Landtagswahl in Rheinland-Pfalz - Nachrichten & Hintergründe

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz
Das Wichtigste in Kürze
Am 22. März 2026 findet in Rheinland-Pfalz die nächste Landtagswahl statt.
Derzeit wird das Bundesland von einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP regiert, mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) als Ministerpräsident. Hintergründe, aktuelle Zahlen, Einordnungen und Analysen zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im Überblick.
Aktuelle Nachrichten zur Wahl in Rheinland-Pfalz
Vor der Wahl in Rheinland-Pfalz
Ministerpräsident:Schweitzer: SPD ist "zu langweilig geworden"
Bruder des Bundesverkehrsministers:Gordon Schnieder ist CDU-Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalzmit Video2:16
Rheinland-Pfalz:AfD im Staatsdienst: Doch kein Einstellungsstoppmit Video3:02
Themenseite:Aktuelle Nachrichten aus Rheinland-Pfalz
Rückblick: Wahl in Rheinland-Pfalz 2021
