Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern: Alle Nachrichten zur Wahl

Landtagswahl in Mecklenburg Vorpommern

Am 20. September 2026 wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. SPD und Linke regieren, liegen laut aktuellen Umfragen aber hinter der AfD. Hintergründe, aktuelle Zahlen, Einordnungen und Analysen zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern

    Vor Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern:Wo die AfD 2026 die absolute Mehrheit holen will

    von Bernd Mosebach
    Wahl in Mecklenburg-Vorpommern:Schwesig: "SPD geschlossen wie noch nie"

    Nachrichten | drehscheibe:Wahl: Das bewegt Mecklenburg-Vorpommern

    Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten:Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021

Vor der Wahlampf in Mecklenburg-Vorpommern

    Vor der Wahl:Stimmungsbild in Mecklenburg-Vorpommern

    von Bernd Mosebach
BTW 2025: Ergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern

Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern
Wie die AfD die SPD überholte

Rückblick: Wahl 2021 in Mecklenburg-Vorpommern

Wahl 2021: Wahlkreise Mecklenburg-Vorpommern

Ergebnisse der Landtagswahl Meckl.-Vorpommern

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern
Schwesig: "SPD geschlossen wie noch nie"

Rückblick: Zahlen und Analysen zur Wahl 2021

Vorl. Amtl. Ergebnis
Gewinne und Verluste
Sitzverteilung
Mögliche Koalitionen
Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern seit 1990
Wahlbeteiligung
Wen hätten Sie am liebsten als Ministerpräsidenten/in?
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig macht ihre Sache eher ...
Bewertung der Parteien in Mecklenburg-Vorpommern
Eine Koalition aus ... finden:
Die wichtigsten Probleme
Parteikompetenzen im Bereich ...
Parteikompetenzen im Bereich ...
Wie ist Mecklenburg-Vorpommern auf die Zukunft vorbereitet, eher ...
Die Landesregierung hat für den Ausbau der Infrastruktur in ländlichen Gegenden ...
Wen wählten die ...
Wen wählten die ...
Wer wählte die SPD
Wer wählte die AfD
Wer wählte die CDU
Wer wählte die Linke
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die FDP
Wer wählte die SPD
Wer wählte die AfD
Wer wählte die CDU
Wer wählte die Linke
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die FDP
Wer wählte die SPD
Wer wählte die AfD
Wer wählte die CDU
Wer wählte die Linke
Wer wählte die Grünen
Wer wählte die FDP

