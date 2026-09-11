Heizen mit Energie von Fluss und Erde:Mannheim, Leipzig und Saerbeck zeigen, wie Wärmewende geht
von Lisa Kuner
Die Wärmewende endet nicht im eigenen Heizungskeller. Städte und Gemeinden entwickeln unterschiedliche Lösungen fürs Heizen. Drei Beispiele zeigen, was möglich ist.
Heizen ist in Deutschland aktuell ein echter Klimakiller: Mehr als drei Viertel der Wärmeversorgung in Deutschland kommen aus fossilem Heizöl oder Gas.
Das zu ändern, ist nicht einfach. Das zeigt auch die aufgeheizte Diskussion um das sogenannte Heizungsgesetz, welches im Juli zum Gebäudemodernisierungsgesetz reformiert wurde.
Wärmewende in Deutschland
Wärmewende als Hebel für Energiewende
Gleichzeitig gilt für Robert Brückmann, Leiter des Kompetenzzentrums Kommunale Wärmewende: "Die Wärmewende ist der größte Hebel der Energiewende." Dadurch könnte man besonders viele Emissionen sparen.
Die Wärmewende findet nicht nur im privaten Heizungskeller statt. Oft sind Lösungen für Nachbarschaften, Viertel oder ganze Gemeinden sinnvoll.
Riesige Flusswärmepumpen sollen Mannheim warm machen
In Mannheim soll die weltweit größte Flusswärmepumpe nach Auskunft des Energieversorgers MVV ab 2028 rund 40.000 Haushalte mit Wärme versorgen. Die Idee dahinter: Die Anlage entzieht dem Rhein Wärme und hebt sie mithilfe von Strom auf ein Temperaturniveau, das als Fernwärme nutzbar ist. Das funktioniert eingeschränkt auch bei kalten Temperaturen im Winter.
Langfristig soll die Flusswärme rund 30 Prozent der Menschen in der Region mit Wärme versorgen. Laut den Mannheimer Stadtwerken funktionieren die Flusswärmepumpen auch bei Niedrigwasser. Ein Nachteil sind die hohen Investitionskosten: Große Anlagen kosten mehr als 100 Millionen Euro.
Solarthermie und Fernwärme: Mehrteilige Wärmewende in Leipzig
Am Westrand von Leipzig ist seit Juni Deutschlands größte Solarthermieanlage - also eine Solaranlage für Wärmeerzeugung - in Betrieb. Klimaneutral und ohne laufende Brennstoffkosten werden so tausende Haushalte mit Fernwärme und Warmwasser versorgt.
Ein Problem dabei: Im Winter, wenn besonders viel Wärme gebraucht wird, scheint die Sonne weniger. Deshalb liefert die Anlage auch ganzjährig nur rund zwei Prozent des Wärmebedarfs von Leipzig. "Das ist nur ein Baustein", sagt Leipzigs Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal von den Linken.
Leipzig will außerdem Abwärme aus der Industrie und Abwasser nutzen und die ins Fernwärmenetz einspeisen. Gleichzeitig sollen Gebäudesanierungen den Wärmebedarf senken.
Bioenergie in Saerbeck im Münsterland
In Saerbeck im Münsterland sollen bis zu 450 Gebäude an ein kommunales Wärmenetz angeschlossen werden, das von einer bereits vorhandenen Biogasanlage versorgt wird. Biogasanlagen sind im Betrieb nahezu CO2-neutral, da bei ihrer Verbrennung nur so viel freigesetzt wird, wie die Pflanzen vorher aus der Atmosphäre gebunden haben.
"In unsere Neubaugebiete verlegen wir aktuell Kaltwärmenetze", fügt der parteilose Bürgermeister Tobias Lehberg hinzu. Kaltwärmenetze können Gebäude sowohl kühlen als auch heizen und werden mit Geothermie, die Wärme aus dem Boden entnimmt, betrieben.
Abgelegenere Häuser, die nicht an Wärmenetze angeschlossen werden können, will die Gemeinde mit Beratung unterstützen: "Damit sich auch mehrere Haushalte zusammentun und passende Lösungen entwickeln können", so Lehberg.
Kommunen brauchen individuelle Lösungen für Wärmeplanung
Wie Städte und Gemeinden die Wärmewende gestalten können, hängt von den lokalen Gegebenheiten und Wärmequellen ab, etwa aus Industrie oder Flüssen.
Ob Heizen damit in Zukunft teurer oder günstiger wird, lässt sich nicht zuverlässig voraussagen. "Aber die Preisentwicklung wird viel planbarer", erklärt Robert Brückmann vom Kompetenzzentrum kommunale Wärmewende. Zudem werde man unabhängiger von Entwicklungen auf dem Weltmarkt.
Fehlende Finanzierung erschwert Wärmewende
Die größte Herausforderung sei aus Sicht des Leipziger Umweltbürgermeisters Rosenthal das Geld. Viele Kommunen hätten sehr knappe Haushalte, allein für Leipzig brauche es aus seiner Sicht für die Wärmewende Investitionen in Milliardenhöhe.
Vorhandene Fördertöpfe würden manchmal nicht genutzt werden, weil Kommunen den Eigenanteil nicht aufbringen könnten. Rosenthal wünscht sich deshalb, dass Klimaanpassung zur kommunalen Pflichtaufgabe wird. Dann müsste die Ebene mehr Geld geben, die die Pflichtaufgabe anordnet. Also das Land oder der Bund.
Weil auch die Gemeinde Saerbeck die Investitionen nicht nur aus öffentlichen Geldern stemmen kann, soll dort eine Wärmeenergiegenossenschaft gegründet werden. Die soll zum einen private Investitionen bringen und zum anderen Bürgerinnen und Bürger direkt mit einbeziehen.
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