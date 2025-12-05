  3. Merkliste
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz - Nachrichten & Hintergründe

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

|

Das Wichtigste in Kürze

Am 22. März 2026 findet in Rheinland-Pfalz die nächste Landtagswahl statt.
Derzeit wird das Bundesland von einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP regiert, mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) als Ministerpräsident. Hintergründe, aktuelle Zahlen, Einordnungen und Analysen zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zur Wahl in Rheinland-Pfalz

Vor der Wahl in Rheinland-Pfalz

  1. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident, Alexander Schweitzer (SPD) spricht beim Ordentlichen Landesparteitag des SPD-Landesverbands Rheinland-Pfalz den Parteimitgliedern.

    Ministerpräsident:Schweitzer: SPD ist "zu langweilig geworden"

  2. Landesparteitag CDU Rheinland-Pfalz

    Bruder des Bundesverkehrsministers:Gordon Schnieder ist CDU-Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz

    mit Video2:16
  3. Ein mitglied der Partei AfD nimmt an einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei in Mainz teil

    Rheinland-Pfalz:AfD im Staatsdienst: Doch kein Einstellungsstopp

    mit Video3:02
  4. Wahlkreise und Flaggen von Rheinland-Pfalz

    Themenseite:Aktuelle Nachrichten aus Rheinland-Pfalz

Rückblick: Wahl in Rheinland-Pfalz 2021

