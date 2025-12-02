Landtagswahl in Mecklenburg Vorpommern
|
Am 20. September 2026 wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. SPD und Linke regieren, liegen laut aktuellen Umfragen aber hinter der AfD. Hintergründe, aktuelle Zahlen, Einordnungen und Analysen zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im Überblick.
Aktuelle Nachrichten zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern
Vor Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern:Wo die AfD 2026 die absolute Mehrheit holen willvon Bernd Mosebachmit Video3:48
Wahl in Mecklenburg-Vorpommern:Schwesig: "SPD geschlossen wie noch nie"Video4:25
Nachrichten | drehscheibe:Wahl: Das bewegt Mecklenburg-VorpommernVideo16:19
Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten:Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021Video2:21
Vor der Wahlampf in Mecklenburg-Vorpommern
Vor der Wahl:Stimmungsbild in Mecklenburg-Vorpommernvon Bernd MosebachVideo3:48
BTW 2025: Ergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern
Rückblick: Wahl 2021 in Mecklenburg-Vorpommern
Rückblick: Zahlen und Analysen zur Wahl 2021
Landtagswahlen 2026
