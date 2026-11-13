Für die Fischer auf den Barren Isles vor Madagaskar ist das Meer Leben und Arbeitsplatz. Doch Korallenriffe bleichen aus, Fischbestände schwinden. Aber es gibt auch Hoffnung.

Vor der Küste Madagaskars gibt es eine letzte Gruppe von Seenomaden, die am und mit dem Meer in nicht festen Siedlungen leben. Doch ihre Lebensgrundlage ist durch den Klimawandel bedroht. 11.11.2026 | 6:10 min

Glasklares Wasser. Jeden Morgen fährt Ziza Radera mit seinem Kanu aufs Meer hinaus. Was er verdient, hängt davon ab, was er fängt. Heute ist er zuversichtlich. Das Wetter ist mild, die Chancen stehen gut.

Stundenlang ist der Fischer im warmen Wasser des Indischen Ozeans unterwegs. Er taucht nach Fischen, Seegurken und Oktopussen, manchmal bis zu fünf Meter tief. Mit Speer und Harpune, wie schon seine Vorfahren. "Fischen ist das Einzige, was ich kann: vom Meer leben. Ich weiß nicht, wie man an Land arbeitet. Ich weiß nicht, wie man eine Schaufel hält. Meine Schaufel ist hier auf dem Meer. Mein Leben ist auf dem Meer", sagt Radera.

Die Inseln sind Heimat von Nomaden

Die Barren Isles liegen rund 40 Kilometer vor der Westküste Madagaskars. Der Archipel aus Inseln und Sandbänken gehört zu einem rund 4.300 Quadratkilometer großen Meeresschutzgebiet.

Für die Vezo, eine traditionell vom Fischfang lebende Bevölkerungsgruppe im Südwesten Madagaskars, sind die Inseln eine Heimat auf Zeit. Viele Familien ziehen während der Trockenzeit aus dem Süden hierher, wenn die Fanggründe in ihrer Heimat weniger hergeben. Vor Beginn der Regenzeit kehren sie zurück.

Die Vezo - Madagaskars fischende Nomaden Die Vezo sind eine Bevölkerungsgruppe im Südwesten Madagaskars. Ihr Leben ist untrennbar mit dem Indischen Ozean verbunden. Sie identifizieren sich weniger über eine gemeinsame Abstammung, sondern über ihre Meeresverbundenheit und ihre Fähigkeiten als Fischer.



Sie nutzen handgefertigte Auslegerboote, mit denen sie oft saisonal auf Fischfang-Wanderung gehen. Sie fischen mit Netzen, Angeln oder Speeren. Durch Überfischung, kommerzielle Fischerei und den Klimawandel (steigende Wassertemperaturen, Korallenbleiche) schwinden die Fischbestände in Ufernähe, weshalb die Vezo gezwungen sind, immer weiter auf das offene Meer hinauszufahren.

Auf der kleinen Insel Nosy Mangily leben zwischen 80 und 100 nomadische Fischer. Ziza Radera ist vor Monaten mit seiner Frau und seinen drei Töchtern aus Tsifota an der Westküste Madagaskars gekommen, hunderte Kilometer entfernt.

Vier Wochen waren sie mit dem Kanu unterwegs. Seine Frau Angeline Laurence erinnert sich: "Die Reise war unglaublich anstrengend. Die Mädchen mussten sich im Kanu übergeben. Ich hielt sie fest, irgendwann haben sie geschlafen. Wir konnten nichts anderes machen. Kein Dorf weit und breit - wir waren die ganze Zeit auf dem Meer."

Die Mühe hat sich gelohnt, sagt sie. Hier gebe es mehr Fisch und Oktopus als an ihrem früheren Wohnort. Dort sei es manchmal schwierig gewesen, überhaupt ein Kilogramm Oktopus zu fangen.

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Wenn die Fische ausbleiben

Doch auch auf den Barren Isles wird das Meer immer weniger berechenbar. Tandregna Mory ist hier geboren. Als Präsident der lokalen Fischereivereinigung vertritt er die Interessen von mehr als 4.000 Vezo. Früher habe es oft nur eine halbe Stunde gedauert, bis sein Boot voll gewesen sei. Heute müssten die Fischer deutlich weiter hinausfahren. Das Riff sei einst reich an Leben gewesen, sagt er.

Es gibt Veränderungen, die auf eine Katastrophe hindeuten. „ Tandregna Mory, Präsident Fischereivereinigung Barren Isles

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Schäden durch Wind und Wellen

Die Ursachen sind vielfältig. Madagaskar wird regelmäßig von Zyklonen getroffen. Gewaltige Wellen und starke Winde beschädigen die Korallenriffe. Hinzu kommen steigende Meerestemperaturen und der zunehmende Fischereidruck. Werden Korallenriffe geschädigt, verlieren viele Fischarten wichtige Rückzugs- und Laichgebiete. Und die Vezo ihre Lebensgrundlage.

Guy Célestin Rakotovao, Umweltexperte der madagassischen Organisation Mihari, beobachtet die Entwicklung seit den 2000er-Jahren.

Die Folgen des Temperaturanstiegs sind bereits sichtbar: Die Korallen bleichen aus, die Fische verlassen ihre Lebensräume. „ Guy Célestin Rakotovao, Umweltexperte

Wenn die Wassertemperaturen weiter stiegen, drohe langfristig der Verlust des gesamten marinen Ökosystems - und damit auch der Lebensgrundlage der Menschen, die vom Meer abhängig sind.

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Doch Rakotovao sieht auch, dass sich etwas bewegt: Seit den 2000er-Jahren setzen sich lokale Gemeinschaften der Wanderfischer verstärkt für den Schutz der Riffe ein. Ohne diese Bemühungen wäre nach seiner Einschätzung bereits ein noch größerer Teil der Riffe verloren gegangen.

Was passiert, wenn die Küste verschwindet

Die Korallenriffe sind nicht nur Lebensraum für zahlreiche Meeresbewohner. Sie bremsen auch die Wellen und schützen die Küsten der einzigartigen Inseln vor der Brandung. Wo sie geschädigt sind, ist die Küste stärker der Kraft des Meeres ausgesetzt.

Auf der kleinen Insel Nosy Ndrano ist der Strand von toten Korallen übersät. Große Teile der Küste sind bereits abgetragen. Faly Alain Randrato von der international tätigen Umweltorganisation Blue Ventures beobachtet die Entwicklung mit Sorge. Die Inseln würden schrumpfen, sagt er. Für die Bewohner stelle sich damit irgendwann die Frage, ob sie dort überhaupt noch leben könnten.

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Seenomaden organisieren Schutz der Gewässer

Die Fischer wollen gegensteuern. Gemeinsam mit Blue Ventures organisieren sie den Schutz ihrer Gewässer. Bestimmte Gebiete werden zeitweise für den Fischfang geschlossen, damit sich die Bestände erholen können. Dazu kommen Schulungen und Versuche, alternative Einkommensquellen zu schaffen. Enten und Hühner helfen den Familien, wenn sie wegen des Wetters nicht aufs Meer können.

Dass solche Maßnahmen Wirkung zeigen können, zeigen Erfahrungen mit zeitweisen Fangverboten für Oktopusse. Die erste gemeinschaftlich organisierte Schließung auf den Barren Isles gab es 2018. In den folgenden zwei Jahren vervierfachte sich die Fläche der geschlossenen Gebiete. Das Gesamtgewicht der Fänge stieg auf das Zehnfache, berichtet Blue Ventures.

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Abhängigkeit vom Meer bleibt

Was bedeutet das für die nächste Generation? Auf Nosy Mangily gibt es keine Schule und kaum Infrastruktur. "Einige Kinder haben keine Geburtsurkunde und sind nicht geimpft. Wir bemühen uns, die zuständigen Ministerien einzubeziehen. Ohne Schulbildung werden wahrscheinlich auch diese Kinder vom Meer abhängig sein", sagt Faly Alain Randrato.

Ziza Radera hatte an diesem Tag Glück. Vor allem Oktopusse hat er gefangen. Ein Kilogramm bringt umgerechnet etwa zwei Euro. Bis zu zehn Kilogramm schafft er manchmal an einem Morgen. Heute reicht der Fang für das Essen und ein wenig Geld zum Zurücklegen.

Im November wird er mit seiner Familie zurück aufs Festland fahren, bevor die Regenzeit und die Stürme beginnen. Für Radera und seine Familie gehört das Weiterziehen zum Leben. Sie richten sich nach dem Meer. Doch ob das auch in Zukunft genug für sie bereithält, ist ungewiss.

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