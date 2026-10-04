Milliardengeschäft mit Folgen:Wie illegale Fischerei Meere und Fischer bedroht
von Christoph Warneck
Fisch ist weltweit beliebt und ein lukratives Geschäft. Aber wo viel Geld im Spiel ist, werden auch Regeln gebrochen. Illegal gefangener Fisch könnte auf unseren Tellern landen.
Für Milliarden Menschen weltweit ist Fisch eine der wichtigsten Quellen für tierisches Protein. Rund 80 Millionen Tonnen Fisch und Meerestiere werden jedes Jahr aus den Ozeanen gefangen. Allein jeder Deutsche hat 2023 im Schnitt rund 12,5 Kilogramm Fisch gegessen.
Wie Fischerei reguliert wird
Offizielle Fangquoten sollen die Bestände weltweit schützen und nachhaltige Fischerei gewährleisten. Aber die tatsächliche Anzahl der gefangenen Fische könnte deutlich höher liegen als die offiziellen Quoten, davor warnt die Welternährungsorganisation FAO. Laut ihrer Schätzung könnten jährlich bis zu 26 Millionen Tonnen entgegen geltender Regeln gefangen werden.
Wie funktioniert illegale Fischerei?
Die sogenannte IUU-Fischerei - also illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei - umfasst Fangaktivitäten, die gegen geltende internationale Regelungen verstoßen oder außerhalb bestehender Kontrollsysteme stattfinden. Dazu zählt das Überschreiten von Fangquoten, das Fischen innerhalb geschützter Meereszonen, das Umladen von Fisch auf See, um Hafenkontrollen zu umgehen, oder das Fälschen von Dokumenten.
Verschleiert werden diese Aktivitäten häufig, indem die Fischerei-Schiffe das Signal ihres automatischen Identifikationssystems (AIS) an Bord ausschalten.
Studie: Deaktivierte Identifikationssysteme könnten Fischerei verschleiern
Eine Studie von Forschenden der University of California Santa Cruz und der Organisation Global Fishing Watch hat gezeigt, dass solche dunklen Phasen systematisch in Regionen auftreten, in denen IUU-Fischerei ein bekanntes Problem darstellt.
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass durch das Deaktivieren der AIS-Transponder bis zu sechs Prozent der untersuchten Fischereiaktivitäten verschleiert wurden.
Fischereiprodukte nur schwer zurückverfolgbar
Die Rückverfolgbarkeit illegal gefangener Meerestiere ist schwer. Denn zwischen Fang und Verkauf können Tausende Kilometer liegen und zahlreiche Stationen einer globalen Lieferkette.
Selbstverpflichtungen der Lebensmittelhändler, aber auch gesetzliche Regelungen wie die IUU-Verordnung der Europäischen Union sollen verhindern, dass Fischereierzeugnisse aus IUU-Fischerei auf den EU-Markt gelangen.
Für Callum Roberts, Meeresbiologe an der Universität Exeter, Cornwall, bieten solche Kontrollsysteme aber keine vollständige Sicherheit: "Es wird Fisch an Land gebracht, der die Quoten übersteigt, aber dann in den Statistiken - beispielsweise durch korrupte Beamte - als legal ausgewiesen wird."
Dieser Fisch gelange irgendwann auch auf Märkte in Europa. Hier werde er dann als legal gefangen weiterverkauft. Für die Verbraucher sei das, so Roberts, nicht zu erkennen.
IUU-Fischerei: Artenvielfalt in Gefahr
Die Auswirkungen sind dramatisch. Nach Einschätzung der Welternährungsorganisation der UN ist die IUU-Fischerei eine der großen globalen Bedrohungen für die biologische Vielfalt der Meere. Denn werden mehr Tiere gefischt als in den Fangquoten festgelegt, kann das die Bestände langfristig gefährden.
Illegale Fischerei gefährdet Lebensgrundlagen legaler Fischer
Durch illegale Fischerei wird den Meeren jedes Jahr geschätzt Fisch im Wert von bis zu 23 Milliarden US-Dollar entnommen. Das entspricht etwa einem Fünftel des Werts aller legal verkauften Fische.
Die Leidtragenden sind legal agierende Fischer, sie fangen weniger und erleiden dadurch Verluste. Das betrifft insbesondere Kleinfischer in lokalen Küstengemeinschaften, deren Lebensgrundlage in Gefahr gerät.
Fischmehl: Futterbasis für Aquakulturen:Warum in einem Lachs mehr als ein Fisch steckt
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