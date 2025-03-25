Biodiversität - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biodiversität, auch biologische Vielfalt genannt, beschreibt die Vielfalt des Lebens. Sie umfasst drei Ebenen: die Vielfalt der Ökosysteme, die Artenvielfalt und die genetische Vielfalt innerhalb der Arten. Dazu gehören Tiere, Pflanzen
, Insekten
und andere Lebewesen sowie ihre Lebensräume. Diese biologische Vielfalt ist in Gefahr. Das Artensterben hat weitreichende Folgen. Laut Bundesumweltministerium sind in Deutschland
vor allem der Verlust natürlicher Lebensräume, die Übernutzung und Verschmutzung von Ökosystemen, der Klimawandel
sowie gebietsfremde Arten dafür verantwortlich. Bei ZDFheute finden Sie aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Biodiversität.