auf einer Distelblüte

    Mit Blumen für Artenschutz sorgen:So wird der Garten zu einem Lebensraum für Hummeln

    von Christian Ehrlich
    mit Video7:52
  5. Junge Rauchschwalben im Nest

    Schutz für heimische Vögel:Warum Schwalben in Not sind - und wie man ihnen helfen kann

    von Christian Ehrlich
    mit Video7:27
  6. Eine Fledermaus wird in zwei Händen gehalten. Die eine hält ihren Flügel, die andere ihren Körper.

    Fledermäusen helfen:So schützen Sie die Fledermaus im Garten und am Haus

    von Christian Ehrlich
    mit Video4:34
  7. Ein Haussperling ( Passer domesticus ), auch Spatz oder Hausspatz genannt, sitzt auf einem Ast.

    Bau von Nistplätzen:Warum heimische Vögel in Wohnungsnot geraten

    von Christine Elsner
    mit Video6:42
Bienen sammeln Nektar und bestäuben Blüten

Insekten

Ein Mann telefoniert, während er durch den Dunst vor der George Washington Bridge sieht.
Thema

Klimawandel: Ursachen und Folgen

Aktuelle Nachrichten und Hintergründe