In Kinderbeuern, in der Nähe von Trier, kam es in einer Wohnung zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männern. Wegen versuchten Mordes wird nun nach Bartosz Kwiecinski gefahndet.

Bartosz Kwiecinski lebte in Kinderbeuern in Rheinland-Pfalz. Hat jemand den 20-Jährigen in den letzten drei Wochen gesehen? Quelle: Kripo Trier

17. September 2025, Kinderbeuern in Rheinland-Pfalz: Gegen 21:15 Uhr klingelte es an einer Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus. Kurz darauf kam es in der Wohnung zu einem Streit zwischen dem Wohnungsbesitzer und dem Besucher. Die Auseinandersetzung eskalierte. Der Wohnungsbesitzer wurde schwer verletzt, überlebte aber. Der Angreifer floh und wird nun dringend gesucht.

Die aktuelle Sendung behandelte unter anderem den Cold Case eines ermordeten 12-Jährigen. Alle Informationen zu diesem Fall und den weiteren Fällen finden Sie unter: faelle-aktenzeichenxy.de. 08.10.2025 | 91:39 min

Tatverdächtiger mit Auto unterwegs

Laut Erkenntnissen der Polizei könnte es sich bei dem Gesuchten um Bartosz Kwiecinski handeln. Er ist vermutlich mit seinem Auto unterwegs, einem schwarzen Ford Fiesta. Die Polizei hofft, dass ein Mann den Tatverdächtigen erkennt und Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann.

Personenbeschreibung

Bartosz Kwiecinski ist Deutscher mit polnischen Wurzeln, 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß, mit kurzen, dunkelblonden Haaren und sportlich-schlanker Statur. Besonders auffällig: seine abstehenden Ohren.

Beschreibung des Fluchtwagens

Es handelt sich um einen schwarzen Ford Fiesta mit dem Kennzeichen WIL (für Wittlich) - B 1011. Auffällig: Die Heckscheibe sowie die Seitenfenster sind getönt, außerdem hat das Auto vorne keine Radkappen.

Der Täter ist möglicherweise mit diesem Auto unterwegs. Ein Ford Fiesta, Kennzeichen: WIL - B 1011 Quelle: Kripo Trier

Fragen nach Zeugen

Wer hat Bartosz Kwiecinski in den letzten Wochen gesehen und kann Auskunft über den aktuellen Aufenthaltsort geben?

Wer hat den Ford Fiesta in den letzten drei Wochen gesehen?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Trier

Hinweistelefon: 0651 / 98 34 39 00

Vertrauenstelefon: 0152 / 28 85 49 68

Spurensuche hinter den Kulissen: Backstage Aktenzeichen XY bietet seltene Einblicke in die Sendung, ihre Geschichte und Arbeitsweise. 06.10.2025 | 29:58 min